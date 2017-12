ST: nové akcie pre nových užívateľov ISDN služby

Spoločnosť Slovak Telecom pripravila na apríl a máj pre nových užívateľov ISDN služby hneď niekoľko akcií.

31. mar 2004 o 16:43



Akcie sa týkajú inštalácie ISDN linky za symbolickú korunu, 500 korunového kreditu na internetové volania po dobu prvých troch mesiacov a zľavy na ISDN zariadenia v hodnote takmer 10 000,- Sk. Navyše, zákazníci, ktorí požiadajú o zriadenie ISDN linky, služby ST DSL a ST Online DSL medzi 1.aprílom až 30. júnom 2004 budú obdarovaní špeciálnymi darčekmi.

Jarné mesiace apríl a máj sa v Slovak Telecome nesú v duchu lacnejšieho zriadenia pripojenia do internetu prostredníctvom ISDN liniek. Zákazník, ktorý sa rozhodne pre zriadenie ISDN linky medzi 1. aprílom a 30. májom 2004 a zaviaže sa využívať túto služby po dobu minimálne 24 mesiacov zaplatí za inštaláciu ISDN linky len symbolickú korunu* namiesto bežnej ceny 999,-Sk*. Navyše po dobu prvých troch mesiacov od zriadenia linky dostane kredit 500,- Sk* na internetové volania. Tento kredit predstavuje viac ako 20 hodín v slabej, alebo 10 hodín v silnej prevádzke na internete. Počas prvých 3 mesiacov tak môže byť zákazník pripojený do internetu 60 hodín zadarmo.

Zákazníci, ktorí sa rozhodnú pre zriadenie ISDN linky s ISDN BRA prístupom od 1.4. do 30.5.2004, a zaviažu sa k nepretržitému využívaniu tohoto prístupu počas 24 mesiacov môžu využiť zvýhodnené balíky koncových zariadení.

Slovak Telecom tiež pripravil dva darčeky pre tých, ktorí sa od 1.4. do 30.6.2004 rozhodnú pre zriadenie ISDN linky, služby Internet ST Online, alebo si objednajú ST DSL prístup.

ST DSL prístup si zákazníci môžu objednať tak u Slovak Telecomu, ako aj u iného poskytovateľa internetových služieb. Prvým darčekom pre nových zákazníkov je kupón na 25% zľavu na vybrané produkty spoločnosti Microsoft. Zákazníci môžu kupón využiť v čase od 1.4. do 31.8.2004 pri kúpe produktov Microsoft Office 2003 Standard Slovak a Windows XP Professional Ugrade.

Druhý darček má podobu skvelej ceny za digitálny fotoaparát HP Photosmart. Bežná cena fotoaparátu je 6 714,-Sk*, zatiaľ čo pre akciových zákazníkov Slovak Telecomu je to 5 690,- Sk*. Zákazníci si môžu fotoaparát zakúpiť za zvýhodnenú cenu v období od 1.4.2004 do 30.6.2004 po predložení návrhu na uzavretie zmluvy jednej z uvedených služieb (ISDN BRA, ST DSL, alebo ST Online DSL). Navyše, ku každému fotoaparátu je kupón na bezplatnú tlač 100 kusov fotografií v sieti FOTOLAB Slovakia.

*Poznámka: všetky ceny sú uvádzané bez DPH