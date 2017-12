V Namíbii žije vták, ktorý prežíva orgazmus

Pohlavný akt medzi vtákmi netrvá dlho. Na jednu alebo dve sekundy si k sebe priložia otvory na zadnej časti tela, a to je všetko. Britskí vedci však zistili, že v Namíbii žije druh vtáka, ktorému sú takéto „rýchlovky“ cudzie.



Milostný akt druhu Bubalornis niger intermedius môže totiž trvať až 20 minút. A to nie je všetko: tento zvláštny vták pri ňom dostane aj orgazmus. Niečo také nebolo doteraz v ríši vtákov známe. Počas sexuálneho aktu samček trie dlhý kožný prívesok na zadnej časti tela o pohlavný otvor samičky. V prvých minútach sa ukáže, či je samička spokojná. Ak sa jej akt nepáči, jednoducho odletí a nájde si lepšieho partnera na párenie. Zdá sa však, že samčekom nejde len o rozmnožovanie. Trenie kožného prívesku u nich totiž vyvolá orgazmus. „Samček sa zrazu začne triasť a lesknú sa mu oči,“ píše Tim Birkhead z University of Sheffield v britskom časopise Nature. Pozorovať tieto vtáky pri pohlavnom akte nie je také jednoduché. Za tri roky uvideli ornitológovia len osem párení.

Falošný penis druhu Bubalornis niger intermedius si vedci všimli už v roku 1831. Tento orgán nemá vnútri žiadne cievy a pozdĺžne ním prechádza žliabok. Samčeky v spoločných hniezdach majú nepravý penis dlhší, zatiaľ čo samotársky žijúce vtáky ho majú kratší. Dĺžka penisu teda pravdepodobne zabezpečuje úspech jedinca v sociálnej štruktúre.