Sacred - nech žije nový kráľ

5. apr 2004 o 7:05 Ján Kordoš

Bude konečne večný súboj Diablo vs. všetky ostatné klik-festy uzavretý? Dočkáme sa konečne kvalitného konkurenta v tejto obľúbenej triede hier? Pripadá vám to čakanie na nové kráľa príliš dlhé až nekonečné? Trpkých skúseností s prehypovanými hrami už máme dostatok, no čo ak sa nemeckému štúdio Ascaron podaril zázrak?

Na začiatku každej recenzie sa hráčom vyroja v hlave desiatky otázok, na ktoré chcú nájsť odpoveď v recenzii. Je totiž ťažké prekonávať herné modly a dokázať viac. Spýtam sa však jednu vec: nebolo aj Diablo 2 prehypované? Nebola to len nudná mlátička, ktorá ťažila len zo svojho mena? Nie, nebola, ale Sacred dokazuje, že Diablo 2 môže spokojne odísť do dôchodku.

Už som vám vlastne všetko prezradil na začiatku recenzie a zvyšok by som mohol písať o svojich zážitkoch v mestskej hromadnej doprave, no my vieme, že naši čitatelia patria medzi najnáročnejšiu skupinu a nestačí im len zopár slov a množstvo technických údajov. Nejako som začať musel a verím, že som vás výborne navnadil na Sacred, hru, ktorú som považoval za skutočného nástupcu Diabla. Musím ešte spomenúť Blade & Sword, ktorý však pripomína veľmi slabý odvar zábavy a ak by som ho dostal do rúk dnes, ohodnotil by som ho ešte horšie.

Niektoré veci nás už nerozhádžu a vieme, že sa nezmenia. Stačí uviesť zopár príkladov zo života. Určite sa nikdy nestretnete, že by vám vaša partnerka povedala niečo v zmysle: „Miláčik, príbor nechaj príborom, dnes sa môžeme najesť aj rukami“ alebo „Myslím, že tvoje grganie je skutočne sexi“. Je to jednoducho tak a nikto od vás nečaká, že sa na party sa rozhodnete piť karotkový džús miesto vychladenej dvanástky. Je to železná pravidelnosť a nikto nenamieta. Preto som teraz v rozpakoch, keď ja sám vravím, že Sacred sa vyrovná Diablu.

Dosť bolo však úvodných kecov a verím, že sa mi podarilo navodiť trochu voľnejšiu atmosféru, lebo už vidím zarytých fanúšikov Diabla ako ma klincujú na stenu. Ak však neviete, čo to Diablo je (v tom prípade ste si do exploreru vyťukali nesprávnu adresu, bravíčko je niekde inde) mám tu pre vás výcuc z obsiahlej charakteristiky. Predstavte si fantasy svet, v ňom hrdinu, ktorý musí poraziť zlo. V krajine (väčšinou sa strieda les, púšť a pekelné peklisko s pekelne pekelnými pekelníkmi) sa na vás ženú stovky až tisícky prisluhovačov záporných postáv a vy len klikáte na ich telá, oni zhebnú, získate skúsenosti, po dosiahnutí určitého počtu skúseností sa vám zvýši level a vylepšíte si primárne a sekundárne vlastnosti. Za samozrejmosť (že, Blade & Sword) sa považujú desiatky zbraní s rozličnými vlastnosťami a bonusmi. To je všetko. A prečo klik-fest? Prvý kŕč do ukazováka vám napovie.

No aby som nebol pes (hlavne nie ten zakopaný), tak intro nám prezradí niečo o rituáli, ktorý vyvoláva čarodejník pomocou svojich pomocníkov (zjavne nie ľudská rasa) a keď sa mu pred očami zjaví obrovský záporňak, je na seba náležite hrdý. No to ešte netuší, že to je posledná vec, na ktorú bol hrdý, lebo pekelníka nezastavila obranná bariéra a vstúpi do sveta živých, kde začne páchať zlo podľa vyššie uvedeného receptu. Tu sa k hraniu už konečne dostáva hráč a k vybratiu má ponúknutú šesticu postavičiek.

Gladiátor patrí medzi sortu klasických bojovníkov a miesto mozgu má v hlave asi jeden veľký biceps, no aspoň sa dokáže silou pretĺkať (doslova) životom. Ohromná sila však nie je všetko a utrpela bojovníkova obratnosť a magické schopnosti. Druhou klasickou postavičkou je opak gladiátora – kúzelník. Klasický slabý týpek spoliehajúci sa na svoje čáry-máry, takže je lepšie aby neprišiel do bližšieho kontaktu s nepriateľom. Klasické trio ukončuje sexi lesná elfka (Kordinka is back), ktorej jedinou láskou sú vrhacie a strelné zbrane. Luky a kuše má doma vo vitrínke miesto plagátu Alizée, čím u nás síce poklesla, ale všetko to vynahradila svojou obratnosťou.

Nováčikovské trio otvára temný elf, ten na rozdiel od svojej veselej lesnej priateľky dosahuje vrchol blaha s pascami a nožmi. Sado-maso v poslednej kolónke životopisu nám napovedá, že ide o približnú ekvivalenciu Assassinky z Diabla 2. Upírka predstavuje zaujímavú postavu už len preto, že sosá krv miesto piva a v noci sú jej vlastnosti diametrálne odlišné od vlastností denných. Poslednou postavou je Seraphim(ka) a tá je krížencom mága a mrštného bojovníka. Pochádza z rodu mystických anjelov, vládne silným kúzlam, no na rozdiel od mága sa dokáže výborne oháňať aj bodnými zbraňami a má také sexi krídelká (bez vložiek, krv cáka na všetky strany akoby mali zástupkyne nežného pohlavia svoje dni nonstop...brrr, to by bolo potom peklo na Zemi:).

Podrobnejšie sa mi neoplatí rozpisovať vlastnosti postáv a ich charakteristiky už len preto, že každý hráč určite radšej sám odhaľuje tajomstvá danej postavy. Pre každého hrdinu sa hodia iné zbrane a všetko to je limitované minimálnymi hodnotami vlastností, ktoré na používanie musí hrdina mať. Je preto veľmi nepravdepodobné, že na mága navešiate ťažké brnenia, aby ho chránili pred bojom face-to-face, lebo kúzelník nemá dostatočnú silu. Po dosiahnutí danej úrovne síce budete môcť nosiť danú zbraň/brnenie, ale jednoducho sa to k vašej vybranej postave nehodí a sú pre ňu určené silnejšie zbrane.

Príjemným spestrením sú špeciálne predmety len pre danú rasu. Skúste si predstaviť, že na zemi sa váľa kopec predmetov, ale len 1/6 je vaša. Je to smola, že nemôžete použiť nádherný meč s attack ratingom 350-450 a inými bonusmi, ale... ako som už spomenul, diferenciácia postáv byť musí, inak by ďalšie postavy na výber boli úplne zbytočné.

Keď už zabijete svoju prvú desiatku potvoriek, poskočí váš hero na druhý level a máte možnosť vylepšiť mu jedným bodíkom základné vlastnosti (klasika v podobe sily, obratnosti...) a sekundárne vlastnosti, do ktorých môžete vložiť body.

Samozrejme nemôžete používať daný Art neustále, po použitý sa musí za nejaký čas nabiť a zatiaľ vám neostáva nič iné ako killovať potvorky klasickými metódami. To však vo ešte nie je všetko! U špeciálných combo masterov, si môžete spojiť do špeciálnej runy viac combat artov a vznikne tak špeciálne kombo. Taktika čo si vylepšiť a do čoho investovať, tak dostáva nové rozmery.

Nezabudlo sa ani na vylepšovanie zbraní vkladaním kameňov a rún, ale to všetko poznáte už s Diabla 2. Keď sme už pri tých zbraniach, tak ich nájdete skutočne nenormálne veľa, s rozdielnymi vlastnosťami, niektoré sú špeciálne a môžete z nich vytvoriť špeciálny set. O predmetoch by som vedel rozprávať hodiny, ale zdá sa mi to zbytočné popisovať všetky predmety. Ide o klasické fantasy zbrane (meče, palice, sekery, luky...) a tým môj popis môžem uzavrieť. Rovnako to vidím u nepriateľov. Narazíte na ľudských protivníkov, ale i na deti pekla, zvieratká a podobnú háveď, ktorú si zamilujete len pri pohľade na ich bezvládne telá.

Svet Sacred sa dosť líši od klasického Diablovského. V Diable sme sa mohli stretnúť zo svetom rozdeleným na 3 časti, v ktorých ste putovali viac menej oddelene. V Ascarone na to išli trošku inak a nič na tom nemení, že celá hra je rozdelená na Acty. Sacred sa totiž odohráva len na jednej mape a tú po celý čas neopustíte. Teraz sa musím priznať, že svet je Sacred je skutočne neuveriteľne rozľahlý a nedokážem si predstaviť, že by som sa v ňom pohyboval len pomocou vlastných nôh. Okrem klasického teleportovania, si môžete v meste kúpiť aj koňa. Toto považujem za skutočne príjemné a hlavne UŽITOČNÉ. Okrem nového rozmeru hrania (môžete bojovať aj z koňa, ale efektívnosť v súboji je podstatne nižšia ako počas normálne boja) sa budete krajinou aj rýchlejšie premiestňovať. Každý kôň má iné vlastnosti (rýchlosť, výdrž, imunitu) a preto ani môj Hatatitla I neprežil veľa súbojov a zmrzačil som ho po pár desiatkach minút hrania. Ak si chcete kúpiť lepšieho koňa, musíte mať vylepšení skill jazdenia a tu nastáva nová dilema, do čoho investovať cenné bodíky. No použitku jazdy na mojom Hatatitlovi VII sa nevyrovná nič. Je to výborná pomôcka a stačí zapískať a koník poslušne pribehne k vám. Nesmiem však zabudnúť na jednu trpkú vlastnosť hry. Kone sa po smrti v stajniach nerefreshnú a preto si dávajte pozor, aby ste nevyplytvali všetkých štvornohých kamarátov v mestských stajniach.

Uff, ako sa tak pozerám na toto more textu, stále vám len popisujem hru a ešte stále som nezačal hodnotiť, takže by nebolo od veci to celé seknúť a ďalšie odhaľovanie noviniek nechám na samotných hráčoch.

GRAFIKA 9 / 10



Ďalej musím spomenúť animácie. Je jedno, či je to obyčajný vlk alebo ozrutánsky drak (ktorému z papule šľahajú tááááákéééé veľkéééééé plamene, ktoré vás uvaria behom 2-3 sekúnd), všetko sa to hýbe tak ako má. Žiadna postavička vyslovene nepláva mapou a bonusom sú napríklad zapichnuté šípy v telách protivníkov. Občas sa síce vyskytne chybička, keď hrdina vysadá na neviditeľného koňa alebo smiešne rozkročené nohy pri samotnom jazdení (nežné pohlavie vyzerá pri tom skôr ako značne obrábaná sociálna pracovníčka), ale to už rýpem a celkom zbytočne. Grafika je proste mňam.

Samotný design úrovní je taktiež rozprávkový. Všetko, čo očakávate v podobnom svete, naozaj nájdete. Mestečká s obrovským hradom, obkoleseným priezračnou vodou, stráže pri bráne, behajúce deti po uliciach mesta, temný les vyzerá skutočne ako temný les a nie ako naša záhrada (t.j. 3 stromy a vsjo). Design celej mapy je skutočne bravúrny, veď nemecká detailnosť sa nezaprie.

INTERFACE 9 / 10

Ovládanie nemá tiež nejakú výraznú chybu. Samotného hrdinu ovládate myškou, celé herné menu je klikateľné, ľavá myšia tlapa predstavuje primárny útok, pravá zase sekundárny (už vyššie spomínané Combat Arty alebo kombá). Fungujú samozrejme aj klávesové skratky a spokojne si môžem zafrflať na neskutočne UN-userfriendly ovládanie Blade & Sword a vrním spokojnosťou, ak po stlačení klávesy C sa mi zobrazí tabuľka „C“harakteru, ak ťuknem na I, tak vidím „I“nventory (teda obsah batohu) a pod. Prekvapili ma dve podoby mapy. Jedna je nepriesvitná a zobrazuje minimálne územie okolo hrdinu a druhá je menej detailná, ale zobrazujete obrovskú časť mapy a môžete si na určitú oblasť aj zazoomovať. Je to skutočne výhoda, lebo na mape s väčšou mierkou sa dokážete lepšie orientovať pri plnení questov a detailná je zas jednoducho detailná. Zamrzí maximálne nepriehľadnosť detailnej mapy.

Ak sa pamätáte na funkciu v druhom ďáblovi, keď ste mohli mať naraz dve výzbroje a len ste medzi nimi prepínali, tak tu je to posunuté ešte trošku ďalej. Zo začiatku máte síce len jeden slot na zbraň a jeden na sekundárny útok, ale postupne v hre vám budú pribúdať ďalšie, až na konci hry máte k dispozícii 5 slotov na zbrane a rovnaký počet na sekundárne útoky.

Ak nestíhate klikať po ikonkách v peknom menu počas hrania, určite budete používať klávesové skratky. Sú jednoduché a zapamätať si 1-5 pre primárnu zbraň a 6-0 pre sekundárnu, dokáže skutočne každý aspoň mierne inteligentný tvor. Súčasťou hry je aj inteligentný miniinventár na flaštičky. Do neho sa vám automaticky priraďujú flašky a nemusíte nič presúvať. Každá ploskačka má pevne dané miesto (a klávesovú skratku), takže sa nestratíte ani tu. Je to proste lahoda.

HRATEĽNOSŤ 10 / 10

Myslím, že o samotnej hrateľnosti nemusím ani veľmi písať. Všetko sa dá vydedukovať z tohto obsiahleho popisu. Je to zábavné sledovať postupne rozvíjajúcu sa postavu, hrdinu prechádzajúceho nádherným fantasy svetom. Nuda sa nechcela dostaviť a to považujem za skutočne určujúci faktor kvality hry.

Je jasné, že RPG maniaci ohrnú nos nad týmto akčným klik-festom, kde nejde o nič iné ako klikať na potvorky, ktoré exnú, občas sa napiť, vylepšiť level, nájsť lepšie brnenie a to stále dookola. Ale o tom táto hra skutočne nie je. Neodpustil som si každý deň zahrať si aspoň zopár hodín, ale tie hodiny sa značne preťahovali a kruhy pod mojimi očami nepôsobili blahodárne na moje okolie. Je zbytočné plytvať slovami, Sacred vás chytí a nepustí.

Jedinou chybičkou hrateľnosti je nenormálny prebytok peňazí, ktorý by sa síce hodil v normálnom živote, ale v hre je to trošku nevhodné. Od začiatku máte kopec prachy a nemáte ich za čo utrácať, lebo si všetko môžete dovoliť. Škoda-preškoda, toto mohlo byť dotiahnuté do lepšieho konca.

MULTIPLAYER 8 / 10



ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Ak si dokážete predstaviť samotnú hru (dopomôžu vám screeny priamo z hry), stačí, ak si doplníte ozvučenie podľa vlastnej fantázie a určite sa trafíte do zvukových efektov Sacred. Zvuky sa na vás ženú zo všetkých strán, či už ide o výkriky postáv, erdžanie koňa, hlášok hrdinu alebo len klasického šumu krajiny. Všetko je to kvalitné, zamrzí len občas nemecký akcent (mali sme k dispozícii anglickú verziu hry) a raz sa mi stalo, že nepriateľ vydal zo seba dokonca nemeckú hlášku. Je to však len maličká chybička a po dvoch hodinkách zúrivého hrania si na to iste zvyknete.

HUDBA 9 / 10

Neskutočne podmanivá, nereálne ľúbezná a vystihujúca situáciu. Tomuto sa za prvé hovorí šetrenie miestom a za druhé skoro dokonalá hudba. Ak začnú znieť bojové motívy pri objavení početnej skupiny nepriateľov, pochopíte, o čom som tu básnil.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Nebudeme si nič nahovárať, nepriatelia na mňa pôsobili syndrómom nadržaných pubertiakov bežiacich za poodhaleným ženským stehnom (keď sa úprimne zamyslím, taká prechádzka po Obchodnej za krásneho počasia prebúdza aj vo mne časy dávno zabudnuté :), ale nikto ani nič iné neočakával. Slabšia mozgová potencia je vynahradená kvantitou, takže nie je dôvod na plač. Nenastalo žiadne prekvapenie, tak nízke hodnotenie som dal len z princípu, aby nebolo všetko také ružové, ale nad týmto odstavcom môžete spokojne mávnuť rukou a nevšímať si ho.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9 / 10

Všetko má svoj koniec a rovnako sa aj táto obsiahla recenzia (možno najdlhšia na našej stránke, to bude mať zase chrupi určite radosť) musí raz skončiť. Verím, že ste sa nezľakli dlhého textu, ale Sacred si podrobný popis jednoducho zaslúži. Ja si len vydýchnem, lebo moje oči už ledva vidia na monitor a počet znakov už dávno prekročil svoje hranice, no zostáva mi už len jedna vec. Zhrnúť to. Nie je to ľahké, Diablo 2 je neporaziteľné, ale teraz nastáva lámanie chleba a musím sa priznať, že Sacred je viac než len konkurentom druhému dielu Diabla. Kvalitatívne takmer rovnaké, zábavné, hrateľné a podmaňujúce. Nenašiel som žiadnu vážnu chybu a teraz ma vlastne napadá len jedna vec. Prečo som nedal tejto hre maximálne hodnotenie? Neviem, možno z princípu, že dokonalá hra nemôže existovať, no pre hráčov je Sacred trefa do čierneho. Pol hviezdičky si môžete pridať aj sami a ja som si zachoval povesť tvrďáka, ktorý ešte neohodnotil žiadnu hru maximálne možným hodnotením. Tlieskam Ascaronu za bezchybnú hru a ďakujem za ňu. Na takéto hry sa recenzia píše sama.