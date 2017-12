Slovak Telecom rozširuje zoznam krajín, v ktorých je možné použiť kartu Global

25. mar 2004 o 13:24

Od 1. apríla 2004 poskytne Slovak Telecom svojim zákazníkom prostredníctvom karty Global možnosť dovolať sa aj z nasledujúcich krajín: Cyprus, Egypt, Estónsko, Írsko, India, Saudská Arábia a Taiwan.

Postup pri telefonovaní z novootvorených krajín je zhodný s postupom v už otvorených krajinách až na jeden dodatok. Zmenou je voľba štvormiestneho kódu WSC /World Service Code/, ktorý musí zákazník voliť počas znenia alebo po odznení anglickej hlásky. Štvormiestny kód WSC sa používa aj pri telefonovaní z krajín Singapur a Island.

Pre krajiny Island, Singapur a Luxembursko sa zmení doterajšie prístupové číslo na nové.



Postup pri telefonovaní je nasledovný:

1. Vytočte prístupové číslo podľa krajiny z ktorej voláte. Budete počuť anglickú hlásku: „Welcome to world phone! Please, enter your calling card number and PIN, credit card number or for other services enter your world service code now.” “Vitajte vo world phone! Voľte prosím číslo vašej karty a PIN, číslo kreditnej karty, alebo pre iné služby voľte WSC kód.“

2. Štvormiestny WSC kód môžete zadávať už počas znenia hlásky (pre službu Slovakia Direct je WSC kód 4421 a pre službu Volacie Karty 4422) a ďalej postupujte podľa pokynov automatického operátora. Údaje zadávajte stláčaním tlačidiel telefónu.

3. Zvoľte jazyk pre hlasové pokyny: pre slovenčinu stlačte 1 pre angličtinu stlačte 2.

4. Zadajte číslo vašej karty Global.

5. Zadajte PIN kód (platí len pre volaciu kartu Global).

6. Zadajte telefónne číslo volaného účastníka a za ním stlačte tlačidlo #. Pri volaní zo zahraničia na Slovensko alebo v rámci Slovenska voľte telefónne číslo vždy s predvoľbu 0 a smerovým číslom, a to aj vtedy, keď voláte v rámci jedného mesta. Pri volaní do ostatných krajín voľte telefónne číslo ako pri bežnom medzinárodnom hovore zo Slovenska, t.j. aj s predvoľbou 00 a to aj vtedy, keď voláte v rámci tej istej krajiny.