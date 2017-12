Battle Mages - ruský nástupca Warcraftu 3?

To čo sa vo Warcrafte 3 nepodarilo Blizzardu, teda fúzia žánrov RTS a RPG, o to sa tento krát pokúsil ruský programátorský tím s názvom Targem Games. Či sa im to však podarí, to zistíte, ak si prečítate našu recenziu.

2. apr 2004 o 13:00 Tomáš Koza

To čo sa vo Warcrafte 3 nepodarilo Blizzardu, teda fúzia žánrov RTS a RPG, o to sa tento krát pokúsil ruský programátorský tím s názvom Targem Games. Či sa im to podarilo zistíte, ak si prečítate našu recenziu.

Dnes tu máme hru až z ďalekého Ruska, konkrétne s názvom Battle Mages. Snažil som sa ju žánrovo zaradiť, no je to pomerne zložité. Neviem či je to skôr stratégia alebo skôr RPG, z obidvoch žánrov má táto hra čosi, napokon - názor si urobte sami.

Príbeh má korene v klasických fantasy románoch. Dej sa odohráva v krajine, kde vládne utopický pokoj a harmónia medzi ľuďmi, elfmi a trpaslíkmi. Za tento pokojný život obyvatelia vďačia kryštáľu, ktorý okolo ich sveta vytvára nepriepustnú bariéru a chráni ich tak pred ohrozením zvonka. Toto sa pochopiteľne nepáčilo zlému čarodejovi, ktorý likviduje vznešenú rasu elfov a priviedol tak svet k vojne. Hoci elfovia boli porazení, plán zlého čarodeja zlyhal - preto pripravil protiúder: z útrob zeme povolal hordy bojovníkov, aby tento pokojný život narušili...

Na začiatku hry si vyberiete jednu zo 4 postáv, pričom 3 sú mágovia a jeden je vojvodca. Každý je zameraný na inú školu mágie alebo v prípade vojvodcu na boj. Je jedno, akú postavu si vyberiete, pretože každá sa môže zlepšovať v oboroch ostatných postáv. Váš hlavný hrdina sa boja aktívne nezúčastňuje, zasahuje doň svojimi kúzlami a sám nemôže byť zranený. Na boj ako taký sú tu jednotky rôznych druhov, tvarov a schopností. Každá ma určité výhody aj nevýhody. Vaša armáda sa rozširuje buď tým, že sa k vám niekto pridá alebo tým, že si nové bojové jednotky kúpite v meste. Všetky jednotky získavajú skúsenosti bojom a tým sa pochopiteľne zlepšujú ich výdobytky. Keď dosiahnu úroveň šampióna môžete ich za určitý peňažný obnos v meste povýšiť. Okrem vašich jednotiek sa pochopiteľne zlepšuje aj váš hlavný hrdina. Za skúsenosti si „nakupujete“ nové kúzla, zlepšuje schopnosti ako velenie, kúzlenie, zvyšuje počet many alebo si vyberiete jednu zo špeciálnych schopností.

GRAFIKA 7 / 10

Na prvý pohľad vyzerajú jednotky v hre veľmi slušne. Pri maximálnom zoome sú detailné, ich animácia je spracovaná dobre, nie je to však nič svetoborné. Terén okolitej krajiny je plastický a vyzerá tiež pomerne dobre, no celkovému vzhľadu máp (levelov) niečo chýba. To niečo je oveľa väčšia pestrosť. Mapy pôsobia pomerne prázdnym a miestami veľmi umelým dojmom. Efekty kúziel sú na úrovni, no aj v tejto kategórii je čo zlepšovať. Z celkového pohľadu grafika nepôsobí nijak odpudivo, práve naopak dá sa na ňu pozerať (aj keď žiadny zázrak nečakajte). No je tu jeden problém, ktorý celkové hodnotenie koriguje smerom dole. Je to zo strany autorov nezvládnutá optimalizácia enginu. Hra sa preto trhá aj na pomerne výkonných strojoch, čo vôbec nie je potešujúca správa.

INTERFACE 8 / 10

Grafika, zvuky aj všetky ostatné aspekty hry môžete s prehľadom nastavovať pred spustením hry ale aj priamo v hre. Menu je prehľadné a jednoduché na ovládanie. Interface v samotnej hre pôsobí veľmi dobrým dojmom a je prehľadný.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

z hrateľnosti mám zmiešané pocity. Na jednej strane je spojenie RPG a RTS úplne bezchybné, sľubuje tak skvelú zábavu. Náplne misií sú rozmanité, spĺňajú dnešný štandard, no opäť nič svetoborné. Hodnotenie hrateľnosti okrem nedynamického enginu znižuje aj fakt, že 50% hry strávite nudným pochodovaním z jedného miesta na druhé, pretože vaše jednotky sú dosť pomalé (aj keď zvýšite rýchlosť hry) a vzdialenosti medzi úlohami veľmi veľké. V bojoch som tiež nenašiel priveľa priestoru na taktiku ako je tomu v iných stratégiách. Často sa menia na neprehľadný masaker.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Zvukové efekty sú na štandardnej úrovni. Kúzla majú svoje zvuky, každá jednotka sa vám ohlási svojskou hláškou. Nadabovanie rozhovorov v enginových animáciách je profesionálne.

HUDBA 9 / 10

V tomto aspekte hra dosahuje výborné výsledky. Hudba sa mení vzhľadom na situácie. Počas kľudných chvíľ vám čas spríjemňujú jemné melódie brnkacích nástrojov, počas akcie sa tempo zrýchli a hudba sa vyhrotí. Hudba sa mení aj primerane k prostrediu v ktorom sa nachádzate.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Inteligenciou som bol milo prekvapený, nepriateľské jednotky sa vám snažia vždy napáchať čo najväčšie škody. Útočia preto na nechránených lukostrelcov, poprípade osamotených kúzelníkov. No napriek tomu ich hlavná sila spočíva v ich presile. Obtiažnosť hry je trochu zvláštna. V misiách nájdete pomerne dosť ľahkých pasáží, v ktorých vám stačí poslať všetky svoje jednotky na nepriateľa a tým to hasne. Na druhej strane nájdete v hre aj miesta, kde sa poriadne zapotíte, pretože proti vám stojí obrovská presila a vy tak budete musieť vymýšľať rôzne finty aby ste to vôbec zvládli. Týmto som chcel povedať, že mi absolútne mi chýbali pasáže so strednou obtiažnosťou.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7 / 10

Hra Battle Mages je suma sumárum celkom slušná hra, ktorá bohužiaľ doplatila na niektoré chybičky. Nie je to však zlá hra, práve naopak, má množstvo kvalít a svojich priaznivcov si určite nájde, mňa osobne však za srdce veľmi nechytila.