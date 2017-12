Sťahujte demá Splinter Cell: PD (multi) a Shangai Street Racer

26. mar 2004 o 15:58 Ján Kordoš

Ak sa vám páčil Fast and Furious a nepohrdnete nad virtuálnym spracovaním, určite ste hrali Need for Speed: Underground a tomuto titulu sa už začína vytvárať konkurencia v podobe Shangai Street Racer, z ktorého vám ponúkame hrateľnú demoverziu.

Zdroj: www.gamershell.com