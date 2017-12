ICANN schválila sedem nových internetových domén

19. okt 2001 o 12:47 TASR

Washington 19. októbra (TASR) - Nezisková organizácia Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), ktorá sa zaoberá prideľovaním a schvaľovaním názvov, čísiel a domén na internete, oznámila, že začiatkom novembra sa na internete objaví nová adresa, určená len pre múzeá. Ako informuje agentúra Reuters, ICANN schválila príponu ".museum" spolu so šiestimi ďalšími novými doménami, hoci vláda a podniky ju kritizujú za to, že nepracuje dostatočne rýchlo.

ICANN schválila definitívne plány pre doménu ".museum" a umožní tak vytvorenie prvých troch domén. Na rozdiel od zaužívaných domén, napríklad, ".com" a nových domén, ako ".info", totiž internetové adresy ".museum" dostanú len múzeá, ako aj organizácie a jednotlivci, pracujúci v muzeálnej oblasti. Túto doménu bude spravovať nezisková organizácia MuseDoma, ktorú podporuje Medzinárodná rada múzeí a losangeleský the J. Paul Getty Trust.

Adresy s príponou ".info" sú po dlhom úvodnom období, ktoré sa nieslo v znamení technických problémov a obvinení z falšovania obchodnej značky, v súčasnosti plne funkčné.

Ďalšie nové domény sú v rôznych štádiách dokončenia. Spoločnosť NeuLevel Inc., ktorá sponzoruje podnikateľskú doménu ".biz", oznámila, že termín registrácií v reálnom čase presunú na 7. november. A hoci niektoré registrované adresy s príponou ".biz" sú už dnes funkčné, ďalšie sa zatiaľ neprideľujú, pretože kalifornský súd zvažuje žalobu, že plánované uvoľnenie názvov, ako "radio.biz", sa rovná nelegálnej lotérii.

Štvrtá nová doména ".name" má vstúpiť do života v decembri. Správcovia domény ".pro", určenej pre lekárov, právnikov a ďalších odborníkov, však oznámili, že jej oživenie bude možné najskôr v januári budúceho roka.

Vo vzduchu visia aj domény ".coop" a ".aero", keďže ICANN ešte nepodpísala definitívne dohody s ich správcami.

