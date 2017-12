Britská firma plánuje poskytovať bezdrôtové porno

Londýn 27. októbra (TASR) - Hutchison 3G, nový uchádzač o preplnený sektor mobilných telefónov vo Veľkej Británii, plánuje rozšíriť svoje služby o pornografiu.

27. okt 2001 o 13:11 TASR

Americký bezdrôtový priemysel nad správou zodvihol kolektívne obočie.

Firma plánuje ponúknuť mäkkú pornografiu prostredníctvom tretej generácie telefónov, ktoré by sa v rukách spotrebiteľov mali objaviť na budúcu jeseň.

Členovia zábavného tímu firmy uskutočnili prieskum na zistenie potenciálnych výhod a nevýhod takýchto služieb. Firma pritom sama nebude produkovať alebo editovať porno, ale plánuje vytvoriť partnerstvá s producentmi.

" Zaoberali sme sa tým už dlho, ale ešte sme sa nerozhodli, aký druh služieb budeme poskytovať," povedal predstaviteľ firmy a dodal, že firma plánuje vyvinúť aj filtrujúci softvér, ktorý by zabránil deťom pozerať bezdrôtové obscénnosti.

Najväčší poskytovateľ mobilných služieb v USA Verizon Wireless sa okamžite vyjadril, že nebude ponúkať porno. "Nie je to činnosť, ktorú teraz vyvíjame," uviedla hovorkyňa spoločnosti. "Zákazníkom poskytujeme kvalitné služby a nevyzerá to, že porno by plnilo ich potreby."

Daniel Miller, analytik firmy pre obchodný prieskum Kelsey Group zisťoval, či budú ľudia chcieť stály prístup k pornu, ktorý by bol cez mobilné telefóny možný. "Prekračuje to hranicu medzi verejným a súkromným," povedal. "Asi by ste nechceli, aby niekto vedľa vás v autobuse čítal Playboy. Existujú hranice, ktoré sa dajú pomocou mobilnej verzie pornografie prekročiť."

Miller uviedol, že "okorenenie" mobilných služieb ho neprekvapuje. "Sex cez telefón je starý ako obchod cez telefón. Má to históriu," dodal. Budúci sex cez telefón bude mať pravdepodobne ešte väčší ohlas než tradičný.

Nová generácia bezdrôtových telefónov umožní používateľom stiahnuť si fotografie z internetu v plnej farbe rýchlosťou dva megabity za sekundu.

Predpokladá sa, že bezdrôtové porno bude lukratívne a poskytovatelia mobilných služieb očakávajú miliardové zárobky. Rátajú totiž s tým, že ak sú ľudia ochotní pripojiť sa na pevný internet, tak sa pripoja aj na bezdrôtový internet.

Hutchison zjavne vníma pornografiu ako výhodný obchod. Objavili sa však aj varovania, že moralistická opozícia pornografie v USA zabije bezdrôtové porno skôr, ako dorazí na trh.