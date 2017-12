Biotechnológiou proti terorizmu

Biotechnológie by v budúcnosti mohli slúžiť ako najefektívnejšia obrana proti bioterorizmu aj prirodzeným epidémiám niektorých chorôb. Pokroky v odhaľovaní tajomstiev ľudského genómu a mechanizmu vzniku a šírenia chorôb, ako je botulizmus alebo anthrax ..

1. mar 2001 o 0:00

FOTO – ARCHÍV

Biotechnológie by v budúcnosti mohli slúžiť ako najefektívnejšia obrana proti bioterorizmu aj prirodzeným epidémiám niektorých chorôb. Pokroky v odhaľovaní tajomstiev ľudského genómu a mechanizmu vzniku a šírenia chorôb, ako je botulizmus alebo anthrax (sneť slezinová), by v najbližších rokoch mali viesť k vytvoreniu nových vakcín a diagnostických techník.

„Keby sa baktéria sneti slezinovej vypustila v blízkosti polmiliónového mesta, v priebehu jedného týždňa by zahynulo až 90 000 ľudí,“ hovorí šéf U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases plukovník Edward Eitzen. Pokrok v biotechnológii umožňuje skrátiť proces identifikácie pôvodcu ochorenia (napríklad pri útoku) z niekoľkých dní na niekoľko hodín. „Ak v minulosti chceli biológovia nejakú baktériu identifikovať, museli ju najprv vypestovať v laboratóriu, aby o nej zistili všetky potrebné informácie. Vďaka znalosti genetického kódu však môžeme množstvo DNA určitých druhov znásobiť, a ak ide o kiahne, meningitídu alebo sneť slezinovú, vieme to zistiť veľmi presne,“ hovorí Craig Venter z Celera Genomics, ktorý nedávno publikoval prvú verziu sekvencie ľudskej DNA.