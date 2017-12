Microsoft Plus! pre Windows XP

20. okt 2001 o 22:30

Jedným zo svetlých bodov Plus! pre Windows XP je skutočne realistické akvárium ako šetrič obrazovky.

Už s prvými Windows 95 sa objavil aj balík programov Microsoft Plus! V tom čase obsahoval rozšírenia viac než nezvyklé: témy, ktoré umožnili premeniť ikony, plochu, tvar kurzora či zvuky podľa nálady. V roku 1995 však naše počítače nemali dostatočný výkon na to, aby sa oplatilo inštalovať pamäťovo náročné témy. „Plusko“ síce obsahovalo internetový prehliadač, s výnimkou niekoľkých maličkostí a hier však bol Plus! pre Windows 95 pomerne drahý balík vhodný najmä na pribrzdenie práce počítača. Jeho verzia pre Windows 98 sa stretla s takou malou odozvou, že väčšina používateľov o nej nikdy ani nepočula. S príchodom Windows XP na trh prichádza aj XP verzia Plus!.

Obsahuje napríklad doplnok pre MediaPlayer, ktorý umožní, aby ste ovládali prehrávanie hudby či videa hlasom - stačí mať mikrofón a trocha anglický prízvuk. Ďalej je tu nástroj na konverziu MP3 pesničiek do úspornejšieho formátu Windows Media 8, ktorý sa však zatiaľ na niektorých systémoch (napríklad Linux) vôbec nedá prehrávať. Celkom užitočnou je možnosť kompenzovať nedostatky počítačových reproduktorov. Aby sa zmiernil ich nie príliš dobrý zvuk, môžete si vybrať príslušný profil. (V skutočnosti však ide iba o vhodne prednastavený ekvalizér.) Keď už reproduktory hrajú dobre, môžete svoju zábavu zveriť do rúk aplikácii, ktorú by bolo možné nazvať „osobný dídžej“ - program bude podľa vami zadaných kritérií púšťať pesničky podľa nálady, náhodne alebo napríklad tie, ktoré ste už dávnejšie nepočuli.

S Microsoft Plus dostanete aj rozširujúce témy, šetriče obrazovky, ikony a kurzory, ktorých použitie je na hranici medzi užitočnou zmenou a zbytočným zhoršením pracovných podmienok. Zmeniť kurzor na kukuricu či raketku je síce vtipné, ale môže to zdržiavať. Ak k tomu pripočítate štyri nie veľmi presvedčivé malé hry, je zrejmé, že Microsoft Plus! pre Windows XP sa nestane príliš vyhľadávanou aplikáciou. Prináša totiž iba drobné vylepšenia a maličkosti, ktoré sa spravidla dajú riešiť aj softvérom iných firiem, dokonca často s lepším výsledkom a zadarmo.

