Orange bude vzdelávať svojich zákazníkov

25. mar 2004 o 12:57

Na základe prieskumov nadnárodnej skupiny Orange až 80 % zákazníkov využíva len 10 % možností svojho mobilného telefónu. V týchto dňoch preto spoločnosť Orange Slovensko uvádza svoj nový projekt, ktorého cieľom je pomôcť zákazníkom naplno využívať možnosti mobilnej komunikácie a umožniť im tak pohodlné a efektívne využívanie služieb.

Väčšina zákazníkov využíva zo širokého spektra služieb, ktoré majú k dispozícii vo svojich mobilných telefónoch, len tie základné - hlasovú komunikáciu či posielanie SMS správ. Spoločnosť Orange Slovensko v súčasnosti poskytuje už takmer 330 služieb, a preto považuje za mimoriadne dôležité pomôcť svojim zákazníkom orientovať sa v tejto ponuke. To je cesta vedúca k zefektívneniu využívania mobilného telefónu podľa individuálnych potrieb zákazníkov.



Spoločnosť Orange Slovensko prevzal zodpovednosť za vzdelávanie svojich zákazníkov. Súčasťou tohto programu je vytvorenie tímu špeciálne vyškolených poradcov. Orange poradcovia budú v každej predajni spoločnosti od 26. marca. Ich úlohou je poskytovať pomoc pri obsluhe mobilného telefónu a učiť zákazníkov naplno využívať jeho možnosti.

Poradenstvo bude bezplatné a bude zamerané na vysvetľovanie funkčnosti ponúkaných služieb a objasnenie ich výhod. „Je zrejmé, že mnohí zákazníci prichádzajú do našich predajní, iba keď uzatvárajú zmluvu o pripojení, prípadne ak si chcú aktivovať nejakú doplnkovú službu. V predajniach Orangeu sú však vítaní kedykoľvek a odteraz bez ohľadu na to, či si chcú aktivovať konkrétnu službu, im Orange poradcovia pomôžu naučiť sa používať akékoľvek služby alebo ich budú informovať o posledných novinkách v oblasti mobilnej komunikácie.

Mobilný telefón v súčasnosti už nie je len na telefonovanie alebo posielanie SMS. Je plnohodnotným multimediálnym komunikačným nástrojom, cez ktorý sa dá pristupovať na internet, posielať obrazové správy, získavať najnovšie správy a pristupovať k širokému spektru ďalších služieb založených na obsahu,“ hovorí Mariana Turáková, šéfka Oddelenia marketingu spoločnosti Orange Slovensko.

Zamestnancov Orangeu vrátane Orange poradcov bude vzdelávať novovytvorené vzdelávacie a tréningové centrum v Bratislave.

V rámci kampane pripravil Orange rozsiahlu roadshow s účasťou manažmentu firmy, s ktorou navštívi všetky krajské mestá Slovenska. Priamo počas nej sa budú môcť všetci existujúci ale aj potenciálni zákazníci stretnúť s manažmentom firmy a vyskúšať si množstvo služieb, ktoré Orange ponúka. Zároveň budú pripravené zábavné súťaže a prekvapenia pre všetkých, ktorí sa tohto podujatia zúčastnia. Roadshow sa uskutoční od 1. do 16. apríla postupne v Bratislave, Trnave, Prešove, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline, Trenčíne a Nitre.

Obdobnú roadshow pripravuje Orange aj pre svojich firemných zákazníkov. Pre najvýznamnejších firemných zákazníkov pripravuje Orange navyše ďalšie podujatie s názvom Orange infokempy.

Aj internetová stránka spoločnosti Orange Slovensko ponúkne svojim návštevníkom nové možnosti. Na úvodnej stránke www.orange.sk nájdu od 26. marca 2004 súhrn všetkých aktivít Orangeu v novej kampani. Pri vybraných službách si môžu zavolať na pomoc virtuálneho Orange poradcu, ktorý im v samostatnom okne priblíži jednotlivé služby, spôsoby ich využitia a situácie, v ktorých môžu byť užitočné.