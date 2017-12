Neighbours from Hell 2 – bláznivá reality show graduje

JoWood potvrdzujú zmysel pre kanadské žartíky a my môžeme v pokračovaní Pekelných susedov opäť „druhému jamu kopať“ a tisíc a jeden spôsobmi zlostiť nášho virtuálneho suseda. Tentoraz v exotickom prostredí na ceste okolo sveta...

29. mar 2004 o 17:20 Marián Kluvanec

Kto sa dosýta nenachechtal v dieli prvom, môže svoj hlad po zlomyseľnom humore zase trochu ukojiť. Náš hrdina Woody je stále hlavným aktérom pochybnej reality show, kde sa hodnotí úspešnosť nastraženia pascí nič netušiacemu spoluobčanovi. Ten teraz potrebuje dovolenku, trochu si od Woodyho vylomenín odpočinúť a tak sa dáva rovno na cestu okolo sveta. Prvý level tutoriálovo zaučí ako kuť pikle a strúhať fígle, aby sa nám celý systém rýchlo dostal pod kožu (neskôr nás čaká ešte výuka ako si poradiť so susedovou matkou, ktorá sa k nemu cestou pridá a tiež robí problémy). A potom to už ide – špagety do čiapky, faux pas pri flirtovaní, a nejaké „skryté“ bonusové zlokonanie, ktoré treba najprv objaviť a za ktoré dostaneme plus mincu. Mince sú odmenami za vydarený gag a kto pozbiera maximum a navyše v priamom poradí (akési superkombo– indikátor susedkovho hnevu sa vyšplhá na maximum), dostanete zlatú sošku. Zvyšok sa musí uspokojiť s tým, že hru dohral (aj k tomu však treba v jednotlivých leveloch dosiahnuť určený počet mincí). K už zvládnutým kolám sa dá hockedy vrátiť a napraviť svoju reputáciu chuligána k lepšiemu, takže aj dodatočne možno zasahovať do staršieho diania a hra sa tým nijak spätne nepresejvuje. Samotné ukladanie pozícií totiž prebieha automaticky, vždy po zdolanej misii s tým, že hra si zapamätá dosiahnutý počet mincí. Ak chcete hrať celú gejmu od začiatku, v menu options odfajknite voľbu „reset saved games“.

Systém hrania je jednoduchý. Chodiť, zbierať veci, vyhýbať sa susedovi, použiť vec na správny objekt, schovať sa a vyčkať. Okrem toho je v NfH2 aj istá minihra s obmenami, zameraná na šikovnosť. Napríklad pri love krabov z piesku najprv vezmeme palicu, potom klikneme na krabie hniezdo a nad Woodyho hlavou sa zjaví terčík a v jeho strede ikona palice. Tú sa treba snažiť udržať v strede kruhu po dobu, kým sa tento naplní zelenou hladinou. Potom je krab náš a ide sa ďalej.

Že to nie je hra s veľkým H, je už hádam jasné, ale že na stole nemáme ani žiaden totálny prepadák, si overme v jednotlivých hodnotiacich položkách.

GRAFIKA 7 / 10

Podarila sa trochu lepšie ako v dieli prvom, hoci štýlovo je všetko po starom – renderované 2D postavičky a objekty vzbudzujú dojem trojdimenzionality z boku zobrazeného sveta (čosi podobné ako v Poslovi Smrti, len je to viac cartoonové). Animácia je kvalitná, xichty sú originálne (najmä zubatý kuchár v čínskom fast foode), nie je si na čo sťažovať. Aj level design je tak rozmanitý, ako len o štyroch obrazovkách môže byť – aj keď niektoré kolá sa opakujú, rozdiel je len v dostupných objektoch.

INTERFACE 8 / 10

Myš nie je mačka a nie sú s jej ovládaním žiadne problémy. Jednoducho klikať a klikať, až sused pukne od zlosti. Možno len nejaký ten hotkey na predmety z inventáru mohli autori do hry zabudovať, aby bol Woody ešte obratnejší. Ale aj bez toho to ide v pohode.

Niekomu môže ďalej vadiť, že keď sa sused chytí do pasce, zameria sa naňho kamera a naša postavička ostáva nečinná, kým sa nedokončí animácia s vykonaným gagom. To znamená stratu času a obmedzenie činnosti hráča, ale treba to brať z hľadiska „pravidiel“ reality show, v ktorej sa Woody nachádza, t.j., že ide práve o ukázanie susedovho utrpenia.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Najprv som mienil tejto položke udeliť (aspoň!) nejakých 3,5 z 5, ale po opakovanom hraní sa euforický opar zniesol z mysle a recenzentovi došlo, aká je realita. Po niekoľkých hodinách hrania NfH2 totiž vcelku prestáva baviť. Stáva sa z neho rutina: pozorovať susedove zvyklosti, vyhľadať použiteľné predmety, nastaviť pasce, vyčkať na výsledok, skúsiť znova s ašpiráciou na maximálne hodnotenie. Navyše ide o relatívne krátku záležitosť a kto sa nebude snažiť v každom kole dosiahnuť najvyššie bodové méty, dorazí hru možno aj za jeden deň. A navyše, až také EXTRA nápadité tie gagy ani nie sú... Žiaľ.

MULTIPLAYER

Mno, to by sme od Jowoodov chceli priveľa.

ZVUKOVÉ EFEKTY 6 / 10

Je ich síce ako prstov na ruke vojnového veterána, ale sú počúvateľné a do hry sa hodia, takže neurazia. Svišťanie, šuchot krokov, výkriky a sprievodné ruchy skvele dokresľujú dianie na obrazovke. Navyše mám rád smiech z playbacku (hahaha - pozn. Kordi), ktorý poznáme z rôznych sitcomov a v NfH2 sa vyskytuje hojne. Takže zvuky? Na úrovni.

HUDBA 6 / 10

Melódie nie sú veľmi nápadité, ani výrazné a trackov by mohlo byť viac. Ako podfarbenie k takejto hre by som radšej volil rýchlejšie skladby, príp. gitarové vypaľovačky namiesto monotónnych synťákových nápevov, ktoré nepresvedčia. Darmo, NFS: Underground je len jeden:-).

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

NPC postavy sú natvrdo naskriptované a ako bude konať Woody, závisí len a len od hráča. Akurát sem-tam sa mi stalo, že som ho chcel niekam presunúť nie postupným klikaním, ale priamym zadaním miestnosti a on nešiel po voľnej trase, ale nabehol priamo susedkovi do náručia. Tým pravda prichádzame o život a body vo výslednom skóre. A to je chyba (alebo zámer?) programátorov.

Okrem toho neskoršie levely vyžadujú viac koncentrácie, keďže sused si na pomoc privolá svoju mamku a obaja sa promenádujú po obrazovkách, čím Woodymu problematizujú pohyb – musí sa na určitý čas niekde ukryť. Aj kombinácie úloh sú stále šialenejšie, ale na všetko sa dá prísť. No dosiahnuť supercombo na vyšších úrovniach si už vyžaduje dávku trpezlivosti a určitú zručnosť, pričom sa zvyšuje aj dosiahnuté minimum mincí pre ďalší postup.

ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE 6 / 10

Viac hviezdičiek nemôže NfH2 dostať kvôli krátkosti, repetitívnosti a neskoršiemu stereotypu. Inak ale ide o celkom zábavný titul na jedno – dve popoludnia v závislosti od toho, či pri jednej hre trávite 2 hodiny denne, alebo 8 v jednom kuse. Dobrý námet a pár naozaj srandovných scénok (delová guľa v melóne...) si zaslúžia šancu, možno však bude lepšie počkať, až hra vyjde v budgetovom vydaní. A ak máte pocit, že to dovtedy nevydržíte, skúste sa prebehnúť po paneláku a pri každých dverách na ne silno päsťou zatrieskajte. Stavíme sa, že budete mať úspech? :-)