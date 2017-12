Odpočúvanie pevných liniek v ČR nie je dostatočne zabezpečené

13. okt 2001 o 15:17 TASR

Praha 13. októbra (TASR) - Česká polícia už mnoho rokov odpočúva podozrivé osoby s rizikom, že o tom vedia aj nepovolaní ľudia. Žiadny z ministrov vnútra však doteraz toto riziko neodstránil.

Riaditeľ bezpečnostného odboru ministerstva vnútra Aleš Šulc pripustil, že odpočúvanie pevných telefónnych liniek nie je bezpečné a polícia kvôli nekvalitnej dohode s Českých Telecomom nemá pod kontrolou pohyb civilných osôb v blízkosti napojenia odpočúvacích zariadení. Pre Lidové noviny (LN) pripustil, že aj keď neexistuje jediný preukázaný prípad úniku informácií, bezpečnostné riziko je značné.

Problém je v tom, že česká polícia napája odpočúvané pevné linky priamo v ústredniach Českého Telecomu, a nedokonalá zmluva nebráni tomu, aby sa do tesnej blízkosti odpočúvaných liniek dostali nepovolané civilné osoby. Po tom, ako sa o prípad začali zaujímať poslanci, vyšlo najavo, že k odpočúvaniu má prístup asi 1200 zamestnancov firmy.

Niekto si tak môže vytvoriť databázu odpočúvaných liniek a existuje aj teoretická možnosť, že nepovolané osoby sa môžu dostať aj k obsahu odpočúvaných telefonátov. Polícia ani nemá možnosť zistiť, kto má k odpočúvaniu prístup. "My sme tam vlastne na návšteve," dodal Šulc.

Celý problém by sa mal podľa LN vyriešiť do konca roku a o nápravu sa chce postarať práve Český Telecom, ktorý sa pred privatizáciou snaží odstrániť všetky problémy. Telecom pripraví projekt, podľa ktorého by mali mať k policajnému odpočúvaniu prístup len ľudia, ktorí s tým majú niečo spoločné. Minister vnútra Stanislav Gross by mal dostať návrh novej zmluvy do konca roku, píšu LN.

(spravodajkyňa TASR Katarína Korgová) zt