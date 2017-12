Ako funguje mobil?

Máme tu tretie tisícročie a nastala doba, o ktorej sa písalo vo vedecko-fantastických románoch, a ktorú sme si vedeli len ťažko predstaviť v realite. Ale je tu a ukazuje sa, že veľa vymyslených vynálezov je teraz skutočnosťou a naozaj fungujú! Pozrime sa

1. mar 2001 o 19:21

Ale je tu a ukazuje sa, že veľa vymyslených vynálezov je teraz skutočnosťou a naozaj fungujú! Pozrime sa len na rozmach mobilných telefónov, na ktorých je tá rýchlosť vývoja najmarkantnejšia (existuje síce aj špekulácia, že veľkí výrobcovia majú funkčné také vynálezy, o ktorých sa nám ani nesníva, no servírujú nám ich postupne, aby vypredali zásoby tých zastaraných!).



NMT a GSM

Na Slovensku začala mobilná komunikácia v širšom meradle fungovať cez systém NMT. Je to analógový systém, to znamená, že sa na určitých vlnách prenáša priamo hlas. Masovo rozšíreným sa však stal až systém GSM. Systém GSM je na rozdiel od analógového NMT digitálny, to znamená, že na rozdiel od hlasu sa na vlnách prenášajú rady číslic. Tie vzniknú tak, že mobilný telefón do nich zakóduje hlas telefonujúceho.

Prenos hlasu

Telefón odosiela signál so zakódovaným hlasom prostredníctvom mobilnej siete do ústredne. Tá ho okamžite odošle ďalej prijímateľovi, ktorého číslo si telefonujúci zvolil. Donedávna putoval signál pri hovoroch do konkurenčnej siete cez pevnú sieť Slovenských telekomunikácii do ústredne druhého operátora a jeho sieťou k adresátovi. Preto boli tieto hovory drahšie a neboli zahrnuté v predplatených minútach. Dnes už existujú priame prepojenia operátorov a cesta cez Slovenské telekomunikácie sa využíva len v prípade preťaženia mobilnej siete. Telefón prijímateľa hovoru naopak tento rad čísiel dekóduje do hlasu, ktorý počujete zo sluchátka.

Odosielanie a príjem SMS

Odosielanie krátkych textových správ (SMS), prípadne obrazových správ funguje na rovnakom princípe ako prenos hlasu, ibaže sa prenáša priamo text alebo grafika. Správa SMS putuje do SMS centra operátora, ktoré ju spracuje a snaží sa ju doručiť adresátovi. V prípade, že je adresát nedostupný (vypnutý telefón, pobyt mimo pokrytia signálom), SMS správa zostane uložená v SMS centre operátora a po zapnutí telefónu ju operátor doručí (čas uloženia správy a počet pokusov o doručenie priamo závisí od nastavenia vlastností správ v menu mobilného telefónu a od operátora).

Podobne ako SMS správy sa prenášajú aj dáta, pretože väčšina súčasných mobilných telefónov môže fungovať ako modem. To znamená, že po pripojení mobilu na počítač (alebo iné podobné zariadenie) a po inštalácii príslušného softvéru, sa môže telefonujúci pripojiť napríklad na internet, alebo posielať e-maily, inými slovami posielať a prijímať dáta. Samozrejme, tieto služby musí aktivovať operátor (to znamená, že v jeho systéme nastaví túto možnosť pre telefónne číslo užívateľa).

Telefónna sieť

Mobilnú sieť, zjednodušene povedané, tvoria bunky a centrálna telefónna ústredňa. Bunka je priestor okolo vykrývačov, teda antén, ktoré sú rozmiestnené po celom Slovensku. Môžete si ich všimnúť popri cestách alebo na budovách, no hlavne na vyvýšených miestach. Preto sa môže v odľahlejších častiach republiky, predovšetkým v hornatejšom teréne stať, že tam nie je signál. Signál má totiž obmedzený dosah a každá terénna nerovnosť ho zoslabuje. Ak sú dobré terénne podmienky, signál presahuje aj ďalej do hôr. To isté platí aj o jaskyniach, kde sa možno dovolať do hĺbky, kam siaha signál. Na vykrývaní signálu sa neustále pracuje, prioritu majú lokality s vyššou hustotou obyvateľstva.

Príjem hovoru

Po zapnutí telefónu sa prístroj automaticky prihlási do siete tým, že vyšle svoj signál do najbližšej bunky a tá ho "nahlási" v ústredni ako aktívne číslo. Od tohto momentu môže užívateľ telefonovať a prijímať hovory, prípadne posielať a prijímať SMS správy. Pri pohybe mobilný telefón automaticky vyhľadáva silnejší signál a prehlasuje sa v smere pohybu do ďalšej a ďalšej bunky. To znamená, že napríklad pri ceste autom to robí automaticky a plynulo, bez toho, aby sa hovor prerušoval. Na kvalite telefonátu to však niekedy cítiť. V prípade, že sa telefonujúci dostane na miesto bez signálu, prípadne na miesto so slabou úrovňou signálu, hovor sa okamžite preruší. Na miesta bez signálu si treba dávať pozor, predovšetkým pri používaní v roamingu. Telefón totiž pokračuje v hľadaní vhodného signálu, čo je, samozrejme, mimoriadne náročné na spotrebu energie z batérie a telefón sa môže neúmerne rýchlo vybiť. Okrem toho pri prechode na miesto bez signálu ostáva telefonujúci prihlásený v poslednej dostupnej bunke a tam ho aj automaticky hľadá prípadný telefonát. Ak ho nenájde, putuje späť odkazovej schránky (ak ju má telefonujúci aktivovanú) a takýto hovor je spoplatnený. Pri pobyte v zahraničí s aktivovaným roamingom môže takáto situácia prísť pekne draho. Podobná situácia nastane, ak má užívateľ nastavené presmerovanie do odkazovej schránky v prípade, že telefonát nepreberie, alebo nestihne prebrať. Odhlásenie nastáva "korektným" vypnutím telefónu v mieste pokrytom signálom, či už vlastného, alebo roamingového operátora.

Volanie bez prihlásenia v sieti

Bez prihlásenia do siete operátora nemožno mobilný telefón používať. Jedinou výnimkou je volanie na núdzové číslo 112 (jednotné vo väčšine krajín), ktoré umožňujú operátori bez potreby roamingu, alebo dokonca bez vloženej SIM karty.

Bezpečnosť systému GSM

Hovorí sa, že systém GSM je neodpočúvateľný. Tvrdenie je postavené na princípe kódovania rozhovoru, ktoré je vždy jedinečné a dekódovať ho môže len telefón príjemcu. No každý rozumný človek vie, že ak človek dokázal vyvinúť kódovacie zariadenie, tak dokáže vyvinúť aj zariadenie na dekódovanie. Zatiaľ sa o takomto zariadení oficiálne nehovorí, no je tu ešte jedna možnosť na odpočúvanie. Vychádza zo zákona a z licencií našich operátorov, a umožňuje štátnym orgánom na základe rozhodnutia prokurátora odpočúvať konkrétne číslo. Ústredne operátorov sú na to priamo prispôsobené! Takisto možno lokalizovať telefonujúceho, dokonca nemusí ani telefonovať, pretože ako sme spomínali, telefón je prihlásený v určitej bunke a tak sa dá pohyb majiteľa mobilného telefónu určiť na presnosť niekoľkých metrov. Dokonca sa šuškalo, že pohyb telefónov sa musí na určitý čas archivovať, no oficiálne to nebolo potvrdené.

Mobily a zdravie

O vplyve telefonovania na zdravie sa toho popísalo už veľa, no zatiaľ sa vedci nezhodli na nijakom verdikte. Všeobecne sa zatiaľ tvrdí, že telefonovanie v normálnej intenzite neškodí. Pri väčšej frekvencii hovorov, napríklad u biznismenov, sa to však až tak rozhodne nespomína. Keď teda nebudete mať hodinové telefonáty niekoľkokrát denne, ostaňte pokojní. Okrem toho odporúčame dodržiavať pokyny výrobcu telefónu, napríklad o vysúvaní, alebo používaní originálnej antény.



Mobilní operátori

Na Slovensku sú zatiaľ dvaja operátori, no nie je vylúčené, že ešte nejaký pribudne. Určite by to pomohlo konkurenčnému boju a v konečnom dôsledku by sa to pozitívne odrazilo na šírke ponuky služieb.

O vstupe tretieho operátora sa už uvažovalo pri tendri na frekvenciu 1800 MHz, ktorú teraz využívajú súčasní operátori. Tvrdilo sa však, že slovenský trh je na to príliš malý. Prečo sa potom tretiemu operátorovi tak bránili?! Pozrime sa len do Čiech, kde je trh približne dvakrát väčší a tretí operátor sa aj tak dokázal presadiť, a to dosť výrazne. Je to aj vidieť na ponuke služieb. Funguje už napríklad sieť GPRS, ktorá v podstate umožňuje vysokorýchlstný non-stop prenos dát, bez potreby niekam sa pripájať a u nás sme sa ešte nedostali ani na medzistupeň, sieť s prenosom dát rýchlosťou 14 400b/s. Ďalej všetci traja operátori ponúkajú fungujúce bankové služby cez WAP aj SIM TOOLKIT a cez telefón môžete už reálne nakúpiť tovar. Také veci ako dobíjanie predplatených kariet cez internet alebo bankomaty, a zaplatenie za nápoje v automate prostredníctvom správy SMS, sú už samozrejmosťou. Dokonca si môžete cez internet vypočuť odkazy v odkazovej schránke. V zahraničí sú však ešte ďalej a tých služieb je neúrekom.