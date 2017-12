Telekomunikačný gigant AT&T zarobil v 3.štvrťroku 11 miliárd USD

New York 24. októbra (TASR) - Americký prevádzkovateľ telekomunikačnej a káblovej televíznej siete AT&T vykázal za 3. štvrťrok 2001 zisk 11 miliárd USD, čo predstavuje 3,13 USD na akciu.

24. okt 2001 o 12:55 TASR

K tomuto výsledku prispel predovšetkým mimoriadny výnos vo výške 13,5 miliardy USD z predaja mobilnej dcérskej spoločnosti AT&T Wireless. Spoločnosť za rovnaké obdobie vlani zarobila 1,3 miliardy USD, alebo 0,35 USD na akciu.

Od júla do septembra podnik pri nezohľadnení mimoriadnych výnosov zarobil len 4 centy na akciu po už spomínaných 35 centoch vlani. AT&T však naplnil očakávania Wall Street. Jeho obrat sa v 3. štvrťroku v medziročnom porovnaní znížil o 7,7 % na 13,1 miliardy USD. Za prvých 9 mesiacov 2001 podnik pri obrate 39,5 (vlani 41,6) miliardy USD zarobil kvôli vysokým mimoriadnym výnosom 10,5 (4,8) miliardy USD.

AT&T poukazuje na stály pokles obratu v oblasti diaľkových hovorov. Trend sa kvôli ustupujúcej konjunktúre stále zhoršuje. Podnik však vykazuje nárast v širokopásmovej a dátovej oblasti, ako aj v divízii služieb a miestnych hovorov. Podľa šéfa telekomunikačného gigantu C. Michaela Armstronga podnik plánuje v roku 2002 zredukovať investície o viac ako 20 %. Jeho cieľom je tiež znížiť náklady a ďalej sa zbavovať dlhov.

Spoločnosť počíta s tým, že negatívne prostredie a udalosti z 11. septembra ovplyvnia výsledky za posledný kvartál tohto roka a prenesú sa aj do roku 2002. AT&T očakáva vo 4. štvrťroku rýchlejší pokles obratu oproti predchádzajúcim trom mesiacom. EBITDA, teda zisk pred zdanením, zúročením a amortizáciou, by mohol mať v poslednom štvrťroku hodnotu 3,4 až 3,6 miliardy USD. Spotrebiteľské a podnikové aktivity by mohli v budúcom roku utrpieť, zatiaľ čo širokopásmová divízia by mohla rásť.

(1 USD = 49,324 SKK)