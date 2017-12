Porovnanie Alcatelu OT735 a OT735i: v čom je rozdiel?

V týchto dňoch prichádza aj na slovenský trh Alcatel OT735i. Ide o mierne modifikovaného nástupcu na Slovensku obľúbeného Alcatelu OT735. Aké sú rozdiely medzi OT735 a OT735i?

28. mar 2004 o 21:55 Marián Pavel - SME online

Dizajn a klávesnica

Rozdiel medzi OT735 a OT735i nie je na prvý pohľad viditeľný, „ičková“ verzia sa nijak neodlišuje, ani len drobnosťou. Strieborný elegantný kryt telefónu tvorí brúsený hliník na prednom paneli. Dizajn telefónu je striktne funkčný – na boku nie sú žiadne funkčné tlačidlá, vzadu je zrkadielko, záslepka konektoru na externú anténu a zámok krytu batérie. V spodnej časti sú dva konektory – elektrické napájanie a slúchadlá. Hore je len otvor na šnúrku.

Klávesnica je z tvrdého plastu, tuhá a presná, no jej umiestnenie do spodnej zúženej časti telefónu môže spôsobovať problém ľuďom s veľkými rukami. Vtedy je napríklad písanie SMS trochu kŕčovité.

Klávesy podsvecuje kovovo-biele efektné svetlo, no rovnako ako v OT735 je nerovnomerné.

Ovládanie

Ovládanie telefónu je úplne zhodné s OT735. Okrem päťsmerového joysticku v OT735i využijete aj dve funkčné klávesy pod displejom. Ich predvolené funkcie sú telefónny zoznam a fotoaparát, no nedajú sa nastaviť podľa vlastného uváženia. Pre funkčné tlačidlo nad displejom môžete navoliť dve funkcie (dlhé a krátke stlačenie). V OT735i sa dajú všetky kľúčové funkcie ovládať aj hlasom.

Displej

Trochu na škodu je fakt, že Alcatel ani po roku od uvedenia modelu OT735 neprišiel vo svojej novinke s displejom, ktorý by zobrazil 65000 farieb. Model OT735 by tak bol oveľa atraktívnejší. OT735i však asi ostáva iba doplnkom starého modelového radu, pokým ho tento rok nenahradia lepšie vybavené novinky. OT735i má pasívny TFT displej so zobrazením 4096 farieb a rozlíšením 128 x 128 bodov. Ku cti Alcatelu slúži aspoň to, že displej je dobre čitateľný na dennom svetle a grafika telefónu je vyladená na nižší počet farieb. Ich deficit si tak na prvý pohľad nevšimnete. Naopak, technici si mohli vziať k srdcu kritiku a upraviť nerovnomerné podsvietenie.

Menu telefónu

Práve v menu nájdete v porovnaní s OT735 prvé viditeľné zmeny. Pribudli dve položky: Tipy a triky a Java.

Menu tvoria veľké ikony a submenu je riešené systémom praktických vnorených záložiek. V menu sa pohybujete horizontálne, prepnúť môžete medzi zobrazením veľkých a malých ikoniek, alebo si môžete nechať zobraziť všetky ikony na jednej obrazovke.

Práca s telefónom je veľmi pohodlná – menu Alcatelu je prehľadné, logické a hlavne, telefón má mimoriadne rýchle odozvy. A to sa dnes cení.

V menu je až 11 položiek – telefónny zoznam, správy, osobné nastavenia, nástroje, udalosti, wap, tipy a triky, služby, java, multimediálny album a fotoaparát.

Ak 735i porovnáme s OT735, v menu nahradila položku Hry nová položka Java a pribudla položka tipy a triky. Položka Java schováva hry a aplikácie pod jednu strechu.

Funkcie

Telefón prináša vyvážený pomer medzi zábavou a prácou. Začnime prácou: telefón má GPRS triedy 10 a infraport, takže sa dá využiť ako GPRS modem. Konfigurácia je veľmi jednoduchá a v systéme Windows XP prebehne úplne bez problémov, dokonca netreba ani inštalovať ovládače. Do pamäte sa zmestí 800 viacpoložkových kontaktov, ktoré možno obojsmerne kopírovať medzi internou pamäťou a SIM kartou.

Ku každému kontaktu možno priradiť zvonenie, obrázok a vytáčanie hlasom. Priamo z menu kontaktu možno odoslať aj SMS a MMS. SMS správy majú jeden nepríjemný nedostatok – neukladajú sa priamo do telefónu, musíte ich do archívu ručne skopírovať zo SIM karty. A to je pri telefóne tejto kategórie priam neospravedlniteľné. Kalendár zobrazuje denný, týždenný a mesačný rozvrh. Okrem kalendára je k dispozícii aj pripomienkovač. Ďalšie funkcie sú štandardné: budík (jednorazový, denný), konvertor meny, kalkulačka, svetový čas s nastavením pásiem a hlasový záznamník. WAP prehliadač je triedy 1.2.1.

Hlavný rozdiel medzi OT735 a OT735i je v podpore Javy MIDP 2.0. Alcatel si časom uvedomil, že absencia Javy je jednou z najväčších chýb, akých sa stratégovia spoločnosti dopustili.

V telefóne sú predinštalované dve pekné Java hry – plošinová skákačka Gulo´s Tale a automobilová naháňačka Speed Devils. Cez WAP sa dá do telefónu stiahnuť Java hra i aplikácia. Stiahnutie i inštalácia je mimoriadne jednoduchá a užívateľ presne vidí, kam sa čo nainštalovalo a koľko miesta program zaberá. Hry a programy možno kedykoľvek z telefónu odstrániť. Alcatel prevádzkuje WAP stránky my-onetouch.com (záložka je všadeprítomná), na ktorých sa dajú zdarma stiahnuť zvonenia, zvuky, obrázky, animácie, pečiatky a rámiky na fotografie. Zo svojich stránok tiež odkazuje na server Midlet.org, na ktorom sú desiatky Java hier a aplikácií.

A čo je najdôležitejšie – pri sťahovaní obsahu sme nenatrafili na platenú položku. Pravda, Alcatel dopláca na to, že uviedol Javu tak neskoro, pretože aplikácie nie sú vyladené pre telefóny tejto spoločnosti. Pripravte sa preto na fakt, že nie každá aplikácia či hra pôjde stiahnuť a uložiť a aj keď sa vám to podarí, nie každú hru či aplikáciu spustíte a budete môcť používať. Napriek tomu sa nám podarilo do telefónu posťahovať množstvo aplikácií, ktoré fungovali bez problémov.

Výrobca uvádza, že k dispozícii je pamäť s kapacitou 1,5 MB. Je však dynamická, takže ak aktívne využívate všetky multimediálne funkcie, ako MMS, fotoaparát a Javu naraz, asi bude treba strážiť jej využitie a priebežne nepotrebné položky mazať.

Polyfonické zvonenia v telefóne sú 24-tónové, vďaka podpore zvukov vo formáte AMR si môžete do telefónu nainštalovať netradičné a vtipné zvonenia v podobe kikiríkania, či škrekotu opice. Ak vám to nestačí, môžete ako zvonenie použiť nahratý zvuk cez záznamník hlasu.

Obrázky môžete použiť ako tapetu, či šetrič obrazovky, v telefóne sú aj tzv. atmosféry. Atmosféra v telefóne automaticky zmení 7 nastavení – obrazovky po zapnutí i vypnutí, zvuky zvonenia, servisných tónov a oznámení správ, šetriče obrazovky a tapeta, grafický štýl a farby menu.

V rámci personalizácie telefónu si môžete nastaviť klávesy rýchlej voľby – či už na číselnej klávesnici alebo na osobnej klávese vo vrchnej časti telefónu.

Pozastaviť sa ešte musíme pri infraporte, ktorým Alcatel dokáže užívateľa neskutočne naštvať. Použiť ho totiž môžete iba na pripojenie k počítaču cez GPRS. Nedajú sa cez neho posielať fotografie, vymieňať zvuky, či sťahovať Java aplikácie. Je to to isté, akoby ste postavili mačku za sklo pred misku s mliekom...

Fotoaparát

Fotoaparát sa dá použiť len ako doplnok na nenáročnú zábavu, podporované rozlíšenie fotografií je len CIF, 352 x 288 bodov. Funkcie fotoaparátu sú však celkom zaujímavé: 8-násobný zoom a 30-sekundový zvukový komentár k fotografii nenájdete v každom telefóne. Na výber je viacero rozmerov: 352 x 288 bodov, 128x128 (MMS formát), 64x64, 32x32, 16x16 bodov a improvizovaný panoramatický záber (fotoaparát len pridá čierne okraje na vrchnú a spodnú časť fotografie). Pri expozícii si môžete nastaviť režimy automat, slnečno, zamračené, noc, interiér.

Fotografie môžete nafotiť v troch úrovniach kvality, fukcia Režim snímania záberu ponúka tri možnosti: normal, animácia (4 fotografie za sebou, no treba ich nafotiť manuálne) a mozaika (4 fotografie na jednej obrazovke v malých okienkach).

Ak radi posielate MMS, určite sa pobavíte pri fotení do rámčekov.

Väčšinu funkcií môžete nastaviť klávesovými skratkami priamo pri fotení.

Batéria

V Alcateli OT735 nájdete batériu Li-Ion s kapacitou 800 mAh. Pri bežnom telefonovaní vydrží približne 4 dni a noci.

Celkové hodnotenie

Alcatel OT735i možno odporučiť aj napriek tomu, že ide o konštrukčne starší model, ktorý má displej zobrazujúci 4096 farieb. Ponúka výborný pomer výkon – cena. Podpora Javy konečne uspokojí aj náročnejších užívateľov. Škoda len, že Alcatel tento model uvádza na slovenský trh opäť s oneskorením. Na päty mu totiž šliapu nové modely, ktoré sa, aspoň podľa prvých dojmov, Alcatelu vydarili ešte viac. Nuž, ale aj to je v konečnom dôsledku dobrá správa – odraziť by sa to malo na ešte priaznivejšej cene pre zákazníka...