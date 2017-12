Programy na stiahnutie

Aladdin Expander 5.11, Compass 2.80, mIRC 5.82

27. feb 2001 o 9:08 Peter Valach, CDtip

Aladdin Expander 5.11

(freeware, http://www.aladdinsys.com/)

So súbormi obsahujúcimi niekoľko súborov v komprimovanej forme, takzvanými archívmi, sa takmer určite stretne každý užívateľ počítača. Programy z internetu, dáta posielané cez e-mail a zálohy sú asi najtypickejšími príkladmi ich použitia. Bezkonkurenčne najznámejším a najpoužívanejším formátom archívov je ZIP. Pre prácu nielen s ním je vo Windows najpopulárnejší shareware-ový WinZip, stále viac sa presadzuje WinRAR, ale existuje aj niekoľko freeware alternatív. Takmer žiaden z nich si však neporadí aj s archívmi používanými na platforme Apple Macintosh.

Aladdin Expander síce umožňuje iba rozbaľovanie archívov, ale mnohým to môže stačiť. Podporuje niekoľko menej známych archívnych formátov, ako BinHex (HQX), MacBinary, Private File (PF) a StuffIt (SIT, SEA). Rozhranie i používanie programu je maximálne jednoduché. Stačí archív presunúť do okna programu alebo naň kliknúť pravým tlačítkom a Expander ho rozpakuje. Aj túto jedinú funkciu však umožňuje dôkladne nakonfigurovať, nechýba napríklad možnosť konverzie textových súborov do formátu Windows.

Hoci program o sebe tvrdí, že uspokojí "takmer všetky" dekompresné nároky, okrem už uvedených podporuje iba 4 ďalšie formáty. Z rozšírených chýbajú najmä RAR, TAR, LZH, ACE a BZIP. Taktiež orientácia na čo najjednoduchšie ovládanie nie je vždy výhodou. Program totiž nepodporuje rozpakovanie konkrétnych súborov, vždy rozpakuje celý archív. Taktiež bez opýtania či varovania registruje všetky podporované formáty na seba.

Aladdin Expander možno odporučiť iba tomu, kto potrebuje rozpakovávať ním podporované formáty alebo má naozaj nízke nároky a používanie iných programov sa mu zdá príliš komplikované.

Compass 2.80

(shareware, http://www.softgauge.com/)

Pri surfovaní po internete si asi každý nájde stránky, ktoré potom navštevuje pravidelne alebo si ich chce poznamenať pre prípad potreby. Medzi tie prvé väčšinou patria servery s aktuálnymi informáciami a vyhľadávače, v prípade tých druhých prevažujú špecializované vyhľadávače a zaujímavé stránky z rôznych oblastí. Každý prehliadač samozrejme poskytuje možnosť si tieto stránky uložiť a tie uložené triediť do priečinkov. Nazývajú ich väčšinou záložky (bookmarks) alebo obľúbené (favorites). Problémy nastávajú vtedy, keď už máte záložiek naozaj veľa a potrebujete nejakú rýchlo nájsť. Ani nehovoriac o tom, že niektoré prehliadače na prácu so záložkami neposkytujú veľmi pohodlné nástroje.

Compass je program vytvorený práve na riešenie týchto problémov. Importuje a exportuje záložky z Internet Explorera, Netscape a Opery. Práca so záložkami v ňom je veľmi jednoduchá a prehľadná. Príjemné je hlavne vyhľadávanie, ktoré pracuje už počas zadávania vyhľadávacieho reťazca. Nechýbajú rôzne servisné funkcie ako vyhľadávanie duplikátov (ktoré sa objavia najmä keď spájate záložky z viacerých zdrojov), overenie funkčnosti linkov (či už niektoré stránky medzičasom neprestali existovať) alebo stiahnutie META tagov (z ktorých možno doplniť popis stránky). Aj tí, ktorí majú svoje záložky dobre organizované a používajú iba jeden prehliadač, môžu využiť funkciu exportu. Pomocou nej možno zapísať záložky do súboru v určenom formáte, medzi prednastavenými šablónami je napríklad čistý text a niekoľko druhov HTML výstupov. Tie možno použiť vtedy, ak chcete svoje záložky uložiť niekam na internet, aby ste ich mali po ruke z ľubovoľného počítača. Technicky zdatnejší si môžu relatívne jednoducho vytvoriť vlastnú šablónu.

Program má aj rozsiahle možnosti konfigurácie, môže sa spúšťať automaticky súčasne s prehliadačom (len pre IE), automaticky synchronizovať svoj zoznam záložiek s prehliadačom a podobne.

Compass je síce veľmi kvalitný program, ale vzhľadom na to, že je shareware, bude na trvalé používanie zaujímavý asi iba pre tých, ktorí majú naozaj veľa záložiek a potrebujú v nich vyhľadávať.

mIRC 5.82

(shareware, http://www.mirc.com/)

Predstavovať IRC (Internet Relay Chat) "starým" užívateľom internetu asi vôbec netreba, stále je však dosť ľudí, ktorí nikdy nechatovali, ani nevedia, čo to je. Samozrejme, pod chatovaním sa tu nemyslí pobyt na chate (teda nie v tom druhu fyzického obydlia :), ale chat vo význame rozhovor či pokec, ktorý sa vyslovuje ako "čet". Opísať IRC dôkladne by zabralo niekoľko strán, ale zjednodušene možno povedať, že je to rozhovor písomnou formou. Avšak netreba si to mýliť s e-mailom či nebodaj klasickou poštou: v prípade IRC sa všetko, čo ľubovoľný účastník napíše, zobrazí (takmer) okamžite aj všetkým ostatným účastníkom. Keďže na IRC možno nájsť diskusie v podstate na ľubovoľnú tému, dokáže byť aj veľkým žrútom času a vraj sa už objavili aj prípady závislosti na chate (teda čete :).

Pre nejedného užívateľa Windows sa už program mIRC stal v podstate synonymom IRC. Po piatich rokoch vývoja už na ňom už takmer niet čo vylepšovať, zmeny posledných verzií boli viac-menej len opravy chýb a "kozmetické" zmeny. Nájdete tu všetko, čo sa týka samotného IRC, od implementácie všetkých jeho príkazov až po skriptovanie. Nechýba mu podpora ani takých "špecialít" ako hlasové ovládanie či ovládanie animovaných pomocníkov z Microsoft Office. Všetko od farieb až po akcie pri kliknutí na jednotlivé druhy a časti okna sa dá nakonfigurovať.

Začiatočníci v oblasti IRC nájdu v distribúcií mIRC-u aj súbor "ircintro.hlp", ktorý obsahuje základný úvod do jeho problematiky, popis základných príkazov ako i odpovede na najčastejšie otázky (samozrejme v angličtine). Nebyť toho, že mIRC je ešte stále shareware, asi by mu už nebolo čo vyčítať. Každému záujemcovi o IRC ho možno iba odporučiť.