Bratislava je zmapovaná s presnosťou na 25 cm

Na oddelení informatiky magistrátu v týchto dňoch finišujú práce na vytvorení ortofotomapy Bratislavy. Na ortofotomape sú geometricky upravené letecké snímky územia.

19. okt 2001 o 9:01 JANA MARTINKOVÁ

Projekt iniciovalo mesto, ktoré pre svoj ďalší rozvoj

potrebovalo aktualizovať mapové zdroje, a to aj v súvislosti s

novými väzbami mesta na priľahlé územie ohraničené v smere západ

východ (od Viedne po Galantu) a sever juh (od Brna po Györ).

Prípravná fáza sa začala ešte v roku 1994 spracovaním

leteckého snímkovania. Samotné nalietavanie sa uskutočnilo 19.

mája 1999. Finančnú podporu v hodnote 110-tisíc eúr poskytla

Európska únia v rámci projektov Phare na podporu rozvoja

regiónov. Hoci celý projekt mal byť hotový už v máji, tlačené

výstupy 101 mapových listov v mierke 1:5000 dokončili až v

týchto dňoch. Ortofotomapa poslúži pri vytváraní nového územného

plánu mesta a mestských častí, na doplnenie údajov do tematických

máp, ale aj správcom sietí, rádiokomunikáciám, GSM operátorom,

projektom rozvoja dopravy a pomôže aj cestovnému ruchu.

"Aktuálnosť každého takéhoto diela má obmedzenú trvácnosť.

Zvlášť teraz, keď je v Bratislave taká intenzívna investičná

výstavba, by bolo vhodné nájsť nejaký mechanizmus, ako ju

udržovať v aktuálnej podobe. Snímkovanie by sa pomaly malo začať

znova," hovorí vedúci oddelenia informatiky na magistráte Živko

Peev.

Mesto však zatiaľ nemá peniaze ani na úplné dokončenie

projektu, teda na digitálne spracovanie, ktoré má nasimulovať

trojrozmerný terénny model územia. Uvažuje sa preto o využití

ortofotomapy aj na komerčné účely. Prejavili o ňu záujem viaceré

firmy na území mesta, napríklad Volkswagen, Slovnaft, vodárne a

kanalizácie, plynárne i energetici.

Jednou z ďalších možností je kontrakt s firmou, ktorá by ju

využila pri vytvorení navigačnej siete GPS pre vodičov pomocou

palubných počítačov. "Už o tom predbežne rokujeme s jednou

firmou," potešil všetkých fanúšikov moderných výdobytkov techniky

Ing. Peev.