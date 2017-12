Body Shop k The Sims 2 v máji

25. mar 2004 o 10:55 Ján Kordoš

Editovať sa budú dať aj celé fejsíky pomocou štandartných editorov a svoje výtvory potom už len vložíte do samotnej hry. Táto podpora The Sims 2 určite dostane fanúšikov do nirvány a už vidím ako sa pár dní po vydaní editoru povaľujú na internete stovky ksichtov. V našej galérii sme pre vás pripravili aj zopár nových obrázkov.

Zdroj: homepage, www.gamespot.com