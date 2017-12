Invex 2001: na ťažení proti utópii

„Mobil potrebujem akurát na telefonovanie a posielanie SMS,“ vravela jedna príjemná plavovlasá dáma druhej pri káve v jednom z bistier brnianskeho Výstaviska, kde minulý týždeň prebiehal 11. veľtrh informačných technológií Invex. A druhá dáma sa jej ...

Koniec špecializácie na všetko – najväčší svetový výrobca procesorov Intel minulý týždeň oznámil, že ukončí výrobu spotrebnej elektroniky a sústredí sa opäť len na svoj hlavný výrobný program. Na snímke osobný audioprehrávač, vreckový digitálny fotoaparát a prístroj na tvorbu domáceho videa od Intelu. FOTO – INTEL/REUTERS

„Mobil potrebujem akurát na telefonovanie a posielanie SMS,“ vravela jedna príjemná plavovlasá dáma druhej pri káve v jednom z bistier brnianskeho Výstaviska, kde minulý týždeň prebiehal 11. veľtrh informačných technológií Invex. A druhá dáma sa jej tiež zverila so svojimi mobilnými starosťami: „Vieš, že sa mi na Pegase teraz dosť oneskorujú esemesky?“ Na prvý pohľad triviálna konverzácia, ktorá je však svojím spôsobom prekvapujúca. Je totiž príznačná nielen pre „tu a teraz“ Invexu, ale aj celkový stav informačných technológií. A je dokonca provokáciou, ak si uvedomíme, že pred polrokom bol GPRS mobil s paketovým prenosom dát po sieti prezentovaný ako revolučný výrobok, ktorý „úplne zmení éru mobilnej komunikácie“.

Veľké vytriezvenie

Používatelia si dobre pamätajú, že v uplynulých rokoch investovali množstvo peňazí do wapových telefónov a WAP často vôbec nevyužili. Až dnes sa možno wapovanie ujme vďaka rýchlejšiemu systému GPRS. Vývoj výrobkov tak dokonale predstihol možnosti ich konzumu.

Ešte pred rokom ukazovali na svetových elektronických veľtrhoch a hi-tech výstavách prístroje ovládajúce všetko. S digitálnou ceruzkou môžete posielať správy po sieti a písať do digitálneho zápisníka, s mobilom počúvať hudbu, hrať počítačové hry, merať si pulz a nakupovať v špeciálnych automatoch. S digitálnym fotoaparátom môžete robiť rovnaké veci ako s videorekordérom, s kalkulačkou telefonovať a surfovať po internete, s hernou konzolou nahradiť PC aj mobilný telefón a na televízoroch sledovať internet a vytvárať si vlastný program. Hovorilo sa tomu budúcnosť. Len notorickí kacíri vtedy hovorili: „Ako chcete z pasívneho média ako televízia urobiť interaktívny experiment?“

Prístroje budúcnosti sa riadili princípom konvergencie - všetko v jednom. Hi-tech svet je však od začiatku roka v kríze. Technologická horúčka totiž viedla k tomu, že začali vznikať produkty zaujímavé len pre vývojárov a úzku skupinu odborníkov. Obyčajní používatelia, ktorí sa starajú o hlavný odber a tým aj úspech moderných technológií na trhu, síce prejavili k novým utopickým prístrojom budúcnosti úctu, ale do peňaženiek siahli len vtedy, ak mal prístroj jednoduché menu, jednoduchú obsluhu a málo tlačidiel.

E-commerce typu B2C (elektronický obchod nasmerovaný k cieľovému zákazníkovi) je síce elegantný, ale podľa všetkého sa stane doménou len pre niektoré druhy tovaru, ako letenky či počítačové programy. Nohavice sa budú ďalej kupovať v kamenných obchodoch a skúšať v kabínke pred zrkadlom. Komerčné využitie mobilného internetu (M-commerce) zatiaľ nenaplnilo očakávania. K zmene možno dôjde až po dosiahnutí prelomu v bezdrôtových technológiách. Veľkí producenti zábavného priemyslu však ďalej upierajú zrak skôr ku kinám, televízorom a domácim prehrávačom, než k počítačom.

iPaq verzus lepidlo

Strach z príliš komplikovaných prístrojov nie je nepodobný strachu z prílišného množstva informácií. Na trhu sa dnes presadí predovšetkým ten, kto ponúka jednoduché riešenia. Znie to trochu smiešne, ale na tohtoročnom Invexe sa objavilo niekoľko firiem ponúkajúcich molekulárne lepidlá. Pár kvapkami zlepíte kov s kovom alebo tenisky. „Krásne, užitočné, len aby v tom neboli nejaké kúzelnícke čachre,“ komentovali okolostojaci priebeh lepenia, kým sa predajca s potenciálnym zákazníkom preťahoval o zlepený klinový remeň. Molekulárne lepidlo má síce k informačným technológiám pomerne ďaleko, ale pekne dokumentuje nový trend: záujem o priemerného používateľa - používateľa, ktorý chodí v teniskách a občas mu praskne v aute klinový remeň. Preč od zložitých prístrojov, zaujíma nás, ako budeme môcť rýchlejšie a lacnejšie telefonovať a ako polícia chytí s komputerizovaným autom zlodeja.

Nie náhodou malo na Invexe veľké expozície české ministerstvo vnútra a ministerstvo školstva. Trinásť hardvérových a softvérových firiem prišlo s projektom Internet do škôl, ktorý má vytvoriť počítačovo gramotnú mladú generáciu.

Trend k praktickej použiteľnosti tvrdo konfrontoval aj veľké firmy. Príkladom môže byť najúspešnejší vlaňajší debutant firmy Compaq - vreckový počítač iPaq. Vďaka podpore bezdrôtovej technológie Bluetooth má umožniť svojim majiteľom využívať vysokorýchlostný nepretržitý prístup na internet, prehliadanie wapových stránok, e-mailové služby, SMS a telefónne hovory.

„Bude to praktické? Nie je toho zase príliš veľa pohromade?“ ozvali sa niektorí návštevníci Invexu. Počas prezentácie notebookov a desktopov radu Evo (nahradzujúcej obľúbený rad Armada) sa v hale Compaqu hovorilo o tom, že tendencia ku konvergencii funkcií v jednom jedinom „dokonalom“ prístroji bude zrejme pokračovať, ale zároveň bude stále silnejší protichodný trend: k jednoduchému, estetickému a ľahko ovládateľnému výrobku, ktorý bude mať jednu alebo dve hlavné funkcie.

Témou dňa bezpečnosť

Spotrebiteľ sa stal vo svetle teroristických útokov a drzosti hackerov ostražitý. Nepýta sa už toľko, nakoľko priekopnícke sú technológie, ale nakoľko sú bezpečné a diskrétne. Slovo „bezpečnosť“ sa stalo zaklínadlom veľtrhu. Hrozba ďalšieho rozšírenia nelegálnych programov pre sniffing (čuchanie) v dátach iných ľudí zaujímala návštevníkov viac, ako plazmové televízory za 450 000 korún alebo manažérske mobilné telefóny pripomínajúce vreckové počítače.

Dokonalé komunikátory zlučujúce v sebe mobily, vreckové počítače a notebooky nevzrušili priaznivcov nových technológií tak, ako možnosť šifrovania správ proti hackerom. Nie že by komunikátory nemali budúcnosť. Zástupy používateľov sa však obávajú: nejde zase náhodou o techniku, ktorá o dva roky zostarne? Otázka bezpečnosti je naproti tomu trvalá. A tak bezpečnostné protokoly SSL (Netscape) či PCT (Microsoft), zavedenie digitálnej certifikácie, teda akejsi obdoby občianskeho preukazu, a problém certifikácie serverov sa stali jednou z hlavných tém veľtrhu.

Softvér víťazí nad hardvérom

Akoby informačná revolúcia dostala nový odtieň: nie je dobrá komunikácia za každú cenu, nie je dobré neobmedzené množstvo informácií, ale je fajn, ak vďaka informačným technológiám dôjde ku skvalitneniu služieb a informácií. Súčasťou Invexu bola aj expozícia firmy Diderot a jej produktu Diderot Asistent. Štvorročný vzdelávací program na výučbu jazykov a kultiváciu počítačovej gramotnosti zvyšuje všeobecný rozhľad formou multimediálnej encyklopédie. Ďalší program nazvaný Sprievodca svetom povolaní je určený školám, úradom práce a rodičom a obsahuje informácie o viac než 600 profesiách. Ponúka osem rôznych postupov pri výbere povolania: test záujmov, výber pomocou obľúbených predmetov, podľa oblečenia, podľa predmetu práce, podľa pracoviska, podľa typu zdravotného postihnutia či výber z abecedného zoznamu. Záujem bol tiež o PC Translator - slovník a prekladač slúžiaci pri spracovaní listov, faxov, návodov či pre prekladanie textov z internetu. Ide o pomôcky čisto praktické, zamerané na užívateľa, jeho vzdelanie alebo zábavu prípadne oboje. Interaktívna výučba cudzích jazykov alebo modulovo riešený softvér pre realitné kancelárie či softvér pre účtovníctvo alebo dochádzku do práce sa stali príkladom nového zákazníckeho trendu. Dalo by sa to nazvať tiež víťazstvom softvéru nad hardvérom, obsahu nad technikou. Pochopiteľne - v mene zákazníka.

Limity nových technológií

Hlavný problém, na ktorý poukázal tohtoročný Invex, tkvie v obrovskej priepasti medzi technickými možnosťami a chabými predstavami ľudí o tom, ako by mali vyzerať informácie pre 21. storočie a čo by mali prinášať. Vízia moderného automobilu, ktorý si vďaka vstavanému počítaču sám identifikuje poruchu a sám komunikuje s autodielňou, sa stala definitívne utópiou. Auto zostane autom a nestane sa robotom. Štipec na bielizeň je štipcom na bielizeň a nie ihlicou do kravaty. Invex ukázal, že informačné technológie sa nestanú cieľom novej informačnej spoločnosti, ale zostanú len jedným z jej hlavných prostriedkov.

„Internet a komunikačné technológie majú tendenciu rozvíjať len niektoré z ľudských schopností, analytický rozum a technickú inteligenciu, a splošťovať tak v zásade oveľa dôležitejšiu inteligenciu citovú,“ poznamenal na panelovej diskusii podpredseda českej vlády Vladimír Špidla. „IT je civilizačným zvratom, ktorého dôsledky budeme pociťovať veľmi dlho. Je to prostriedok, ktorý v sebe nesie potenciál aj riziká,“ upozornil.

Koniec technologického obžerstva

Po veľkom technologickom obžerstve prichádza vytriezvenie. Na jednej z invexovských prednášok konštatoval Michal Džmuráň z firmy Progress Software, že ľudia si dnes pri informačných technológiách kladú veľmi praktické otázky typu: V čom tieto úžasné veci pomôžu práve mne? Nemajú z nich náhodou väčší prospech výrobcovia než používatelia? „V posledných desaťročiach bolo vyvinuté množstvo nových technológií. Veľa z nich sa však používa len preto, že existujú,“ povedal Džmuráň.

Na jednej strane konštatoval, že ešte v roku 1973 si akademik Běhounek nevedel vo svojich knihách predstaviť dnešnú kalkulačku, hoci už v zárodočnej forme existovala. Na druhej strane, ako povedal, „máme snahu hnať technológie príliš rýchlo dopredu a myslíme si pritom, že za nás všetko vyriešia… Na jednej strane máme supermarkety s bezbariérovými vchodmi, na druhej strane v nich invalidi nedočiahnu na regály.“

Tohtoročný Invex mal hlavnú tému: použiteľnosť. Vývoj výrobkov ako praktická realizácia toho, čo si dokážeme predstaviť. Zjavné bolo zameranie výrobkov na verejnú správu, na priemerného spotrebiteľa, na vzdelanie. Snové, utopické prístroje, ktoré dokážu všetko, ale ovládať ich vie len úzka skupina vývojárov, zostali tento rok bokom.

