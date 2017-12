Klávesové skratky vo Windows XP

V porovnaní s ovládaním počítačových programov myšou je zväčša oveľa efektívnejšia a rýchlejšia práca s klávesnicou pomocou klávesov Win (vľavo vedľa medzerníka, resp. klávesu Alt) a Application Key (vpravo vedľa medzerníka - je na ňom vyobrazené menu ...

31. mar 2004 o 0:00 Milan Gigel

V porovnaní s ovládaním počítačových programov myšou je zväčša oveľa efektívnejšia a rýchlejšia práca s klávesnicou pomocou klávesov Win (vľavo vedľa medzerníka, resp. klávesu Alt) a Application Key (vpravo vedľa medzerníka - je na ňom vyobrazené menu so šípkou).

Systémové skratky

V prostredí operačného systému Windows XP možno väčšinu aktivít vyvolať priamou kombináciou tlačidiel. Kombinácia Win+E spustí Prieskumníka, Win+F vyvolá dialóg pre vyhľadávanie súborov. Skratka Win+D odkryje pracovnú plochu a pri opätovnom stlačení obnoví pôvodné rozloženie okien na obrazovke.

Kombinácia Win+L zabezpečí odhlásenie aktuálneho používateľa na prihlasovaciu obrazovku. Win+R otvorí dialóg pre spustenie programu, čo umožní otvoriť ovládací panel zadaním príkazu control, príkazový riadok prostredníctvom cmd či sprievodcu prenesením nastavení pomocou migwiz.

Pre prístup k systémovým vlastnostiam ikony "Tento počítač" poslúži kombinácia Win+Break. Častou úlohou je vstup do systémového menu. To zabezpečí samo tlačidlo Win.

Pre prepínanie medzi spustenými programami slúži kombinácia ALT+TAB. Vypnutie, reštart systému a prehľad o vyťažení procesora a siete zabezpečí trojkombinácia ALT+CTRL+Del.

Dialógové okná

Pri navigácii v oknách a dialógoch možno stlačenie pravého tlačidla myši nahradiť stlačením Application Key (je na ňom vyobrazené menu so šípkou) na klávesnici. Špecialitou je prepínanie medzi záložkami, kde treba použiť kombináciu Ctrl+TAB.

Ak chcete bez použitia myši zmeniť polohu okna alebo jeho veľkosť, pre prístup do menu na to určeného slúži kombinácia ALT+Medzerník. Prístup do menu programov zväčša aktivuje stlačenie klávesy F10 alebo kombinácia tlačidla Alt s niektorým z podčiarknutých písmen v ponuke. Pre väčšinu najfrekventovanejších príkazov sú však k dispozícii samostatné aplikačné skratky.

Aplikačné skratky

Pre zjednodušenie spúšťania aplikácií možno ich zástupcov pri otvorení ich vlastností dovybaviť vlastnou klávesovou skratkou. Do políčka "Klávesová skratka" stačí vpísať jedno z písmen abecedy, ktoré v kombinácii s tlačidlami Alt+Ctrl zabezpečí spustenie.