Vedci rozlúštili genóm horúcomilnej baktérie

San Diego 24. októbra (TASR) - Americkí vedci sekvencovali genóm zaujímavej baktérie, ktorá sa riadi heslom "niekto to rád horúce". Pyrolobus fumarii ...

24. okt 2001 o 3:31 TASR

San Diego 24. októbra (TASR) - Americkí vedci sekvencovali genóm zaujímavej baktérie, ktorá sa riadi heslom "niekto to rád horúce". Pyrolobus fumarii totiž žije hlboko pod morskou hladinou a neznáša teploty pod 90 stupňov Celzia. Najlepšie sa mu darí nad bodom varu vody pri 106 stupňoch.

Tento mikroorganizmus patriaci k archaebaktériám, pravdepodobne prvým živým formám na Zemi, objavil nemecký mikrobiológ Karl Otto Stetter. "Pyrolobus je organizmus, ktorý žije v najhorúcejších podmienkach na Zemi. Je to vzrušujúce, keď teraz poznáme jeho genetický materiál," povedal Stetter pre nemecké internetové noviny Netzeitung.

P. fumarii sa ponúka ako vzor pre technické inovácie. Jeho teplovzdorné enzýmy by mohli byť súčasťou ekologických katalyzátorov v chemickom priemysle. "Budú sa môcť nahradiť katalyzátory z ťažkých kovov," hovorí profesor Stetter. "A P. fumarii používa veľmi zaujímavé metódy látkovej premeny, ktoré sa odlišujú skoro od všetkého, čo doteraz poznáme." Ak sa tieto vlastnosti genetickou cestou prenesú do iných organizmov, otvorili by sa dvere pre nové lieky.

Asi 2000 génov sa nachádza na chromozóme P. fumarii, ktorý sa skladá z 1,8 milióna párov báz. Rozlúštenie genómu trvalo necelý rok. Na projekte sa podieľala americká biotechnologická firma Celera a Stetterom založený podnik Diversa so sídlom v San Diegu. Pre vedcov sú informácie o genóme voľne prístupné, za komerčné využitie sa však musí platiť.

Profesor Stetter objavil teplomilnú baktériu počas potápania v Atlantickom oceáne v hĺbke 4500 metrov usadenú na vulkanickom prameni. Na malej ploche tu vládnu teploty od troch do 300 stupňov Celzia. Baktéria sa živí anorganickými materiálmi, oxidom uhličitým a vodíkom.