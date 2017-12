V Južnej Kórei sa objavil počítačový vírus pomenovaný po bin Ládinovi

Soul 25. októbra (TASR) Počítačový vírus pomenovaný po saudskoarabskom teroristovi Usámovi bin Ládinovi, obvinenom zo zodpovednosti za septembrové útoky ...

25. okt 2001 o 14:19 TASR

Soul 25. októbra (TASR) Počítačový vírus pomenovaný po saudskoarabskom teroristovi Usámovi bin Ládinovi, obvinenom zo zodpovednosti za septembrové útoky na USA, sa objavil v Južnej Kórei.

"Dostali sme správu od užívateľa osobného počítača, že dostal e-mail s binládinovským vírusom. Vírus sa do jeho počítača nedostal, pretože podozrivý e-mail neotvoril," povedal zamestnanec miestneho výrobcu antivírových programov Anlab Co Ltd.

Vírusy zvyčajne nezapríčinia úplnú deštrukciu softvéru, len spomalia operácie počítačov a ak sú "nakazené" cez internet, šíria vírus ďalej, tvrdí Anlab. Zatiaľ nikto nevie, kto je tvorcom najnovšieho vírusu šíriaceho sa elektronickou poštou.

Anlab neodporúča, aby užívatelia počítačov otvárali e-maily, ktoré majú v riadku subjekt uvedené napr. Bin Laden toilette paper!! (Toaletný papier s bin Ládinom), Sadam Hussein & BinLaden IN LOVE (Saddám Husajn a bin Ládin sú zamilovaní), či Is Osama Bin Laden BAD-LOVED? (Ja Usáma bin Ládin nemilovaný?). Takéto e-maily zvyčajne obsahujú aj pridaný súbor s názvom BINLADEN_BRASIL.EXE.