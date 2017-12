Čitateľská anketa o hry roka 2003 - poznáme víťazov!

A je to tu! Po dvojtýždňovom hlasovaní o najlepšie hry roka 2003 poznáme víťazov. Určite horíte nedočkavosťou, či práve váš miláčik zvíťazil alebo či ste vyhrali niektorú zo 17 originálnych hier. Toto všetko sa dozviete, ak kliknete na sem.

29. mar 2004 o 3:24 Juraj Chrappa

Do druhého ročníka čitateľskej ankety o hry roka na HRY.SME.sk sa zapojilo rekordne veľa čitateľov. Výsledky tak môžeme považovať za najvernejší prieskum obľúbenosti herných titulov na Slovensku za minulý rok. Poďme však ku konkretným číslam. Do ankety sa zapojilo presne 5427 čitateľov, čo je skutočne úctyhodné číslo. V ankete ste svoj hlas mohli rozdať v 14 rôznych kategóriách, pričom po prvýkrát ste mohli hlasovať aj za najlepšie PS2 hry. Ak ste po vyplnení ankety zadali svoje údaje, boli ste zaradení do hlasovania o 17 origináliek. Rozhodnúť ste sa mohli tiež pre PC hru alebo hru na PlayStation 2. Keď už sme pri tom, určite by ste radi vedeli, kto získal špičkové hry od sponzorov ankety, spoločnosti Cenega Slovakia a Sony Slovakia. Sú to títo šťastlivci:

HRY NA PC

HRY NA PLAYSTATION 2

I-Ninja (5x) - Vladislav Onuška, Michalovce; Peter Kapusník, Bratislava; Adam Štiblár, Bratislava; Jana Kokavcová, Banská Bystrica; Martin Kvasnovsky, Nitra

Arc: Twilight of the Spirits (1x) - Radovan Slamka, Lúky

kill.switch (1x) - Slavomir Vančišin, Košice

Výhercom blahoželáme a ostatní nevešajte hlavu, o rok sme tu zas :). Teraz už ale naozaj - víťazi ankety. (Pre zaujímavosť: výsledky minuloročnej ankety o hru roka)

Najlepšia akcia z vlastného pohľadu: Call of Duty

Bez debaty, jednoznačným víťazom kategórie o najlepšiu FPSku sa stáva výborná, atmosférická vojnová akcia Call of Duty. Zaújimavé je, že minulý rok zvíťazila hra s podobnou tematikou, Medal of Honor, v podstate od tých istých autorov len pod novým názvom vývojárskeho štúdia Infinity Ward. S odstupom tisícky hlasov ju nasledujú dve české strieľačky, paradoxne, od toho istého vydavateľa. Vývojári z Illusion Softworks a Pterodon Software môžu byť spokojní spokojní, oba ich minuloročné hity získali takmer rovnaký počet hlasov - taktická akcia Hidden & Dangerous 2 preskočila Vietcong o len niekoľko desiatok hlasov.

1. Call of Duty 1 810 2. Hidden & Dangerous 2 898 3. Vietcong 852 Star Trek: Elite Force 2 460 Rainbow Six 3: Raven Shield 378 Halo 250 XIII 175 Chaser 148 Chrome 120 Tron 2.0 107

Najlepšia akcia z pohľadu tretej osoby: Max Payne 2: The Fall of Max Payne

Konkurencia v kategórii akcií z tretieho pohľadu bola v minulom roku naozaj vysoká. Z takých mien ako Max Payne 2, Grand Theft Auto, Prince of Persia, Metal Gear Solid či Splinter Cell sa určite nevyberá ľahko. Vaše hlasy však rozhodli celkom jednoznačne. Víťazom sa stáva bezchybné aj keď krátke pokračovanie Max Payna. GTA: Vice City sa v prvej trojke muselo ocitnúť, keď už nie na prvom mieste, tak aspoň na druhom. Tretie miesto pre najnovšiu inkarnáciu klasiky Prince of Persia svedčí o kvalitách tejto hry, ktorá aj v našej recenzii získala plných päť hviezdičiek. Prekvapením je nízke umiestnenie pre Beyond Good and Evil, ktorá svojou originalitou a perfektnou hrateľnosťou nadchla nejedného recenzenta po celom svete.

1. Max Payne 2: The Fall of Max Payne 1 655 2. Grand Theft Auto: Vice City 1 163 3. Prince of Persia: The Sands of Time 602 Splinter Cell 433 Metal Gear Solid 2 318 Silent Hill 3 279 Rayman 3: Hoodlum Havoc 232 Beyond Good and Evil 221 BloodRayne 181 Yager 96







Najlepšia real-time stratégia: Command & Conquer: Generals

Za minulý rok sa v podstate žiadne revolučné hry v žánri RTS neobjavili. Zväčša sa jednalo len o pokračovania zavedených sérií. To samozrejme neznamená, že sú to zlé hry. Svedčia o tom aj vaše hlasy, ktoré na prvé miesto vyniesli Command & Conquer: Generals s bezpečným odstupom pred druhými Commandos 3. Budovacie stratégie zastupuje štvrdý diel najväčšej klasiky v budovacích stratégiách - SimCity 4. Slušnú štvrtú pozíciu obsadila novinka Empires: Dawn of the Modern World, ktorá aj keď nie je známym pokračovaním slávnej série, chytila pravoverných RTS hráčov špičkovou hrateľnosťou.

1. Command & Conquer: Generals 1 324 2. Commandos 3: Destination Berlin 1 000 3. SimCity 4 634 Empires: Dawn of the Modern World 401 Homeworld 2 390 Blitzkrieg 377 Railroad Tycoon 3D 294 Rise of Nations 293 Ghost Master 236 KnightShift 180







Najlepšia turn-based stratégia: Worms 3D

V žánri ťahových stratégií sa toho veľa neurodilo, ale aj tých zopár titulov stálo za pozornosť. Víťazom sa podľa očakávaní stal najnovší diel bazukami ozbrojených červíkov, Worms 3D, ktorí sa po prvýkrát vo svojej dlhej histórii predstavili v plne trojrozmernom prostredí. České spracovanie kultového UFA od Altar Interactive dopadlo taktiež nadmieru dobre a obsadilo druhú priečku. Trojku v poradí si uchmatla nie veľmi známa stratégia z obdobia druhej svetovej, Silent Storm, od ruských vývojárov Nival Interactive

1. Worms 3D 2 006 2. UFO: Aftermath 1 317 3. Silent Storm 612 Warlords 4 587 Etherlords 2 436





Najlepšie RPG roka: Gothic 2

Kategória RPG je vždy ostro sledovaná, pretože okolo hier v tomto žánri často vzniká skupina fanatických fanúšikov, ktorí nedajú na ten svoj naj titul dopustiť. Trošku prekvapivo získava ocenenie najlepšie RPG roka pokračovanie nemeckého RPGčka Gothic pred prvou RPG hrou zo sveta Star Wars: Knights of the Old Republic. Aj keď rozdiel nebol až tak markantný, a obdobné skóre si udržuje aj tretia najlepšia RPG hra, Deus Ex: Invisible War.

1. Gothic 2 1 678 2. Star Wars: Knights of the Old Republic 1 344 3. Deus Ex: Invisible War 1 029 Lionheart 470 Greyhawk: Temple of Elemental Evil 406







Najlepšia adventúra: Broken Sword 3: Spiaci drak

Adventúry sa v minulom roku niesli v znamení očakávania pripravovaných titulov, ale len dva boli dokončené. Jedným z najočakávenjších bol tretí diel Broken Swordu od Revolution Software, ktorý sa stihol dostať na trh. Dôraz na príbeh, detailné spracovanie a originálny systém ovládania si zamilovalo veľké množstvo adventuristov, čo hre zaručilo jasné víťazstvo. Veľký úspech (nielen na Slovensku a v Čechách) zaznamenala česká hororová adventúra Posel smrti, o ktorej popularite svedčí druhé miesto v našej ankete v kategórii najlepšia adventúra. Budúcoročné hlasovanie o najlepších adventúrach bude určite zaujímavejšie, pretože v roku 2004 sa chystá viacero sľubných projektov napriek zrušeniu viacerých hier, napríklad od Lucas Arts.

1. Broken Sword 3: Spiaci drak 2 212 2. Posel Smrti 1 397 3. Journey to the Center of the Earth 593 Post Mortem 384 Uru: Beyond the Myst 259







Najlepšia športová hra: NHL 2004

Najlepšou športovou hrou za minulý rok sa už tradične stáva posledná verzia NHL 2004. Možno to bude nedostatkom kvalitnej konkurencie, alebo vysokou popularitou ľadového hokeja na Slovensku. Najskôr však zavážili oba faktory. Prekvapením je tretie miesto pre Tonyho "skejťáka" Hawka a až predposledné pre Pro Evolution Soccer 3, nad ktorým sa množstvo hráčov rozplývalo nielen pri našej recenzii. Pritom FIFA 2004 bez problémov získala druhé miesto. Zaujímavé, žeby sila značky stále učinkovala?

1. NHL 2004 2 268 2. FIFA 2004 1 057 3. Tony Hawk 4 706 NBA 2004 325 Championship Manager 4 302 Pro Evolution Soccer 3 233 Tiger Woods 2004 186







Najlepšia závodná hra: Need for Speed: Underground

Siedmy diel hernej série Need for Speed pod názvom Underground rozdrtil svojich súperov s troma tisíckami hlasov. Na druhom mieste sa ešte ako tak držal Colin McRae Rally 3, ale ostatní hráči v tejto kategórii jednoducho nemali šancu. V každom prípade, s NFS: Underground sa v našej ankete ešte raz stretneme...

1. Need for Speed: Underground 3 344 2. Colin McRae Rally 3 1 002 3. Moto GP 2 413 Toca Race Driver 214 Midnight Club 2 196







Najlepší simulátor: IL-2 Sturmovik: Forgotten Battles

Konečne zaujímavý súboj - IL-2 Sturmovik: Forgotten Battles len o nejakých päťdesiat hlasov prebil MS Flight Simulator 2004 a potvrdil tak miesto kráľa virtuálneho lietania medzi hráčmi. Vesmírny simulátor Freelancer už len dopĺňa veľkú trojku, napriek tomu, že len o štyri hlasy predbehol Strike Fighters: Project 1.

1. IL-2 Sturmovik: Forgotten Battles 1 271 2. MS Flight Simulator 2004 1 226 3. Freelancer 731 Strike Fighters: Project 1 727 X2: The Threat 456 Lock On: Modern Air Combat 399





Najlepší datadisk: Warcraft 3: The Frozen Throne

Prepracovaný, perfektne vyvážený a špičkovo hrateľný datadisk k tretiemu Warcraftu pod názvom The Frozen Throne si vybojoval zamrznutý kráľovský stolec v kategórii najlepších datadiskov najvyšším počtom hlasov. S bezpečným odstupom ho nasleduje datadisk Spearhead k najlepšej FPSke za rok 2002 Medal of Honor. Tesný súboj titanov o tretie miesto medzi sebou zviedli datadisk k Age of Mythology a ku Command & Conquer. Ako vidieť, naozaj zvíťazili Titáni.

1. Warcraft 3: The Frozen Throne 1 282 2. Medal of Honor: Spearhead 977 3. Age of Mythology: Titans 650 Command & Conquer Generals: Zero Hour 634 Simcity 4: Rush Hour 358 Civilisation III: Conquests 307 Medieval Total War: Viking Invasion 238 Elder Scrolls 3: Bloodmoon 217 Sims Makin' Magic 199 Neverwinter Nights: Hordes of the Underdark 192







Najhoršia hra: Knight Rider

Od pozitívnych superlatívov sa teraz prenesme k opačnému spektru našich oceňujúcich prídavných mien. Pohroma všetkých redaktorov a zbytočne vyhodené peniaze hráčov. Najhoršou hrou minulého roka sa stáva herné spracovanie známeho seriálu so superautom Kittom, Knight Rider. Dvojkou v tomto "prestížnom" rebríčku získava posledný diel Test Drive, ktorý bol nehrateľnou katastrofou. Nasleduje ho FPSka Sniper, na ktorej sa podieľali aj slovenský Mayhem Studios. Tí majú v rebríčku ešte jednu hru, ťahovú stratégiu Empire of Magic, ktorá sa taktiež umiestnila podozrivo vysoko.

1. Knight Rider 1 239 2. Test Drive 864 3. Sniper 756 Apocalyptica 523 Empire of Magic 386 Dragon's Lair 280 March! Offworld Recon 249 Inquisition 202 Spells of Gold 173 Mistmare 156







Najväčšie sklamanie: Enter the Matrix

Patrili medzi najočakávanejšie hry, tešilo sa na ne tisícky hráčov a čo sa z nich nakoniec vykľulo? Prinajlepšom slabo hrateľné, nedorobené hry, ktoré doplatili na tlak herných vydavateľstiev alebo spoliehanie sa na známe meno bez zaujímavého herného konceptu. Prvé dve miesta tak obsadili hry, ktoré vychádzali súčasne s filmom. Na to aj doplatili - krátka doba vývoja a deadline s uvedením filmu spravili z Enter the Matrix priemernú záležitosť a z Tomb Raider: Angel of Darkness ťažko ovládateľnú a nudnú zlátaninu. Nový Indy neprišiel s ničím novým, prečo by si ho hráči mali obľúbiť.

1. Enter the Matrix 1 446 2. Tomb Raider: Angel of Darkness 921 3. Indiana Jones and the Emperor's Tomb 492 Unreal 2: The Awakening 490 Postal 2 442 Kreed 322 Master of Orion 3 291 Republic the Revolution 226 Impossible Creatures 200 Highland Warriors 139







Najlepšia hra na PlayStation 2: Silent Hill 3

Po prvýkrát mohli za svoju naj hru hlasovať aj majitelia konzoly PS2. Ich hlasovanie je celkom jasné - drvivé víťazstvo so štvornásobne vyšším počtom hlasov oproti druhému v poradí, zvíťazil v kategórii o najlepšiu PS2 hru roka 2003 špičkový horor Silent Hill 3. Úspech kamerky Eye Toy nielen vo svete ale aj u nás, pomocou ktorej môžete ovládať hry telom, svedčí jej druhé miesto. Simulátor života psa, Dog's Life. obsadil prekvapivo tretiu priečku a porazil pritom také hitovky ako Ratchet and Clank 2 a Jak II.

1. Silent Hill 3 1 644 2. Eye Toy 428 3. Dog's Life 412 Ratchet & Clank: Going Commando 380 JakII: Renegade 379 SSX 3 365 SOCOM 267 Primal 261 Sly Racoon 171 Mark Of Kri 147







Celkovo najlepšia hra roka za rok 2003: Need for Speed: Underground

A je tu záverečné a najsledovanejšia kategória našej ankety. Najlepšou hrou zo všetkých hier minulého roka sa stáva Need for Speed: Underground! Poradie v tomto prípade však nie také jednoznačné ako v kategórií závodných hier, kde Underground jednoznačne zvíťazil. Na chrbát sa mu tlačí víťaz najlepšej FPS hry, Call of Duty, ktorého necelých tisíc hlasov na celkového víťaza nestačilo. Na trojke sa nám opäť predstavuje pád Maxa Payna v jeho druhom dobrodružstve. Napriek snahe a relatívne rovnomernému rozdeleniu hlasov pri ďalších nesporne kvalitných nominantoch, zostávajú ďalšie miesta hry ako GTA: Vice City, Command & Conquer Generals či Prince of Persia: The Sands of Time. Určite nespravíte chybu, ak si zaobstaráte hociktorý z titulov spomenutých v tejto kategórii. Ale víťaz môže byť len jeden.

1. Need for Speed: Underground 1 179 2. Call of Duty 992 3. Max Payne 2: The Fall of Max Payne 639 Grand Theft Auto: Vice City 560 Command & Conquer Generals 435 Prince of Persia: The Sands of Time 337 Star Wars: Knights of the Old Republic 334 Broken Sword 3: Spiaci drak 290 Freelancer 187 Beyond Good & Evil 154



Víťazov poznáme, ceny sú rozdané a nám teraz nezostáva nič iné, ako poriadne "testovať" hry v roku 2004, aby sme opäť začiatkom toho budúceho vedeli dať hlas len tým najlepším. Nakoniec by sme sa chceli poďakovať všetkým čitateľom, ktorí si našli čas a hlasovali. Umožnili tak vytvorenie najdokonalejšieho a najpresnejšieho prehľadu obľúbenosti hier na Slovensku za minulý rok.