Zmier medzi Microsoftom a americkou vládou by mal dojednať špecialista

Washington 14.októbra (TASR) - V kartelovom procese softvérového gigantu Microsoft sa teraz bude usilovať nájsť kompromis profesionálny sprostredkovateľ.

14. okt 2001

Sudkyňa Colleen Kollarová-Kotellyová poverila touto úlohou špecialistu Erica D. Greena z Bostonu, ktorý by mal do 2. novembra dojednať mimosúdne urovnanie sporu medzi americkou vládou a 18 americkými štátmi na strane jednej a Microsoftom na strane druhej.

Ak by sa to nepodarilo, sudkyňa C. Kollarová-Kotellyová začne 11. marca na budúci rok vypočúvanie v súvislosti s výškou trestu za previnenie sa voči kartelovému právu. Microsoft sa na najvyššom americkom súde usiloval o úplne nový proces, pretože podľa koncernu bol sudca v prvej inštancii ešte pred začiatkom súdneho konania zaujatý. Sudca Thomas Penfield Jackson z procesu odstúpil v lete tohto roka, pretože sa ešte vlani v čase prebiehajúceho procesu pred novinármi vyjadroval nepriaznivo v súvislosti s podnikom i jeho zakladateľom Billom Gatesom.

T. Penfield Jackson obvinil Microsoft, že svoju pozíciu na trhu operačných systémov upevňoval nelegálne. Nariadil rozdelenie koncernu na dve časti. Odvolací súd rozsudok potvrdil, avšak rozdelenie koncernu odložil na neurčito. Americká vláda sa o niečo neskôr požiadavky na rozdelenie koncernu vzdala.

