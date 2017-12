Vízie mobilných telefónov budúcnosti

Na čo okrem telefonovania by sa dal ešte využiť mobilný telefón? Podľa časopisu Forbes bude do desiatich rokov na trhu dostupná napríklad takáto aplikácia: váš mobil bude bezdrôtovo prepojený s miniatúrnym prístrojom na vašom zápästí, ktorý bude monitorov

31. mar 2004 o 0:00

ať kalórie, a keď zistí, že začínate byť hladný, automaticky vám objedná jedlo a nechá ho doručiť tam, kde sa práve s mobilom nachádzate. "Znie vám to výstredne? Nemalo by - všetky potrebné technológie sú už na svete, len ich zatiaľ nikto nespojil a nezačal vo veľkom propagovať", píše Forbes. Množstvo mobilných vízií, ktoré sa nemusia, ale môžu o pár rokov stať realitou, bolo možné vidieť aj na výstave CeBIT. Prinášame vám tri pohľady na koncepty z najvydarenejšej vizionárskej expozície, ktorú mal japonský výrobca NEC. (map, tb) FOTO - NEC Štýlový náramok budúcnosti bude snímať, čo sa okolo vás deje a obrazové spomienky ukladať do pamäti. Neskôr si budete môcť záznam prehrať a uložiť do archívu.Jedlé pamäťové čipy? Pre NEC nie je nič nemožné. V žuvačkovej gume je schovaný mikročip, na ktorom je uložený multimediálny obsah - hudba, obrázky alebo video. Po vypočutí či prezretí obsahu možno kapsuly zjesť. Ak je hracia jednotka zapojená do základne, možno ju prepojiť bezdrôtovým prenosom aj s displejom a použiť aj ako prehrávač videa. Čipy by sa podľa spoločnosti NEC mali bežne predávať v obchode ako balenie cukríkov. Dostupné by mali byť aj prázdne čipy, na ktoré by si informácie ľudia ukladali podľa vlastnej chuti.Mobil bude v budúcnosti určite plniť aj úlohu šperku či módneho doplnku. Koncept Tag naznačuje, že mobil môže byť integrovaný napríklad do plastického materiálu, ktorého tvar bude možné meniť a prispôsobiť vlastným potrebám.