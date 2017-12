Týždeň vo vede

(18.–24. 10. 2001)

24. okt 2001 o 22:30

(18.–24. 10. 2001)

* Doktorandka Christine Turtzová s kolegami z Johns Hopkins University Medical School objavila priamu komunikáciu bez sprostredkovania mozgu medzi tukovými bunkami z myší kultivovanými s nervovými bunkami potkanov. Tukové bunky 7-násobne zvýšili vylučovanie neuropeptidu Y (NPY) z neurónov. NPY asi blokuje odbúravanie tuku.

* Trojica fyzikov z University of Buffalo na čele so Surajitom Senom vytvorila teoretický model systému usporiadaných reťazcov zmenšujúcich sa guľôčok, ktoré by mali pohltiť až 95–98 percent energie nárazu, s možným využitím pri ochrane konštrukcií pred vonkajšou deštrukciou, vrátane mrakodrapov pred lietadlami unesenými samovražednými atentátnikmi. Sen spolupracuje s odborníkmi z NASA na experimentálnom overení.

* Chemici z University of Missouri-Columbia na čele so Sunggyuom Leeom zavádzajú technológiu 100-percentne odstraňujúcu biotoxíny. Využíva superkritickú vodnú oxidáciu. Pri teplote 374 oC a tlaku 223 kg/cm2 sa totiž vo vode dokonale rozpúšťajú organické toxíny. Pridanie kyslíka ich potom rozkladá na neškodné zložky.