Far Cry - najlepšia FPS poslednej doby

30. mar 2004 o 17:42 Cave Troll

Je treba uvádzat hru, ktorá ešte pred svojím vydaním z obrázkov a videí prezradzovala, že i neznámy európsky tím môže ukuchtit niečo, na čo ostrieľaní vývojári pozerajú so slinou v kútiku úst? (...ehm... teda všetci vývojári okrem japonských. Tí robia hry spravidla ešte lepšie, ale oni sa nepocítajú - všetci vieme, že japonskí vývojári sú z Marsu a disponujú nám neznámymi technológiami ;-).

Myslím, že nie, takže vhupnime priamo na vec!

Spolu s vydaním Far Cry prišla zvesť o predaji práv na film podľa hry, preto som netrpezlivo očakával moment, keď sa budem môct ponoriť do príbehu a nechať autorov rafinovane manipulovať moje emócie. Prekvapenia som sa dočkal, avšak celkom iného druhu - komplexnosť príbehu je približne na úrovni šlabikárového "Mama má Emu"* s najnutnejšou obmenou ("Šialený doktor má Valerie - Valerie má Jacka - Jack má hnev"). Táto premisa je obalená do priehladného klišé kabátiku, kombinujúceho Half-life a Jurský park bez radikálnych a zvratov alebo prekvapení, takže hráči očakávajúci charakterizáciu postáv, vysvetlenie ich motivácie či psychológie, alebo nebodaj dialógy na štýl No One Lives Forever si na svoje neprídu. Hráči, ktorí tento fakt prekusnú - a nie je to až také tažké - budú už po chvíľke kompenzovaní nadšením z ostatných aspektov hry... a verte, že je o čom písať!

Prvé, čo padne pri pohľade na obrázky z hry do oka, je samozrejme grafika, ktorá tento titul dostala do povedomia ešte pred jeho vydaním - a zaslúžene. Herné prostredie priam DÝCHA vďaka nevídanému detailu prostredia a priam až rozprávkovej kráse, pričom pohľad naň nie je limitovaný žiadnou hmlou alebo inými trikmi pre zníženie viditeľnosti. Detailnosť a atraktivita prostredia spolu s početnými pixel shaderovými efektmi (ktorých množstvo a stvárnenie je vysoko nadštandardné, či už je reč o efektnej vodnej hladine, infravidení alebo akejsi "simulácii bolesti" - t.j. rozmazaní obrazovky pri zásahu) však tvoria len časť vizuálneho celku. Kedže väčšine z neho sa venovalo už preview, poďme sa pozrieť na vlastnosti plnej verzie hry, ktorými demoverzia nedisponovala.

Impresívny zmysel pre detail je pri zložitejších animáciach, posúvajúcich dej dopredu, zatlačený do úzadia - nie sú totiž v engine hry, ale renderované a v porovnaní s grafikou v hre vyzerajú vdaka nižšiemu rozlíšeniu o nieco horšie (nečakal som, že ma nejaká PC hra presvedcí k podobnému výroku už v tomto roku). Neuškodil by im taktiež menej zmätený strih. Hra sama by šla dotiahnuť prepracovanejšími originálnejším a zaujímavejším dizajnom oponentov a mutantných kreatúr, ktorí pôsobia komiksovo a miestami nechcene komicky. Rozpaky budia tiež niektoré fatálne pózy, ktoré zasiahnutý nepriateľ zaujme: miestami jeho kreácia pripomína neúspešného účastníka rýchlokurzu jogy. Napriek všadeprítomnej snahe o realitu porušuje fyzikálne zákony napríklad aj baterka, ktorou si hlavný hrdina svieti na cestu a ktorej svetlu sa akosi nedarí ovplyvnovat tiene objektov alebo ocelovopevná vegetácia, ktorú nepošramotí ani priamy náraz rakety... nelámte však nad hrou palicu! Až na takéto výnimky (ktorých realizácia by často spôsobila neúmernú hardwarovú zátaž) platia pravidlá Matky Prírody vo Far Cry veľmi dôkladne a nemálo pridávajú hre na atmosfére a vieryhodnosti prostredia. Vzduch zvírený rotorom helikoptéry reálne roztancuje okolité rastlinstvo, tlaková vlna silnej explózie prevracia vozidlá a rozhadzuje okolité predmety patričnou silou podľa ich hmotnosti. Granáty učia neopatrných nepriateľov lietať a vratké mosty sa dajú zničiť prestrelením oceľových lán, ktoré ich ukotvujú... nádhera!

Dosť však bolo shaderovej masturbácie - tak ako u ženy s výzorom Pamely Anderson môže muža nepríjemne prekvapiť mozog... hmmm... Pamely Anderson, sebakrajšiu hru môže potopiť hrateľnosť. Pýtate sa, čo sa skrýva vo Far Cry pod všetkým tým pozlátkom?

Far Cry je čistokrvná strieľačka z prvej osoby, ktorá sa našťastie nehrá na nič ambicióznejšie. Popri sexy grafike však ponúka množstvo natoľko jednoduchých a geniálnych drobností, vdaka ktorým sa neostýcham označit hru za najväčšie pozitívne prekvapenie od príchodu prvého Half-Life! Preč je limitovanosť a striktná preddefinovanosť, na ktorej stoja a padajú všetky Medajle Honoru a Volania Duty: najsilnejšou z vlastností, ktorá otvára žánru strieľačiek z prvej osoby nové možnosti, je PRIESTOR pre hráča. Far Cry je síce lineárny, avšak k splneniu každého bodu vedie niekoľko ciest cez bohaté prostredie, ktorého význam je nie len estetický, ale v prvom rade taktický. Vďaka neskriptovanej umelej inteligencii je nutné často plánovať za behu, pričom terén hrá v boji rovnakú úlohu, ako v skutočnom svete. Za stromy a skaly je možné sa kryť, skryto plížiť k nepriateľom kríkmi a porastmi, hľadať útočisko v tieni paliem ale i skrytý miasť nepriateľov hádzaním kamienkov do smeru, ktorým ich chcete naviesť... komu nestačí táto VARIABILITA, môže si vypomôcť palebnou silou rôznych vozidiel od vojenského člna po Hummer, alebo využiť mínomety a guľomety na palebných postoch. Niekedy sa táto vymoženost stáva dokonca nutnosťou proti početnej presile rafinovaných nepriateľov príležitostne podporovaných zo vzduchu helikoptérami (nie, Far Cry sa nehrá na realitu, miestami sa budete cítit ako Rambo, ale pozor - s mozgom :-)... Napriek horúcim chvíľam, ktorých má hra na hráča pripravených celú armádu, skladám dolu pomyselný klobúk nad vzácnou VYVÁŽENOSŤOU všetkých faktorov, ktoré spoločne tvoria náročnosť. Munície a lekárniciek je v úrovniach tak akurát a možnost ukladať hru len v autormi definovaných bodoch udržuje permanentné napätie. Napriek širokej škále reálnych i fiktívnych zbraní (od útočných pušiek, noža a pištole cez raketomet, brokovnicu a sniperskú pušku, až po priehrštie útočných i obranných granátov) sa podarilo tieto vraždiace prostriedky od seba odlíšiť na jednotku, takže každá zbraň má unikátne vlastnosti a hendikep, vďaka čomu hráč pri výbere zbrane rozmýšľa podľa prostredia, ako aj množstva a typu oponentov.

Ako už screenshoty napovedajú, dej sa odohráva v prostredí tropického súostrovia akoby vystrihnutého z prospektov cestovných kancelárií, pričom misie v slnečných exteriéroch sú pravidelne striedané zakrádaním sa v klaustrofobických a chabo osvetlených priestoroch budov a objektov v súostroví postavených. Napriek monotématickosti prostredí sa pocit stereotypu až na zopár zbytočne frustrujúcich momentov nedostavuje - neznámy Crytech skrátka s úsmevom preskočil lopotných molochov, ktorí sa hrdo označujú ako tvorcovia AAA hier a odviedol fantastickú prácu, za ktorú si zaslúži vaše peniaze rovnako ako jeho vydavatel Ubisoft. Ten pokračuje vo svojej zlatej ére a vydáva jednu pecku za druhou. Od vychutnania tejto poslednej (a to sa ešte môžete tešiť na Splinter Cell: Pandora Tomorrow - pozn. by chrupi) vás môžu odradiť azda len jej krvavé hardwarové nároky, ak mám ale v súčasnosti odporučiť titul, kvôli ktorému sa upgrade oplatí, je to práve Far Cry.

* V prípade bližšieho záujmu o Emu (Dromaius novaehollandie) navštívte http://www.spusr.sk/spusr_hy_emu.jsp.

GRAFIKA 9 / 10

Vizuálnej stránke hry nemožno okrem výhrad uvedených vyššie v recenzii toho veľa vytknúť. Far Cry v súčasnosti predstavuje špičku medzi PC hrami a jeho detailné, realistické* a rozsiahle prostredie hráča rýchlo pohltí v neodolateľnej atmosfére, ktorou dýcha. Doom 3 a Half-Life 2 pravdepodobne pri pohľade na tento titul škrípu zubami. Byť prvý sa skrátka počíta a vďaka prvenstve Far Cry už pohľad na ne nebude mať predpokladaný “WOW“ efekt.

* - pozn. pre jedincov nespokojných s idylickým výzorom súostrovia: skúste v grafických nastaveniach zvoliť "Cold" štýl renderovania... taaaak - to je niečo pre vás :)

INTERFACE 9 / 10

Autori možno mierne odflákli výzor hlavného menu; premyslenosť a funkčnosť užívateľského prostredia v hre však dokazuje, že to najdôležitejšie nezabudli - a to maximálne prispôsobiť interface potrebám hráča. Niekoľko jednoduchých ukazovateľov spoľahlivo informuje o stave munície a zdravia, ale i o nepriateľských pozíciách a vlastnej viditeľnosti, čo je efektívne možné využiť na adrenalínové taktizovanie so smrtiacim kombom "hustá vegetácia + puška - sniperka".

HRATEĽNOSŤ 10 / 10

Far Cry je čistá strieľačka, ktorá sa na nič nehrá. Niekto môže mať výčitky k plytkému príbehu, iný poukazovať na dizajn postáv, relatívne rovnaké herné prostredie alebo si uťahovať z občasných chybičiek v AI alebo fyzike. Pravdou však je, že napriek všetkému je Far Cry SAKRAMENTSKY a) zábavná, b) chytľavá a c) atmosférická záležitosť. Napätie v boji s početnou ľudskou prevahou je pravidelne striedané tiesnivým pocitom strachu z neznámeho, ktoré číha v úzkych vlhkých podzemných chodbách. Hrôzostrašné škreky mutantov nútia labilnejších jedincov k výmene textilu. Náročnosť hry stúpa ruka v ruke s teplotou v miestnosti, munícia vynikajúco vyvážených zbraní chvíľami dochádza, srdce tepe rýchlejšie a rýchlejšie. Zbesilý útok nie je riešenie; reflexy treba využívať spolu s chladnou kalkuláciou, taktizovaním a využívaním prostredia. Nič nepoteší viac, ako možnosť priviesť k sebe nepriateľských vojakov a geneticky pestované monštrá, nech sa spolu pohrajú za stroboskopického osvetlenia a staccato rytmu vášho poloautomatu. Bravo!

MULTIPLAYER

Hra podporuje možnosť hry viacerých hráčov, v dobe uzávierky sa však v okolí recenzenta nenachádzal žiaden jedinec s dostatočne silným počítačom a chuťou na naháňačku v džungli.

HUDBA 6 / 10

Napriek tomu, že systém dynamickej zmeny hudby v závislosti od diania na obrazovke priniesol už prvý diel Unrealu, stále je pomerne mnoho hier, v ktorých hráča v tuhej bitke sprevádzajú bezstarostné sláčiky a naopak pri presune znervózňujú zbesilé perkusie. Far Cry našťastie týmito neduhmi netrpí. Naopak, hudba príjemne podfarbuje atmosféru a plynulo prechádza do rezkejších tónov v závislosti od toho, či nepriatelia hráča zaregistrovali, či v nich drieme podozrenie, alebo už mu idú po krku. Počet skladieb síce nie je nijako omračujúci a hmkanie ústredných melódií nehrozí, svoj účel však muzika jednoznačne plní.

ZVUKOVÉ EFEKTY 7 / 10

Tvorcovia z Crytechu význam zvukových efektov rozhodne nepodcenili. Zbrane znejú s výnimkou rotačného "Vulcanu" nadštandardne realisticky, herné prostredie je bohaté na škálu ruchov a zvukov. Šťastných majiteľov zvukových kariet s podporou EAX poteší dokonalý priestorový zvuk a jeho znenie podľa prostredia. Hra ďalej simuluje napríklad fyzikálne skreslenie šíriaceho sa vlnenia (Dopplerov efekt) alebo reakciu ľudského ucha v namáhavých momentoch (ohlušenie a pískanie v ušiach v tesnej blízkosti explózie). Pri všetkej uvedenej detailnosti však zamrzí stereotypný štýl hlasového prejavu nepriateľov. Ich "I'm so tough, call me John Rambo" štýl intonácie aj pri bežných činnostiach, ako je napríklad chytanie rýb, je skôr trápny, než vieryhodný. Tiež počet hlášok ktorými disponujú, svedčí buď o obmedzenom slovníku nájomných žoldnierov, alebo o obmedzenom rozpočte na dabing u tvorcov.

NÁROČNOSŤ & UMELÁ INTELIGENCIA 8 / 10

Vzhľadom na relatívne otvorené priestranstvo, v ktorom sa hra odohráva, muselo byť balancovanie správania umelej inteligencie oponentov skutočne náročné. Drobným chybičkám sa síce nevyhlo (Valerie skôr zavadzia ako pomáha), od dôb Half-Life sa však pravdepodobne na trhu neobjavila hra s natoľko pôsobivými a realistickými reakciami nepriateľov. Ak ich upúta nejaký zvuk, snažia sa zistiť, odkiaľ prišiel. Nedajbože, že ten zvuk vyvolal hráč! Keď totiž nepriateľ dospeje k tomuto názoru, snaží sa o preventívnu streľbu smerom k zdroju zvuku alebo dokonca volá na pomoc svojich kolegov, s ktorými vytvoria rojnicu a dajú sa do prečesávania terénu. Napätie v takejto situácii je o to vyššie, pretože hru nemožno ukladať kedykoľvek. Hráčov progres sa automaticky ukladá na kritických miestach určených autormi, čo si nemôžem už od dôb staručkých Dark Forces vynachváliť - práve vďaka tejto vlastnosti si hra permanentne udržuje napätie, ktoré by sa pri možnosti ľubovoľného ukladania vytratilo. Vzhľadom na vysokú náročnosť hry síce hrozia u netrpezlivejších jedincov preferujúcich "hurá" systém záchvaty zúrivosti, tie však vyrieši autormi sľúbený patch pre ľubovoľné ukladanie hry.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9 / 10

Po dlhej dobe prázdnoty predstavuje Far Cry vítané osvieženie na poli strieľačiek z pohľadu prvej osoby. Neotrelé stvárnenie napínavých bojov v džungli, nádherne príjemná možnosť taktizovania, silná atmosféra a dych vyrážajúce spracovanie vystreľuje predtým neznámy tím Crytech medzi vývojársku špičku. Ak autori v budúcnosti nezabudnú opäť na príbeh a dizajn postáv, pri ich nadchádzajúcich hrách si môžu hráči už teraz začať budovať zásoby plienok a potravín pre ničím nerušené nočné boje vo virtuálnych svetoch... Nuž a priateľkám prajem pevné nervy a rozvahu pri manipulácii s valčekom na cesto. Nebojte sa, tá obsesia je len dočasná - jedničkou v našom svete ste stále vy ;-)

(Táto recenzia je venovaná Ildi)