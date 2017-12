Čierne diery pracujú v galaxiách ako kozmické dynamo

24. okt 2001 o 10:28 TASR

Tübingen 24. októbra (TASR) - Čierne diery nie sú podľa pozorovaní nemeckých astronómov žiadnymi kozmickými jednosmerkami. Tieto všetko pohlcujúce monštrá môžu energiu znova "vypľuť", keďže rotujú podobne ako dynamo a rozpaľujú okolité mraky hmoty.

Na tomto príklade objasnil svoj nový objav medzinárodný tím astronómov pracujúci na pôde Tübingenskej univerzity, pomocou satelitného röntgenového teleskopu XMM-Newton.

"S presnými meraniami z XMM-Newton sme objavili úkaz, ktorý nebol nikdy predtým pozorovaný na čiernej diere," povedal vedúci tímu Jörn Wilms.

Z čiernej diery niet úniku, neujdú jej ani svetelné lúče. Nedajú sa preto ani priamo pozorovať, no prezrádza ich to posledné, záblesky hmoty, ktorá sa do nej zrútila. Takýto "posledný pozdrav" zachytil tím okolo Wilmsa v centre okolo 100 miliónov svetelných rokov vzdialenej galaxie MCG-6-30-15 v súhvezdí Kentaurus. Jeden svetelný rok je takmer 10 biliónov kilometrov. V tejto galaxii sa podľa údajov astronómov nachádza čierna diera, v ktorej je stlačených okolo 100 miliónov slnečných hmôt. Takéto objemné "pohlcovače" majú vo svojom strede mnohé galaxie, aj naša Mliečna dráha.

Žiarenie zo zomierajúcej hmoty v MCG-6-30-15 je však príliš jasné, okolie čiernej diery musí byť dodatočne rozpálené. Podľa odborníkov je rozpaľovanie spôsobené čiernou dierou, ktorá vo svojom silnom magnetovom poli rotuje ako "kozmické dynamo." Pritom sa spomaľuje a táto energia z toho otepľuje hmotu v okolí.

Pozorovania podporujú viac ako 25 rokov starú teóriu o magnetových brzdách na rotujúcich čiernych dierach a majú byť čoskoro publikované v britskom odbornom časopise pre astronómiu. Napriek tomu už zazneli hlasy vedcov, ktorí si nie sú touto dynamo teóriou istí. "Musíme ešte počkať na ďalšie pozorovania, aby sme mohli odvodiť konečné závery," povedal aj sám Wilms.