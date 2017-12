Aké budú mobily budúcnosti? Čisté šialenstvo!

Na veľtrhu CeBIT bolo možné vidieť nielen aktuálne modely mobilných telefónov, no výrobcovia kde-tu načrtli aj možný vývoj v budúcnosti. Najpodarenejšiu expozíciu mal japonský výrobca NEC, ktorý predstavil niekoľko pozoruhodných konceptov.

26. mar 2004 o 10:25 Marián Pavel - SME online, FOTO - NEC

Tag

Mobil bude v budúcnosti určite plniť aj úlohu šperku, či módneho doplnku. Koncept Tag naznačuje, že mobil bude integrovaný do plastického materiálu, ktorého tvar bude možné meniť a prispôsobiť vlastným potrebám.



Flacon

V priehľadnom materiáli pripomínajúcom sklo je schovaný elektroluminiscenčný displej, obraz z neho možno premietať cez zabudovaný projektor napríklad na stenu. Koncept je príkladom toho, že domáci mobilný komunikátor nemusí vyzerať ako čierna plastová škatuľa.

Gumi

Jedlé pamäťové čipy? Pre NEC nie je nič nemožné. V žuvačkovej gume je schovaný mikročip, na ktorom je uložený multimediálny obsah – hudba, obrázky alebo video. Po vypočutí či prezretí obsahu možno kapsule zjesť. Ak je hracia jednotka zapojená do základne, možno ju použiť ako prehrávač. V kolíske ju možno prepojiť bezdrôtovým prenosom s displejom a použiť ako prehrávač videa. Čipy by sa podľa spoločnosti NEC mali bežne predávať v obchode ako balenie cukríkov. Dostupné by mali byť aj prázdne čipy, na ktoré by si informácie ukladali užívatelia podľa vlastnej chute.

Wacca

Štýlový náramok budúcnosti bude snímať, čo sa okolo vás deje a obrazové spomienky ukladať do pamäti. Neskôr si budete môcť záznam prehrať a uložiť do archívu.

P-ISM

Siemens je pri vývoji pera s integrovaným GSM telefónom podstatne ďalej ako NEC, no Japonci vyriešili funkciu svojho futuristického pera oveľa veľkorysejšie. P-ISM bude osobným informačným terminálom a okrem telefonovania ponúkne aj ďalšie funkcie: rozpoznávanie písaného textu, virtuálnu klávesnicu, veľmi malý projektor, skener obrazu a osobný ID kľúč na bezhotovostné platby. S inými zariadenia sa P-ISM spojí bezdrôtovo.