Bugs Bunny & Taz Time Busters

Upozorňovať na kultovosť najznámejšieho králika na svete je asi zbytočné. Dlhé roky zabáva tento člen tímu Looney Tunes mladších aj starších divákov po celom svete. Bugs je jednoducho so svojím „What‘s up, doc?“ (po slovensky niečo ako „No čo, môj?“) ...

1. mar 2001 o 0:00

Recenzovanú hru zapožičal BRLOH, obchod s multimédiami a knihami. Adresa: Heydukova ul. č. 4, 811 08 Bratislava 1, tel.: 07/529 25 592, fax: 07/529 63 783, e-mail: brloh@brloh.sk. www.brloh.sk

Upozorňovať na kultovosť najznámejšieho králika na svete je asi zbytočné. Dlhé roky zabáva tento člen tímu Looney Tunes mladších aj starších divákov po celom svete. Bugs je jednoducho so svojím „What‘s up, doc?“ (po slovensky niečo ako „No čo, môj?“) nedosiahnuteľným kráľom kreslených rozprávok a pred jeho všestranným umením sa sklonil aj taký Michael Jordan, keď dostal tú česť zahrať si s týmto sivým borcom basketbal.

Popularity Looney Tunes sa už dávno chytili tvorcovia počítačových hier, ale ťažiskom ich tvorby boli najmä konzoly. Majitelia osobných počítačov večne ohŕňali nos nad ľahším žánrom, a tak sa arkádová scéna na PC vyvíja omnoho pomalšie a je chudobnejšia, ako večné klony na tému Dune 2 alebo Doom/Quake. A je to škoda. „Plejstejšňáci“ každého veku by vám mohli potvrdiť, že niet lepšej zábavy od prepracovanej 3D „behačky“. Našťastie sa pri tvorbe nových dobrodružstiev Bugsa nezabudlo ani na majiteľov počítačov a po vydarenej verzii pre PSX sa objavila aj hra pre PC.

Sparingpartnerstva sa chytil tasmánsky čert Taz s neodolateľnou chuťou buď jesť, alebo v divokej vývrtke všetko demolovať. Spolu sa snažia napraviť škodu, ktorú spôsobil Duffy Duck, keď rozbil Babčin regulátor času a uvrhol seba a množstvo ďalších postavičiek do iných časových epoch. Postupne prechádzajú aztéckou, vikinskou, arabskou a transylvánskou érou a snažia sa pozbierať 5000 fragmentov rozbitého časového regulátora. Zúčastnia sa množstva akčných medzihier, ako bobovanie, tancovanie, dobové tímové športy a podobne. Na ceste ich, samozrejme, otravujú rôzni nepriatelia, zbierajú bonusy a bojujú so záverečnými veľkými nepriateľmi, ako to už býva v takomto type hier zvykom. Hra však vďaka odlišnosti hlavných postáv obsahuje aj slušnú porciu logických problémov. Bugs je rýchly, obratný a inteligentný, Taz je zasa silný a, slušne povedané, jednoduchý. Vzájomne sa dopĺňajú, napríklad Bugs sa môže odraziť z Tazovej hlavy pre vyšší výskok. Skvelá zábava sa začína, keď si postavy rozdelia dvaja hráči.

Hoci treba uznať, že dnešné hry sa hrdia fotorealistickou grafikou, poctivý „cartoon“ štýl, teda kreslenú grafiku, nič nenahradí. Tu táto hra exceluje a uvidíte všetko, čo v kreslenej rozprávke, až na to, že v 3D. Dá sa oponovať, že grafika je trochu jednoduchá vzhľadom na konverziu z konzoly, ale objektívne jej spolu s animáciami nič nechýba. Zvukovú stránku sa snažili autori čo najviac pripodobniť originálu a vychádza im to asi na osemdesiat percent. Nahovorenie postavičiek je síce sympatické, ale nie je to úplne ono.

Na záver treba len podotknúť, že deti z tejto hry budú šalieť a pre starších mladých duchom je to príjemná oddychová zábava, najmä vo dvojici. To je všetko, priatelia!