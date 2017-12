Americkí vedci objavili umelé spermie

Washington 23. októbra (TASR) - Americkí vedci Jerry Hall a Yan Ling Feng objavili zmes chemikálií, ktoré by sa dali použiť ako umelé spermie.

Na pôde Inštitútu pre reproduktívnu medicínu a genetiku v Los Angeles obaja vedci implantovali do vajíčka myší umelé spermie a následne sa tým vytvoril taký počet chromozómov vo vajíčku, že sa bunky začali deliť.

Aj keď výskum prebiehal na pokusoch s myšami, predchádzajúce objavy hovoria o značnej podobe medzi vajíčkami myší a žien. V bežnej ľudskej reprodukcii vajíčko obsahuje 23 chromozómov a spermie, ktoré vajíčko oplodnia, sú nositeľmi ďalších 23 chromozómov.

Ak by sa však nový objav amerických vedcov Jerryho Halla a Yan Ling Fenga dal aplikovať aj pri reprodukcii ľudí, mužské spermie by v budúcnosti stratili svoju jedinečnosť. Podľa vedcov však všetci potomkovia z tohto umelého procesu by boli ženského pohlavia.

(spolupracovník TASR William Guard) mak dem