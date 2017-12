State of War: Warmonger - nehrateľná RTS

Milí čitatelia! V rámci herného sucha sa mi dostala do rúk záležitosť od firmy Cinemax pod hrozivým názvom Warmonger. Po počiatočnom úľaku som si všimol aj nápis State of War a hneď sa mi tvár rozjasnila, aj keď nie na dlho. Spomenul som si totiž na real-time stratégiu toho mena, ktorá svojho času celkom pekne vyzerala aj keď s hrateľnosťou to bolo také no... Ak vás zaujíma ako to je s hrateľnosťou tentokrát, čítajte ďalej.

Keďže od pôvodného titulu ubehol už nejaký ten čas, budem k Warmongerovi pristupovať ako k novej hre, konieckoncov je tak aj predávaná. Nejedná sa totiž o datadisk, ale o akýsi jedenapoltý diel. Čiže ako hovorím ja, autori chcú zarobiť bez práce. Herný princíp sa nezmenil, stále ide o akčnú hru tváriacu sa ako real-time stratégia. Autori si ale dokonca dali prácu s vymyslením, ehm, nového príbehu (ktorý si nestihnete prečítať, pretože ten text ide jednoducho prirýchlo). Zrejme sa nechali inšpirovať globálnou situáciou, pretože nepriateľ nr.1 je tentokrát terorizmus. Problém je, že počas hry sa nikde so znakmi terorizmu nestretnete, pretože všetko sa odhráva na premilitarizovaných mapkách a civilisti nikde. Valia sa na vás tanky, artiléria, bombardéry, padajú meteority... no veď môžeme to volať terorizmus keď autori chcú :). Po príbehu vás čaká klasicky na vyše 20 území rozdelená mapa sveta a vy si vyberáte, kam zaútočíte. Po dobytí územia sa vám sprístupní ďaľšie územie atď. Samotné boje sa odohrávajú na stredne veľkých mapkách systémom staručkej hry Z. Obsadzujete jednotlivé továrne skôr ako nepriateľ, aby ste vyrobili rýchlejšie viac kvalitnejších jednotiek a tým pádom vyhrali. Budovy sú nezničiteľné, patria buď vám, alebo protivníkovi. Základ tvorí vaša základná budova, ktorá vyrába lietajúce PVC. Teda PVT. To je také chutné rotujúce UFO, ktoré dokáže likvidovať pozemné aj letecké ciele a ešte aj obsadiť budovu. Tá sa dá ale obsadiť aj jej „zničením“ obyčajnými jednotkami, čo budete využívať oveľa častejšie. Keby PVTčko nedokázalo aj opravovať budovy, bolo by v podstate nanič, aj keď v tutoriáli sa dozviete, že je to vaša najdôležitejšia jednotka. Okrem základnej budovy môžete disponovať v závislosti od mapy malými alebo veľkými továrňami na bojové stroje, power plantami urýchľujúcimi výrobu, satelitmi umožňujúcimi nasadenie letectva, budovami pridávajúcimi vám kredity za ktoré nakupujete obranné veže a vedeckým centrom, ktoré vám pridáva body za ktoré môžete upgradovať továrne na jednotky. Tých tu nie je nijako oslnivo veľa. Základ tvoria všetky možné typy tankov a protilietadlových mobilných zariadení, okorenené to je zopár mechmi (v zmysle robotickom...:).To sú základné info, vrhnime sa na hodnotenie.

GRAFIKA 6 / 10

Autori si zvolili 2D, ktorému v podstate nič nechýba. Len mi to všetko veľmi pripomína hru KKND 2. Mapy ako by mu z oka vypadli, budovy sú snáď dokonca tie isté. Veľmi pekne sú spracované výbuchy. V podstate ide o dobre odvedenú prácu na 2D prostredí. Bohužiaľ konkurencia je už niekde úplne inde a Warcraft III a Age of Mythology ukázali, ako má súčasná stratégia vyzerať. Úžasné je, že max. rozlíšenie je obmedzené na 1024x768. Pred 4mi rokmi by sme jasali, teraz priemer, ktorý zachraňujú len spomínané výbuchy. Btw: zničenie jednotiek až nápadne pripomína hru Z.

INTERFACE 6 / 10

Veľmi zaujímavý jav. Ak sa naučíte niekoľko klávesových skratiek máte k dispozícii naozaj pestrú škálu príkazov. Otázka je, prečo žiadny z týchto príkazov nejde zadať myšou. Prečo nefunguje označenie všetkých jednotiek rovnakého typu dvojklikom na jednu z nich? Najmä v takejto hre, kde sa kopia kvantá jednotiek to veľmi chýba. Prečo jednotky nereagujú na príkazy, prípadne reagujú oneskorene? (Prečo je po party vždy opica? Prečo opačné pohlavie nedokáže oceniť vygrganie nového hitu od Gotta? Prečo Elle píšu samé zakomplexované redaktorky? Na niektoré otázky jednoducho odpoveď neexistuje, zmier sa s tým :) - pozn. by Kordi). Tieto maličkosti sú počas samotnej hry pomerne nepríjemné a hodnotenie zachraňuje len prehľadnosť hernej obrazovky a jednoduchosť nastavení.

HRATEĽNOSŤ 4 / 10

Warmonger je tak strašne frustrujúca hra, až to až dverami trieska. Každou misiou postupujete metódou pokus-omyl alebo save-load, pretože všade sú naskriptované momenty, z ktorých niektoré sú veľmi zákerné (napríklad hneď v jednej z prvých misií po mape lietajú bombardéry a vy musíte neustále pohybovať s jednotkami, ináč o ne prijdete a nové vyrobiť nemáte kde, to mi veľmi zábavné nepripadá) a viete ako sa im máte vyhnúť až keď sa stanú. Nemožnosť nastavenia obtiažnosti hrateľnosti tiež nepridáva. Bol som veľmi sklamaný, prvých pár misií vyzeralo byť OK, ale jednoducho hra vás namiesto zabávania deprimuje. A milión obmien úlohy znič všetko čo je na mape to len zaklincovalo.

MULTIPLAYER

Je tu tá možnosť, ale počas doby recenzie sa nenašiel žiadny dobrovoľník :).

ZVUKOVÉ EFEKTY 6 / 10

Každá jednotka vydáva nejaký zvuk pri streľbe, to nám musí stačiť. Keďže stále niečo vybuchuje, človek si ani nevšimne, že tých efektov je málo.

HUDBA 6 / 10

Na začiatku som vnímal nejaké futuristické techno alebo čo to bolo, ale po pár minútach išla hudba hlasitosťou dole, rozhodne nerušila, ale žiadne zázraky.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 2 / 10

AI vašich jednotiek prakticky neexistuje, jediná vec, ktorá ma potešila je, že automaticky strieľajú po najbližšej jednotke. Záhadou je, nasledujúca situácia. Musíte zničiť obrannú vežu. Logicky si na to vyberiete artilériu, pretože má väčší dostrel ako vežička. Označíte ju, pošlete do útoku. A naozaj, začne po nej páliť a úbohá vežička sa nemôže brániť pretože nedostrelí. Ale čo to?! Artiléria napriek tomu, že už dávno je na dostrel a páli po turrete, stále sa približuje a približuje až sa dostane do obranného poľa vežičky, ktorá ju rozfláka na druhotné suroviny. Čo je to preboha za volovinu? Jednotky sa chovajú ako psychopati, zmätkujú, sem tam sa niektorá niekde zasekne, vydávajú sa k cieľu podivnými cestami, žiadne inteligentné formácie NIČ. Počítač na tom nie je o nič lepšie. Posiela jednotky priamou cestou z výrobnej haly do boja, útočí stále na tie isté budovy tým istým spôsobom. Môžete postaviť dvoch mechov s ďalekým dostrelom na frontovú líniu, skontrolujete, či prichádzajúcich 5 tankov zničia bez akejkoľvek škody na vlastnom opancierovaní a ak áno, kľudne si môžete ísť pozrieť Návrat kráľa, pretože keď sa vrátite, stále tam budú nedotknuté a stále budú likvidovať 5 nepriateľských tankov. To som si otestoval. Moja babka, ktorá si myslí, že počítače sú na počítanie by predviedla zničujúcejší útok. Obtiažnosť je prekvapivo dosť vysoká práve kvôli už spomenutým skriptom a kvôli tomu, že vždy začínate s ničím kým protivník má ovežičkovanú celú mapu.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 5 / 10

Mohlo to byť zábavné, ale nie je. Namiesto dynamickej akčnej realtimeovky je tu zlepenec hier Z, KKND 2 a Dune 2, ktorému chýbajú tie najpodstatnejšie atribúty dobrej hry – hrateľnosť a zábavnosť. Dobrý nápad skrachoval na odfláknutom technickom prevedení.