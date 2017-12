Vedci stále nenašli nový spôsob, ako zredukovať globálne otepľovanie

23. okt 2001 o 17:27 TASR

Londýn 23. októbra (TASR) - Globálne otepľovanie ohrozuje život na našej planéte. Vedci predpokladali, že problém skleníkových plynov, ktoré spôsobujú otepľovanie Zeme, bude možné vyriešiť tak, že sa napumpujú niekoľko kilometrov pod hladinu oceánu, informuje britská rozhlasová stanica BBC.

Pod obrovským tlakom nadobúdajú totiž plyny kvapalné, ba niekedy dokonca pevné skupenstvo. Počítačové modely naznačujú, že by mohli v takomto stave zostať na dne oceánov celé storočia. Tento nápad má však jeden háčik - zvýšila by sa tým kyslosť vody.

Živočíchy na povrchu by to dokázali prežiť, horšie by to bolo s tými, ktoré žijú bližšie ku dnu oceánu. Organizmy v morských hĺbkach sú na takéto zmeny kyslosti pravdepodobne citlivejšie než tie, ktoré žijú v plytkých vodách. Majú totiž menej výkonný metabolizmus.

Aj malé zmeny kyslosti môžu vyhubiť mikroorganizmy ako napríklad planktón, ktorý je základom potravinového reťazca. Bez miliárd týchto drobných tvorov by tie väčšie nemali čo jesť.

Varovný hlas vedcov zrejme schladí nadšenie niektorých politikov a podnikateľov, ktorí si mysleli, že globálne oteplenie sa bude dať zredukovať aj bez toho, aby sa obmedzilo používanie fosílnych palív.