Red Fraction – deravá akcia

19. okt 2001 o 22:30 MICHAL GARDIAN

Red Faction vyzerá na pohľad ako typická 3D akčná hra. Ako však pri hraní zistíte, prináša aj jeden úplne nový prvok, ktorý ju na jednej strane stavia medzi najoriginálnejšie tituly žánru, na druhej strane však v niektorých prípadoch znižuje celkový zážitok z hry.

V Red Faction nájdete solídny sci-fi príbeh vzbury utlačovaných baníkov na Marse, na ktorých si veľká zlá ťažobná korporácia skúša rôzne experimenty a po sľuboch výborných zárobkov ich drží v neľudských podmienkach (kto sa hrnie za „super“ platenou prácou na iný kontinent, prípadne planétu, pozor!). Atmosférou pripomenie niekoľko klasických sci-fi filmov, najmä známy Total Recall.

Ďalší dôležitý prvok v modernej 3D „strieľačke“ - výber zbraní - tiež nesklamal a rovnako v ňom nájdete inšpiráciu z filmov, ale, samozrejme, aj z predošlých hier rovnakého žánru. Modely a účinnosť zbraní ocení každý znalec a napríklad perličku „railgun“, ktorý strieľa cez steny, len ťažko prehliadnete. Základ dobrej zábavy tvorí aj prepracovaná umelá inteligencia nepriateľov a tá po prvej tretine hry skutočne exceluje (najmä v bojovom správaní). Súboje so skupinkami nepriateľov prekonávajú aj povestný Half Life a vo víre boja si možno ani nevšimnete, že sa občas noví vojaci objavia len tak zo vzduchu. Grafika a animácie sa až na zopár hluchých miest držia na vysokej úrovni spolu s kvalitným dabingom a ozvučením. Na hudbu sa výnimočne nedá sťažovať, pretože niekedy dokáže s inak nezáživnou pasážou urobiť divy.

Cez náznak nudnejších partií hry sa dostávame k nešťastnému prvku celej hry. Grafický engine Red Faction totiž ponúka nevídanú možnosť ničiť nielen nepriateľov a zariadenie miestností, ale dokonca pomocou výbušnín a rakiet „tvoriť“ diery do väčšiny stien a tak si skrátiť cestu úrovňou alebo prekvapiť nepriateľov zo zálohy. Čo však na tom, keď vás to asi po dvoch „leveloch“ prestane baviť. Sila hry by mala podobne ako napríklad v No One Lives Forever alebo spomínanom Half Life vyplývať zo zábavne nadizajnovaných úrovní a tu, okrem slušnej strednej časti hry, autori úplne sklamali. Našťastie táto „snaha“ dizajnérov nespôsobuje až takú veľkú tragédiu a vysoké tempo hry spolu s možnosťou využívať viacero dopravných prostriedkov držia zábavu stále dosť vysoko nad úrovňou nudy.