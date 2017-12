Prečo ich administrátori nemajú radi

Veselé programy, ktoré nemajú žiadnu užitočnú funkciu, iba zobrazujú nejaký grafický žart, sú medzi užívateľmi veľmi obľúbené. Naopak, administrátori tieto programy často až nenávidia a robia všetko preto, aby zabránili ich distribúcii.

1. mar 2001 o 0:00

Málokomu prekážajú programy samé o sebe, ide skôr o vedľajšie efekty, ktoré sú s nimi spojené. Najväčším rizikom je šírenie týchto programov – mimoriadne často totiž obsahujú vírusy. Každý užívateľ asi vie, že by v žiadnom prípade nemal spúšťať programy prichádzajúce elektronickou poštou. Napriek tomu často neodolá, najmä ak má program peknú ikonu a sprievodný text sľubuje niečo naozaj lákavého. Keď však už vírus aktivuje, prácu s tým má práve administrátor. Väčšina vírusových epidémií sa šírila práve takýmto spôsobom.

Ďalším problémom je ohrozenie stability systému. Rozsiahle podnikové aplikácie sú neraz dosť chúlostivé, navyše mnohé veselé programy nie sú dokonale odladené. To môže spôsobiť nečakané chyby či pády programu alebo celého systému. Niekomu sa to môže zdať príliš paranoické, ale administrátori Windows systémov vedia, prečo je vždy múdrejšie mať nainštalované iba naozaj nevyhnutné programy. V niektorých prípadoch môžu tieto programy tiež výrazne spomaliť prácu počítača. To síce hrozí iba pri slabších konfiguráciách, tie však na Slovensku stále nie sú výnimkou. Ak sa svojho obľúbeného obrazovkového tvora nechcete vzdať ani v práci, lepšie je predísť nepríjemnostiam a dopredu si od administrátora vypýtať povolenie. A či už v práci, alebo doma, je rozhodne múdre každý spúšťateľný súbor, ktorý príde e-mailom, najprv dôkladne otestovať aktuálnym antivírusovým programom.