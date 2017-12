Počítačové vírusy spôsobili v malých podnikoch v Európe škody za 22 miliárd eur

Mníchov 29. marca (TASR) - V malých európskych podnikoch zapríčiňujú počítačové vírusy ročne finančné škody vo výške 22 miliárd EUR (okolo 886 miliárd ...

29. mar 2004 o 14:54 TASR

Mníchov 29. marca (TASR) - V malých európskych podnikoch zapríčiňujú počítačové vírusy ročne finančné škody vo výške 22 miliárd EUR (okolo 886 miliárd Sk). Kvôli ochromeným osobným počítačom vzniká podnikom pri každom vírusovom útoku škoda 5 000 EUR. Vyplynulo to zo štúdie firmy Network Associates, ktorá sa zaoberá počítačovou bezpečnosťou. Tretina nemeckých podnikov si po napadnutí počítačovým vírusom musela zaobstarať nový hardvér, 29 % stratilo dôležité údaje alebo zaznamenalo masívne škody.

Nemci sú v medzinárodnom porovnaní najobozretnejší v zaobchádzaní s údajmi v prílohe elektronickej pošty. Zatiaľ čo vo Francúzsku by 24 % zamestnancov otvorilo prílohu e-mailu od neznámeho odosielateľa, v Nemecku by to urobilo len 9 %.

Protivírusové programy v Nemecku nemá 11 % firiem, ale vo Veľkej Británii a v Španielsku je to len 1 %. Na prieskume spoločnosti Network Associates sa zúčastnilo 500 malých podnikov v Nemecku, Francúzsku, vo Veľkej Británii, Taliansku, Holandsku a Španielsku. Informovala o tom nemecká agentúra DPA.

(1 EUR = 40,274 SKK)