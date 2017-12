Screeny a video k survival hororu Obscure

30. mar 2004 o 12:44 Juraj Chrappa

Originálnym prvkom k hrateľnosti má byť možnosť kooperatívnej hry. Ak hráte sami, o vášho spoluhráča sa stará počítač. V prípade, že máte živého kamaráta, máte o zábavu postarané. Okrem toho je možné ľubovolne striedať medzi piatimi postavami kedykoľvek počas hry.

Dobrých hororových hier je málo, a to najmä na PC, kde by sa Obscure - Learn to Fear mal tiež objaviť. Uvidíme, či sa koncom roku 2004 dočká séria Silent Hill dôstojnej konkurencie.

Zdroj: www.3dgamers.com