Týždeň vo vede

(19. – 25. 2. 2001)

1. mar 2001 o 0:00

* Vo vesmíre musia existovať miliardy planetárnych sústav, podobných tej našej, hovorí astronóm Norman Murray z Canadian Institute for Theoretical Astrophysics. Na základe rozsiahlej analýzy blízkych hviezd Murray zistil, že viac ako polovica z nich má s najväčšou pravdepodobnosťou svoje planetárne sústavy. Murray prezentoval svoje výsledky minulý týždeň na výročnej konferencii American Association of the Advancement of Science (AAAS) v San Francisku.

* Vedci z Johns Hopkins University v americkom Baltimore objavili skupinu génov, ktoré podporujú rast rakovinových buniek v tele. Výsledky štúdia by mohli výrazne pomôcť pri liečbe leukémie, rakoviny prsníka, pľúc alebo prostaty, ale aj iných druhov rakoviny.

* Štart obrovského stratosférického balóna, ktorý je prototypom nového dopravného prostriedku na výskum blízkeho vesmíru sa skončil neúspešne. Balón sa zrútil na Zem tesne po štarte v Austrálii. NASA plánuje využívať podobné balóny na dopravu vedeckých zariadení do horných vrstiev zemskej atmosféry a blízkeho kozmického priestoru.

* Genetikom, ktorí sa zúčastnili na klonovaní slávnej ovce Dolly, sa podarilo zmeniť pokožku kravy na svaly srdca. Tie by sa jedného dňa mohli využívať na účely transplantácie, hovoria vedci z PPL Therapeutics, ktorí experiment vykonali. Bunky pokožky sa najprv zmenili na kmeňové bunky a tie sa potom „naprogramovali“ tak, aby sa zmenili na bunky srdcového svalu.

* Ako oznámil Ghanzfar Abbas z Pakistan Geological Survey, v oblasti Baluchistanu vedci nedávno objavili viac ako 1500 fosílií kostí dinosaurov spred 70 miliónov rokov. Objav by mohol pomôcť zistiť, ako tieto obrovské veľjaštery putovali z jedného kontinentu na druhý.

* Kalifornská spoločnosť StemCell Inc. vyprodukovala myš s bunkami ľudského mozgu. Je to prvý krok k liečbe niektorých chorôb mozgu, ako je napríklad Alzheimerova choroba. Ďalším krokom by mala byť myš, ktorej mozog by pozostával výlučne z ľudských buniek. Experiment rozprúdil novú diskusiu o bioetike.

* Ako oznámili vedci a lekári z Tufts University a Boston University v USA, nie anémia, ale nadbytok železa v organizme sa stáva čoraz väčším zdravotným problémom. Zvýšený prísun železa spôsobujú predovšetkým západne stravovacie návyky a vysoká spotreba červeného mäsa. Problém sa najčastejšie vyskytuje u starších ľudí.

* Podľa štúdií spoločnosti Thomson Safaris, v roku 2015 celkom zmizne snehová pokrývka na legendárnej africkej hore Kilimandžáro. Miznutie snehu a ľadu v horách v dôsledku predpokladaného globálneho otepľovania na celom svete by mohlo spôsobiť vážny nedostatok pitnej vody, predovšetkým v rozvojovom svete. BBC, Reuters, Nature