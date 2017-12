Ako vlastne fungujú programy v počítači?

Prepínanie medzi rôznymi programami a ich súčasný beh v grafickom prostredí môže vyzerať jednoducho, v skutočnosti to však vyžaduje značne komplikované operácie bežiace v pozadí.

4. jan 2001 o 5:15

Počítač totiž môže spracovávať v každom okamihu iba jednu úlohu a dojem súčasnej práce viacerých sa dosahuje iba rýchlym prepínaním medzi nimi.

Každý program si po spustení vytvorí vlastný proces, ktorému počítač prideľuje procesorový čas a pamäť podľa jeho požiadaviek a priority. Ak o procesor žiada viac procesov, ako prvý ho dostane ten z najvyššou prioritou. V praxi tieto zmeny prebiehajú tak rýchlo, že ich nie je možné postrehnúť a programy ako keby bežali všetky súčasne. Tejto vlastnosti sa hovorí multitasking.

Komplikovanejšie programy ale potrebujú sami vykonávať niekoľko operácií súčasne (napríklad kontrola pravopisu alebo automatické ukladanie v pozadí vo Worde) a bolo by zbytočne náročné, ak by každý program musel sám riadiť svoj „vnútorný multitasking“. Preto operačný systém umožňuje každému programu spustiť niekoľko takzvaných threads (doslovný slovenský preklad je „vlákno“), ktoré možno označiť aj ako podprocesy. Súčasný beh viacerých threadov v rámci jedného procesu sa potom nazýva multithreading. Rovnako ako procesy majú thready určenú prioritu, ale väčšinou nemajú pridelenú vlastnú pamäť (využívajú pamäť pridelenú ich procesu).

Čo spôsobuje spomalenie počítača?

Ak vynecháme miesto na pevnom disku, ktoré by dnes už malo byť pre väčšinu bežných užívateľov dostatočné (pokiaľ nepracujete napríklad s veľkými databázami alebo spracovaním videa), sú len dve veci, ktorých je vždy málo: pamäť a procesorový čas (výkon). Zjednodušene povedané, pre obe tieto hodnoty platí: čím viac, tým lepšie.

Výkon procesora by mal ovplyvňovať rýchlosť asi najviac, ale dnes to už nie vždy platí. Samozrejme, lepší procesor dokáže vykonať tú istú operáciu rýchlejšie ako ten horší, ale všetky dnes predávané procesory majú viac ako dostatočný výkon pre bežné použitie. Napriek tomu sa môže stať, že počítač bude pracovať veľmi pomaly. Stáva sa to hlavne pri používaní zle napísaných alebo „zamrznutých“ programov. Objaviť ich možno práve pomocou programov typu TaskInfo, kde ich hodnoty zaťaženia procesoru budú mimoriadne vysoké.

Rozhodujúci vplyv na rýchlosť práce počítača má dnes prevažne operačná pamäť. Pokiaľ jej nie je dosť, operačný systém začne automaticky presúvať jej časti na disk, ktorý je však o niekoľko rádov pomalší. Ak počítač začne pracovať veľmi pomaly a z disku sa ozýva zvuk podobný motorovej píle, je na vine zväčša práve nedostatok pamäte. Moderné programy (hlavne z kategórie Office) jej potrebujú veľmi veľa a otvoriť ich niekoľko naraz môže spraviť aj výkonný počítač (pokiaľ má malú pamäť) nepoužiteľne pomalým. 32MB už dnes na pohodlnú prácu nestačí, preto možno odporučiť minimálne 64MB, hlavne ak používate Windows NT/2000.