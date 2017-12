Advent Rising - akčná trilógia

Kvalitných akčných hier nie je až tak veľa, aby sme nemohli očakávať ďalší nový titul. Advent Rising od vývojárskeho tímu GlyphX Games sa pokúsi skombinovať všetky dôležité prvky so sci-fi prostredím vytvoreným z pera spisovateľa Orsona Scotta Carda.

25. mar 2004 o 13:36 Ján Kordoš

Príbeh je zasadený do budúcnosti a bojovať budeme samozrejme s mimozemskou rasou v úlohe Gideona. Dnes už je samozrejmosťou, že časť hry si radšej vychutnáte z pohľadu tretej osoby a niektoré časti odohráte z vlastného pohľadu. Nebudú chýbať ani efektné zbrane a dokonca ani bojové scény ako z klasických kung-fu filmov. Vždy je síce ľahšie niekoho odpinknúť strelnou zbraňou, ale rôzne chvaty vyzerajú určite efektnejšie a hlavne hranie bude jednoznačne rôznorodejšie.

Po vzore Star Wars bude náš hrdina obdarený kvázi Jedi silami, z ktorých najznámejšia je asi vytrhnutie zbrane nepriateľovi a jej následné privlastnenie. Podobné srandy nás čakajú aj v Advent Rising a ak vám nestačí jeden príklad, skúste si predstaviť odhodenie protivníka o stenu. Spojenie zbraní, súbojov face-to-face a psychických síl vyzerá trošku chaoticky, ale veríme, že tento guláš sa bude dať jednoducho ovládať.

Dnes je už samozrejmosťou ovládanie rôznych vozidiel (v hre by malo byť 12 kúskov) a hneď nám očká žiaria o niečo viac, stačí si spomenúť na zaujímavý mód Onslaught hry Unreal Tournament 2004.

Už v perexe ste si však určite všimli, že Advent Rising by mal byť úvodný diel trilógie akčných hier a tu svoju dôležitú úlohu zohráva aj samotný príbeh. Orson Scott Card u nás síce nie je až tak známy spisovateľ, no vytvoril svet v budúcnosti, kedy je ľudstvo zapísané medzi vyhynuté druhy organizmov. Vtedy sa objaví Gideon, zástupca ľudskej rasy, čo vyvolá zmätok v mozgoch mimozemštanov, lebo nie všetci sa chcú zmieriť z existenciou našej rasy. Tu sa začína náš holý boj o prežitie, dočkáme sa priateľstiev, zrád a dokonca aj lásky. Trilógia bude postupne gradovať a celé vyvrcholenie sa samozrejme objaví až v poslednej časti. Znie to zaujímavo a dúfame, že to bude stáť za to. Hra by sa mala objaviť 26.novembra tohto roku pre PC a Xbox.