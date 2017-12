Mnohí surfisti internet nechápu

1. mar 2001 o 0:00

Veľa internetových surferov nerozumie ani základným princípom počítačovej siete a k svojim obľúbeným stránkam sa často dostáva veľmi komplikovaným spôsobom. Obrovské množstvo užívateľov e-mailovej služby Hotmail napríklad nepíše jej adresu priamo do internetového prehliadača, ale namiesto toho zadá „www.hotmail.com“ do svojho obľúbeného vyhľadávača a až kliknutím na prvý odkaz vo výsledkoch vyhľadania sa dostane na žiadanú stránku. Vyplýva to z výskumu spoločnosti Alexa, ktorá dva roky sledovala, čo surfisti vyhľadávajú cez jej formulár integrovaný v internetových prehliadačoch (Alexa toolbar) v desiatich najväčších vyhľadávačoch.

Najvyhľadávanejším termínom na internete je podľa očakávania slovo sex, ktoré tvorí jedno z každých tristo vyhľadaní. Okrem toho sú v prvej dvadsiatke aj termíny ako porno (4. miesto), nahota (nude) xxx a playboy. Hneď na druhom a treťom mieste v celkových výsledkoch sa nachádzajú Hotmail a Yahoo (vrátane variácií ako www.hotmail.com či yahoo.com). Tieto termíny pravdepodobne zadávajú užívatelia, ktorí nevedia, že adresy internetových serverov (tzv. URL) je možné písať priamo do internetového prehliadača. Ich domovská stránka - portál a vyhľadávač, pre nich predstavuje celý internet a len cez ňu sa môžu dostať na iné stránky.

To je určite dobrá správa pre veľké portály, ktoré majú stabilné príjmy z nezmyselného vyhľadávania a zároveň si môžu zabezpečovať ďalšiu návštevnosť tým, že užívateľa odkazujú v prvom rade na iné časti vlastného serveru. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že až štvrtina všetkých klikov vedie na jeden z päťdesiatich najpopulárnejších internetových serverov.

Na druhej strane výskum ukázal, že vo vyhľadávaných termínoch stále existuje obrovská rozmanitosť - súhrn päťdesiatich najčastejšie vyhľadávaných slov tvorí len necelé tri percentá celkového počtu vyhľadaní.

TOMÁŠ BELLA

www.alexaresearch.com/ clientdir/news/report.php?id=23