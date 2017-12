Destruction Derby Arenas – akcia + adrenalín = arkáda

31. mar 2004 o 16:25 Milo Gracík

Konzoly sú živnou pôdou pre arkádové hry, plné akcie a adrenalínu (aké pekné, všetko na A). Či už sa to týka bojoviek, strieľačiek, športových a závodných hier. To znamená, že arkádové hry majú na konzoliach bohatú tradíciu a široké zastúpenie. Aj keď prakticky sa dá povedať, že každá konzolová hra je arkádová, niektoré sú arkádovejšie než tie druhé. Ale nechajme už filozofovania a spoločne sa vrhnime na náš ostatný úlovok v arkádovom závodení, ktorým je najnovšia hra zo série Destruction Derby vzniknuvšia v dielni nie veľmi známeho britského tímu Studio 33 pod patronátom SCEE. Nažhavte PS2, deštrukčné derby začína!

Studio 33 je malé britské vývojárske štúdio z Liverpoolu úzko špecializované na závodné tituly, vytvárané primárne pre PlayStation. Aspoň doteraz, Destruction Derby Arenas (DDA) je totiž ich prvý projekt pre PS2, aj keď v oblasti deštrukčného derby nie sú úplnými nováčikmi. Na PS One vydali nadpriemerne kvalitné arkádové deštrukčné závody Destruction Derby Raw. V tejto hre dokázali úspešne nadviazať na legendárne Destruction Derby 1 a 2 od Reflections, ktorí sa už v tej dobe plne sústredili na tvorbu prvého Drivera (už sa nemôžem dočkať trojky). Dosť však už kecov o minulosti, vrhnime sa na prítomnosť a najnovšie závody s licenciou Destruction Derby, ktoré si môžete užiť jedine na PS2.

GRAFIKA 7 / 10

Prvé čo vás po spustení upúta, je neskutočne pestrá paleta až cirkusových farieb, ktorými hýria predovšetkým samotné vozidlá (podľa obrázkov i závodníci, no z tých vidíte pri hre iba siluetu, vďaka bohu:). Arény sú spracované dosť jednoducho, no dostatočne funkčne. Aj keď sa stále nemôžem zbaviť dojmu, že pestrosť objektov a textúr autori nahradili pestrosťou farieb. Bodku na torte predstavujú úplne plochí diváci. V GT3 som to ešte toleroval, dnes už však nie.

Vizuálnu stránku tejto hry však zachraňujú nadpriemerne dobre vyzerajúci plechoví tátoši. Skvele vyzerajú nielen na začiatku závodu, ale i po ňom, radosť pozerať na tie horiace, ledva sa plížiace hromady šrotu. Za spracovanie modelu poškodenia si autori zaslúžia vysloviť veľkú pochvalu. Pochvalne hodnotím taktiež defaultný pohľad na trať, kamera je nastavená trochu nad a za vaše auto, čo poskytuje dobrý prehľad o dianí na trati. Môžete však využiť niektorý z ďalších (dostupných cez SELECT), vrátane pohľadu akoby z čelnej masky, pri ktorom vám dá zabrať udržať obed v žalúdku. Pohľad z očí vodiča však chýba.

Ak ste úplný narcista máte skvelú príležitosť okukovať svojho plechového miláčika z pravej i ľavej strany pomocou dočasného natočenia kamery v danú stranu. Príjemná vlastnosť, ktorá vám však totálne rozhodí orientáciu na trati. V aréne to ale nevadí, tam sa môžete kochať svojim pestrofarebným nabúchaným autíčkom do nekonečna. Pane doktore, vy jste se zase kochal:)

INTERFACE 4 / 10

Menu je vyslovene sparťanské s minimom možností. Keď píšem minimom, tak tým skutočne myslím minimom, minimom nevídaným ani v minimalistických konzolových hrách. Pozitívom je možnosť uloženia záznamu závodu, ten však nemôžete nijakým spôsobom upraviť, ba nemôžete ani prepínať uhol kamery pri jeho pozeraní. Pochybujem však, žeby niekto možnosť uloženia záznamu využil, keďže pri zázname vidíte, aké je to jazdenie v tejto hre smiešne, navrch k tomu automatická kamera vyberá tie najnezáživnejšie uhly a vzdialenosti.

Nahrávanie je prítomné každú chvíľu, aj keď je to otázka iba niekoľkých sekúnd. Nahráva sa však každé menu, čo je pri štruktúre menu v hre a mojej snahe vyskúšať čo najviac tratí a automobilov životu nebezpečné. Dokonca aj pri konzolových arkádových závodných hrách si človek rád sem tam niečo prispôsobí k obrazu svojmu, nastaví si počet kôl závodu, počet súperov na trati, v aréne časový limit, či výskyt predmetov. No v prípade tejto hry nie je možné nastaviť vôbec nič. NIČ! Trochu silná káva i pre konzolového hráča zvyknutého na lineárnosť a jednoduchosť. A o nejakej personalizácii auta (farba, dizajn, vybavenie) už vôbec nemôže byť reč. Hra síce automaticky vylepšuje vaše auto po určitom počte vyhraných závodov (celkovo 8 stupňový upgrade), fajn, že upgrade sa prejaví aj po vizuálnej stránke, ale hráč nemá vôbec žiadny vplyv na typ vylepšenia. A ak chcete rovnako nadupať aj iné autá, musíte s každým z nich prejsť celý šampionát, čo je trochu lacná a pochybná, no aspoň nejaká motivácia.

Aby som iba hnoj nekydal, potešila ma napr. grafická indikácia vozidla šampióna trate, či aktuálne umiestnenie každého vozidla v závode, ale i taká maličkosť, akou je video v okne ukazujúce jazdu zvolenou traťou. Ale k tomuto mám malú pripomienku, zobrazovacia plocha videa mohla byť väčšia, z 3 metrov sa totiž dosť ťažko rozpoznávajú detaily na videu o rozmeroch 5x3cm.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Čo sa k tomu dá povedať? Jazdíte a vrážate, čo by ste asi iné od deštrukčného derby čakali. Vozidlo počúva vaše riadiace pokyny ako verný elektronický psík. Fyzický model je nadmieru podarený a vedel by som si jeho využitie predstaviť i u hry typu GTA, či True Crime. I keď je trochu podivné, že autá sa občas chovajú nadmieru vhodne arkádovo a občas zase až neskutočne realisticky. Akoby na kóde fyzického modelu pracovali dva tímy – realistický a arkádový, pričom do hry boli zakomponované výsledky práce obidvoch. Manévruje sa s ním obstojne a hlavne krásne jednoducho.

Logicky, 99% hry budete mať stlačený plyn, dosť často využijete aj ručnú brzdu. A bez nitra (forsáže – prídavného spaľovaniu) si jazdenie o chvíľu ani nedokážete predstaviť. Okrem vašich súperov nájdete na trati aj nejaké tie zničiteľné zariadenia ale predovšetkým rôzne bonusy. Väčšinou s časovým, či inakšie obmedzeným použitím. No okrem bodov, opravy a nitra je prakticky všetko ostatné iba pre parádu. Aj keď občas použiť štít, manévrovateľnosť, či raketu je dosť zábavné.

A o to tu vlastne ide? O čistú radosť z jazdenia a ničenia, ktorá však pri tejto hre veľmi skoro vyprchá. Eufória z prvého hrania sa neskutočne rýchlo vytratí a nastúpi číra depresia. Zostane iba bezodná studňa jednotvárnosti a závan premárnenej príležitosti. Drobnosť, ktorá silne vplýva na dobrú hrateľnosť je nemožnosť slobodnej voľby pri vylepšovaní auta, takže sa môže veľmi ľahko stať, že vás v strede šampionátu hra odmení tým "správnym" vylepšením akurát pred závodením na tej "správnej" trati, takže vyhrať bude peklo.

MULTIPLAYER 5 / 10

Táto hra je primárne určená pre on-line hranie, žiaľ u nás nie je možné tento režim vyskúšať. V hre je však prítomný aj režim pre dvoch hráčov na rozdelenej obrazovke. Po technickej stránke je to paráda, grafika je rýchla a detailná, radosť pozerať. No hrateľnosť a zábavnosť je na bode 0. Sakra, neviem ako je to možné, veď akékoľvek budgetové závody s priemere kvalitným technickým spracovaním dokáže split-screen udržať nad vodou. V tomto prípade však off-line multiplayer robí hre medvediu službu a nešťastne jej strháva hromadu kladných bodov z už i tak hodne obitého pozlátka dobrého dojmu. Veľká škoda, že sa nedá celý šampionát odjazdiť v multiplayeri ako to je napr. v Moto GP3, je to totiž skvelá zábava.

ZVUKOVÉ EFEKTY 5 / 10

Áno, nejaké zvuky sa z reproduktorov pri hraní linú, no v podstate ako sa keby ani nie. I pri najlepšej vôli mi pripomínajú strojové midi pazvuky, známe zo stánkov elektronických "kúzelníkov" z ďalekého východu, nachádzajúcich sa na každom dobrom slovenskom trhovisku. Doteraz som si myslel, že s nástupom 128bitových herných systémov doba kamenného dutého zvuku beep-beep skončila a v pohode domova si budeme vychutnávať iba Dolby Surround & spol. Ani som nevedel ako hlboko som sa mýlil. A napriek snahe tvorcov hry som nebol ušetrený tohto nostalgického závanu herného amaterizmu poplatnému dobe, kedy hry tvoril jediný programátor v potemnenej garáži (ako vravia mestské legendy;).

HUDBA 5 / 10

Monotónna, na nervy lezúca psychedelická vypalovačka, ktorú po piatich minútach s radosťou vypnete. Počas týždenného testovania som nadobudol neblahý dojem, že stále hrá jedna jediná skladba (preháňam, je ich tam viac ako 5, ale ako by tam ani neboli). Pravdepodobne to tak nie je, ale dokázať niečo také si zaslúži potlesk. A hysterický smiech. Aj keď na druhej strane, nie je to zas až také zlé, niekomu sa to môže páčiť, ja si však pred opätovným posluchom pre istotu zapchám uši, totiž, hodne to bolí, keď vám tadiaľ tečie mozog. Pretože táto hudba vám ho z hlavy zaručene vyženie.

NÁROČNOSŤ & UMELÁ INTELIGENCIA 5 / 10

Umelá inteligencia súperov ako taká neexistuje, jedinou svetlou výnimkou je zámerne vytláčanie z trate a vrchol predstavuje spolupráca dvoch vozidiel na zablokovaní vášho auta. Ale to je asi tak všetko, žiadne opinkávanie súperov sa nekoná, stačí iba držať plyn na doraz, sem tam do niečoho buchnúť pre zisk bodov a víťazstvo je vaše. Keď sviatočný hráč zdolá šampionát za víkend, je nad slnko jasnejšie, že niečo nie je v poriadku s obtiažnosťou hry. Aj keď v prípade tejto hry sa o náročnosti hovoriť nedá, neexistuje tu totiž. Nedá sa totiž ovplyvniť žiadnym spôsobom, či už priamo nastaviť stupeň náročnosti alebo hocakým iným spôsobom ovplyvniť. Získať väčšinu tratí, arén a jazdcov zaberie pri autormi nastavenej obtiažnosti maximálne týždeň pohodového večerného hrania.

Zaujímavé je, že obvykle práve PAL konverzie PS2 titulov bývajú oveľa náročnejšie než ich americké, či japonské verzie. V prípade tejto hry to bude asi naopak a NTSC konverzia určená šikovným a vytrvalým americkým hráčom bude oplývať vystupňovanou náročnosťou. Čo nám hra vlastne ponúka, 20 automobilov/závodníkov plus 5 tajných vozidiel, 13 tratí a 5 deštrukčných arén, off-line (split-screen 2 hráčov) a on-line multiplayer (20 hráčov, 4 špeciálne módy, podpora hlasovej komunikácie). Na pohľad to pôsobí bombasticky, no keď ste recenziu dočítali až sem už viete, že celkový dojem nie je vôbec pekný.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 5 / 10

Destruction Derby Arenas je hra, ktorá by bola perfektná v dobe vlády 32-bitov, no v 128-bitovej súčasnosti nemá šancu. Dnešné hry totiž nevynikajú iba perfektnou grafikou ale aj komplexnou hrateľnosťou, na čo autori asi zabudli. Ak by som chcel byť k autorom vyslovene škaredý, tak poviem, že iba konvertovali DD Raw na hardware PS2 (i keď toto tvrdenie by hanilo kvality DD Raw, no určitú logickú a historickú nadväznosť tu nájdeme). Jednoznačne načisto premárnená príležitosť, pritom engine i fyzický model vrátane poškodenia a vizuálneho spracovania je nadmieru kvalitný. Takto dokašlať už aj tak primitívne princípy čistej arkády je priam umenie. Po dvoch večeroch niet dôvod túto hru hrať, všetko vám už totiž ukázala a motivácie k ďalšiemu hraniu niet. Keď si pomyslím, ako som sa na toto deštrukčné jazdenie v parádnej PS2 grafike tešil. Smrk.

Pravda, bez možnosti otestovať on-line režim nemôže byť hodnotenie úplné, pre našinca je však dostačujúce, vzhľadom na nemožnosť on-line hrania. V tomto prípade sa autori nemôžu skrývať za tvrdenie, že sa jedná o hru primárne určenú pre on-line hranie. Verím však, že Studio 33 si svoju reputáciu napraví v ďalšej závodnej hre pre PS2 (snáď im SCEE dá šancu), pretože i napriek sklamaniu z DDA je vidieť, že jednotlivé časti hry sú technologicky dobre zvládnuté, čo je pri náročnej optimalizácii, ktorú PS2 vyžaduje, aj jasný dôkaz o schopnostiach tvorcov. Bola by to veru škoda talentovaných ľudí tak jednoducho zatratiť.