Kung fu bábkové divadlo?

25. mar 2004 o 14:15 Ján Kordoš

Znie to určite zaujímavo a nemáme Lionheadu dôvod neveriť. Originalita z ich titulov priam srší o čom nás presviedča Peter Molyneux v každej svojej hre (Populus, Dungeon Keeper, Theme Park, Black and White alebo pripravované The Movies). Zaujímavo znie aj multiplayer, keď sa cez USB hub pripojí až 8 hráčov (!!!) a dokonca niektoré pohyby budú pripomínať tanec. Ešte nám chcete hovoriť, že originalita v hrách zanikla? My vám ponúkame screeny aj trailer.

Zdroj: www.gamershell.com