Takmer DotComGuy (alebo ako nám môže internet uľahčiť každodenný život)

Internet stal fenoménom posledných rokov druhého tisícročia a určite ním ostane aj v tisícročí treťom. Jeho čoraz väčší vplyv na náš každodenný život je neodškriepiteľný. Pred pár rokmi málokto z nás tušil čo sa pod týmto pojmom ukrýva. Dnes sa k nemu kaž

2. mar 2001 o 9:25 (r)

dý deň pripájajú milióny ľudí akéhokoľvek veku, pohlavia, náboženstva, rasy, spoločenského postavenia. Posledné roky a týždne len nedávno skončeného druhého tisícročia ukázali, že život v "SIETI" (a.k.a. matrix) o ktorom písali doteraz len autori vedecko-fantastickej literatúry nemusí byť nereálnym. Ešte síce máme ďaleko k hrdinom románov Williama Gibsona, Keanu Reevesovi z filmov Johnny Mnemonic a Matrix, Umimu z románu Neala Stephensona - Snow Crash (v českom preklade vyšiel ako Sníh) a ďalším, ktorí žijú striedavo v cyberpriestore (virtuálnom svete) a reálnom svete. Ich virtuálne svety sú dosť odlišné od súčasnej podoby "MATRIX", zväčša sú podobné našim mestám, pohybujú sa v nich virtuálne osoby tzv. avatary čo sú vlastne pripojený užívatelia SIETE a takmer všetky úkony, ktoré vykonávajú sú simuláciami činností z reálneho života, no pri súčasnom trende vývoja nových technológií nemusí byť podobná forma virtuálneho priestoru hudbou ďalekej budúcnosti. Už dnes trávia milióny ľudí na celom svete čoraz viac času napojení na SIEŤ, využívajúc internet k práci, zábave, komunikácii, nákupom a pod. Existujú virtuálne mestá, virtuálne komunity, online banky, internetové obchody, internetové jazykové kurzy a množstvo ďalších vecí, ktoré donedávna patrili výlučne do reálneho sveta.

K životu v cyberpriestore sa doteraz najviac približujú, v poslednom čase čoraz častejšie realizované projekty, zamerané na dokázanie možnosti prežitia a uspokojovania každodenných potrieb len s pomocou počítača pripojeného k internetu. Asi najznámejším človekom, ktorý takýto pokus zatiaľ uskutočnil je 27-ročný Texasan s "umeleckým" menom DotComGuy. Prvého januára 2000 sa presťahoval do úplne prázdneho bytu v Dallase iba s počítačom a oblečením, ktoré mal na sebe, a celý rok žil len prostredníctvom e-commercie, tzn. všetky veci, ktoré ku každodennému životu potrebujeme a zvyčajne nakupujeme v klasických "kamenných" obchodoch (toaletný papier, oblečenie, nábytok, jedlo,...) si objednával a nakupoval cez internet. V byte bolo umiestnených niekoľko kamier, takže ľudia na celom svete mali možnosť na domovskej stránke projektu (http://www.dotcomguy.com) sledovať, ako sa DotComGuyovi darí. Projekt mal mnoho sponzorov bez ktorých by ho vzhľadom na technickú náročnosť nebolo možné zrealizovať. Stránky DotComGuya a samotný projekt sa tešili obrovskému záujmu ľudí a médií na celom svete a boli jednou z najdiskutovanejších a najsledovanejších tém roku 2000. V čase keď čítate tento článok sa už DotComGuy pravdepodobne (ak sa mu tento spôsob života nezapáčil natoľko, že v ňom pokračuje) opäť navrátil ku klasickému spôsobu života a na jeho stránkach určite nájdete prvé hodnotenia projektu. Už v čase písania tohoto článku, pár dní pred ukončením celej záležitosti a druhého tisícročia, je však jasné, že je možné celkom pohodlne prežiť vďaka počítaču s pripojením na internet.

Podobné projekty, zväčša nie však až v takom rozsahu a s takou publicitou, prebehli a prebiehajú aj v iných krajinách a dokazujú, že nielen v USA, ktoré sú zo všetkých krajín asi najďalej v rozvoji internetu a e-commercie, je možné prežiť len s počítačom pripojeným k internetu a určitým obnosom na účte v banke. Nedávno sa napr. uskutočnil pokus v Ruskom hlavnom meste Moskve. Moskovský novinár Fjodor Pavlov-Andrejevič alias iOne musel počas troch týždňov zariadiť byt, nájsť si nových známych, naučiť sa španielsky, cvičiť kulturistiku a zabezpečiť si všetky veci nevyhnutné k životu, samozrejme že len s použitím internetu. K dispozícii mal nezariadený byt (v ktorom sa nachádzali tri kamery prostredníctvom ktorých bolo možné sledovať jeho snaženie), počítač pripojený na internet, telefón (v Rusku väčšinu je potrebné objednávok zadaných cez internet ešte potvrdiť telefonicky) a kreditnú kartu s obnosom 500 dolárov. Informácie o projekte nájdete na adrese http://www.ione.ru (pre tých ktorí už zabudli po rusky, alebo mali to šťastie a nezažili obdobie keď sa tento jazyk povinne vyučoval na našich školách sú stránky aj v angličtine). Podobné projekty slúžia jednak na pritiahnutie širšej verejnosti k internetu, ako analýza stavu e-commercie a internetu v tej krajine kde sa uskutočňujú a napomáhajú odstrániť zistené nedostatky.

U nás zatiaľ takýto projekt nebol realizovaný. Určite by bolo zaujímavé overiť ako na tom je naša e-commercia a online služby a dúfam, že čoskoro niekto takýto pokus uskutoční. Asi by sa objavili problémy s dodávkou potravín, pestrosťou stravy, dodacími lehotami a pod., čo sú dôsledky zatiaľ malého dopytu po takýchto službách na internete, ktoré určite s postupným nárastom ineternetovej komunity vymiznú. Podľa posledných prieskumov realizovaných spoločnosťou Taylor Nelson Sofres na jeseň roku 2000 tvorí aktívnu internetovú obec 15-17% z celej populácie Slovenska. V budúcom roku sa podľa niektorých odborníkov očakáva ďalší nárast počtu užívateľov a rozvoj e-commerce, čo by prinieslo aj zvýšenie pravdepodobnosti prežitia prípadného slovenského DotSkGuya.

Byť zatvorený týždeň, mesiac, alebo rok v byte a nakupovať všetky veci každodennej potreby výhradne cez internet, to sú zatiaľ len súčasti projektov zameraných na dôkladné preverenie e-commercie, propagáciu internetu širokej verejnosti, prezentácie firiem poskytujúcich online služby. Ich výsledky môžu poslúžiť ako podklady pre štúdie vplyvu internetu na ľudskú spoločnosť. V reálnom živote je však množstvo vecí, ktoré internet nedokáže momentálne nahradiť (napr. osobný kontakt s iným človekom, prechádzku v lese, pohľad na vlastnoručne vypestované rastliny, pôžitok z dobrého jedla a mnoho iných). Človek nového milénia by mal preto byť akýmsi obojživelníkom, ktorý dokáže žiť v obidvoch svetoch - v reálnom i virtuálnom. Väčšinu času trávi v reálnom svete a ako zdroj informácií a zábavy, komunikačný prostriedok a pracovnú pomôcku používa internet, vďaka ktorému ušetrí množstvo času a energie. Jeho “virtuálny” deň by mohol vyzerať napríklad takto:

Ráno ho budí budík na počítači, ktorého čas je synchronizovaný cez internet s časom na niektorom z časových serverov, takže nikdy nemešká. Pred odchodom do práce si pozrie predpoveď počasia na niektorom z portálov (tých máme na Slovensku dosť), alebo priamo na stránke hydrometeorologického ústavu, aby vedel ako sa má obliecť a vyhľadá si čas odchodu dopravného prostriedku, aby nemusel stráviť drahocenný čas čakaním na zastávke.

Po príchode do práce si prečíta a odpovie na novú poštu vo svojich mailboxoch. Jeden má pracovný na servery poskytovateľa internetového pripojenia (ISP), druhý – súkromný si zriadil na servery poskytujúcom možnosť zriadenia poštovej schránky zadarmo (tzv. freemail) a prístup k nemu má z hociktorého miesta na zemeguli, kde má možnosť sa pripojiť k internetu. E-mail je jeho najlepší pomocník a preto podľa potreby a chuti ho počas dňa využije ešte niekoľkorát, vďaka čomu je jeho pracovná i súkromná komunikácia s okolím pružná a podstatne rýchlejšia a lacnejšia, ako u jeho kolegov, ktorí využívajú výlučne normálnou poštou (hanlivo ju nazýva snail-mail). Pozrie si najnovšie správy z domova i zo zahraničia. Spravodajstvo ponúka väčšina z už spomínaných portálov - niektoré z ponúkajú možnosť personalizácie, čo znamená že si môžete nastaviť úvodnú stránku podľa svojich požiadaviek a máte ihneď prístup k informáciám z oblastí ktoré vás zaujímajú, alebo si môžete prečítať internetové vydania denníkov.

Keďže musí urobiť preklad dôležitého dokumentu nájde si potrebný online slovník, a s jeho pomocou preklad hravo urobí. Popri práci počúva internetové vysielanie svojho obľúbeného rádia, uhradí potrebné platby prostredníctvo internet bankingu, ktorý ponúka jeho banka a jednoducho a bezpečne sa k nemu možno prihlásiť na jej stránkach. V prekladanom dokumente sa vyskytli nejaké neznáme pojmy a informácie z oblastí v ktorý nie je úplne doma, tak vyhľadá prostredníctvom niektorého z vyhľadávačov stránky s potrebnými informáciami a vysvetlenie neznámych pojmov nájde v online encyklopédiách.

Reštauráciu v ktorej bude obedovať si vyberie na špecializovanej stránke venovanej reštauráciám aj s pripojenými recenziami. Ak má vybratá reštaurácia svoju stránku s možnosťou online rezervácie rovno rezervujete stôl, ak nie vyhľadá na stránkach reštaurácie, alebo na stránkach telefónneho zoznamu číslo a rezervujete stôl telefonicky. Pretože nevie kde sa presne reštaurácia nachádza nájdete to na online mape mesta. Cez sms bránu pošle správu obchodnému partnerovi s ktorým má obedovať, a keďže pôjde služobným autom zistí kde sa nachádzajú policajné radary, aby sa vyhol pokute za prekročenú rýchlosť.

Po návrate z obeda, znechutený zo stretnutia sa rozhodne, že si nájde inú prácu. Zadá na stránkach ponúkajúcich prácu svoj životopis do databázy záujemcov o zamestnanie. Vyhľadá si stránky firmy so zástupcom, ktorej bol na obede, aby o nej získal viacej informácií. Objedná darček k narodeninám pre svojho známeho vo virtuálnom kníhkupectve, alebo inom obchode na internete, čím ušetrí nielen peniaze, ale hlavne čas a nervy, ktoré by stratil v preplnených obchodoch.

Cez víkend sa chystá s priateľmi na hory, preto rezervujete prostredníctvo internetu izby v hoteli, zistí snehové podmienky v danom stredisku a nájdete najideálnejšiu trasu do strediska.

Večer chcel stráviť na nejakom kultúrnom podujatí, ale našťastie má internet a zistil že v kine a v divadle nie je žiadny zaujímavý program, koncert taktiež nie je ako už obvykle žiadny, ktorý by ho oslovil a na party sa dnes cíti príliš unavený. Tak si aspoň pozrie televízne program jednotlivých TV staníc a vyberie vhodné programy pri ktorých sa mu bude dobre relaxovať. Zostal mu ešte nejaký čas, tak si prejde ďalšiu lekciu v online kurze španielčiny. Pred odchodom vyhľadá nejaký dobrý recept na vegetariánske jedlo, ktoré si urobí na večeru, odošle posledné e-maily a vypnem rádio.

Po večeri si so šálkou čaju sadne k počítaču. Porozpráva sa cez internete s priateľmi z celého sveta, zahrá si svoju obľúbenú online hru a nakoľko jeho spolubývajúci samozrejme chcú pozerať niečo iné ako on, pozrie vybraté programy v živom vysielaní na stránkach TV stanice a pri tejto príležitosti si pozrie aj nejaké staršie programy z archívu, čo v klasickom televíznom prijímači zatiaľ nie je možné.

Tesne pred spaním poteší oko peknými fotografiami na erotických stránkam, aby mal krajšie sny. Pustí si nový album svojho najobľúbenejšieho interpreta, ktorý si síce ešte nestihol kúpiť (zajtra ho už konečne objedná, samozrejme cez internet), ale na internete sa našťastie dajú nájsť ukážky z neho, a tak si mu prípadná kúpa oplatí.

A POTOM SA UŹ ÚPLNE ODPOJÍ.