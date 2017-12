Mikroskopická ponorka v ľudskom tele

Medzi vedcami dnes prebiehajú preteky o to, kto prvý vyvinie mikroskopickú ponorku, ktorá by dokázala plávať v krvnom riečisku, ničiť tam choroboplodné mikróby a opravovať poškodené bunky. Americkí a európski vedci už vypracovali niekoľko počítačových simulácií miniponoriek a niektorí z nich predpokladajú, že prototyp bude na svete do jedného roka. Podľa Eldrida Sequeiru z americkej Utah State University (USU) by výborným motorom pre takúto ponorku mohli byť baktérie ako je salmonela alebo E. coli. Baktéria pohybujúca sa v prúde krvi by mohla tlačiť alebo ťahať miniatúrny disk, ktorý by bol uložený vo valci naplnenom tekutinou. V týchto diskoch by mohli byť lieky na likvidáciu nádorov alebo na odstránenie materiálu upchávajúceho cievy. Tím z USU verí, že dokáže postaviť biomotor len s využitím bičíka baktérie, vďaka čomu by bol motor ešte menší – asi 100 nanometrov.