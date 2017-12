Battlefield: Vietnam - jatky vo Vietname

Nebudeme si nič nahovárať a poviem to na rovinu. Vietnamská tematika už pomaly začína byť rovnako otrepaná ako druhá svetová. Každá firma sa snaží do svojej hry narvať trochu toho Vietnamu, nech to stojí čo to stojí. Jedno však musím uznať – ide o veľmi v

25. mar 2004 o 11:57 Ján Kordoš

ýhodné prostredie, ktoré svojou atmosférou priťahuje hráčov.

Ak sa niekto snaží zachytiť atmosféru bojov v neviditeľnej džungli a tichého postupu proti nepriateľovi, nie je to vôbec zlý nápad. Séria Battlefield je z iného súdka ako majster vietnamských bojov (všetci dobre vieme, že tu hovorím o Vietcongu) a preto sa nám doslova ponúka otázka, či je tento prístup ten správny. V prvom rade si musíme pripomenúť princíp samotného Battlefieldu, sa od vydania svojho predchodcu Battlefield 1942 sa Vietnam vôbec nezmenil. Vlastne by sa dalo povedať, že zmena nastala len v prostredí konfliktu a v dopravných prostriedkoch (aj keď mi stíhačka alebo tank pripadá ako značne atypický dopravný prostriedok). Inak je všetko po starom až na zopár menších výnimiek.

Najdôležitejším módom v hre je Conquest, v ktorom strávite najviac času. Princíp samotnej hry je jednoduchší la-placeová transformácia, takže o ňom môžem písať a doplniť ju svojim ostrovtipom, lebo už sa dlhšie neobjavila poriadne krvavá diskusia pod recenziou. Dobre, ale aby som nebol popoťahovaný, že nepíšem o hre, tak venujme recenzii aspoň jednu vetu. Máme tu mapu, na ktorej máte vyznačené strategické body, v nich sa respawnujete po smrti. Proti sebe stoja dve družstvá a na začiatku majú počet bodov a ak klesne na nulu, tím prehral. Dobre, boli to až dve vety, ale nič to nemení na tom, že mi nemôže nikto hovoriť, že tá recenzia bola o ničom.

V Battlefield: Vietnam máme k dispozícii celkom 14 máp (vlastnoručne som ich prerátal a keď som sa sekol, teraz budem vyzerať ako idiot alebo človek, ktorý hru nehral… dúfam, že som sa nesekol, lebo hru som skutočne hral), čo je trošku malý počet, ale mapy sú rozľahlé a kým prejdete z jedného konca na druhý, tak vám to zaberie zopár minút. Každá z máp má aj vlastné historické podloženie, takže nejde o žiadnu vymyslenú lokáciu, čo treba brať ako klad, ale žily nám to netrhá. Pohyb po mape uľahčený už vopred spomenutými mašinami a keď nastavíte maximálný počet hráčov, t.j. 64, zvýši sa hustota vojakov skutočne drasticky a aj na rozľahlých mapách je to pekná tlačeniaca. V konflikte máme dve strany (Usa vs. Vietnam), každá sa od druhej odlišuje vozovým parkom aj arzenálom. Pre večných rýpalov musím niečo aj vymenovať, inak by nemohli pokojne spávať, lebo Kordoš zase nezvládol recenziu na očakávanú hru. Prdlajz, tu máte zoznam. Za stranu Amíkov tu máme klasiku v podobe jeepu, tanku Patton, či vrtuľníku Chinook. Vo výbere strojov sa nachádza aj mne známa stíhačka Phantom a zo zbraní spomeniem M-16, Mossberg 500, M-14, M-60, M-79 a M-16 vo verzii Sniper. Samozrejme v hre nájdete aj iné zbrane (granáty, protipancierové päste…), ale pripadá mi vrcholne nezáživné vám to všetko vymenovať. Za stranu vietcongu tu máme podobný vozový park (tank T-54, jeep UAZ), letectvo (Migy) a zbrane (kalašnikov, MAT-49, SA-7, M91/30…). Na každej strane sú zastúpené aj člny a lode. Zbrane máte defaultne nastavené podľa toho, akú postavu si vyberiete po vašej smrti (alebo na začiatku hrania, vždy stačí zvoliť miesto respawnu a postavu). Na výber je klasika v podobe: gunner, engineer, anti-tank man a sniper.

A teraz si už len stačí predstaviť, že toto všetko sa zmieša dokopy a vznikne z toho celkom dobrá zábava. Určite sa to Battlefield-panicom bude zdať ako riadny chaos, ale opak je pravdou. Celé to je jedna obrovská rež, v ktorej beháte po mape, strieľate nepriateľov, používate k tomu dopravné prostriedky… je to fakt celkom schopná zábava, len každému už podľa mňa začal vŕtať v hlave červík podozrenia s otázkou: Nie je to klasický Battlefield len v inom prostredí? Vážení priatelia, je. Je to mámenie prachov, je to ako kopanec medzi nohy… jednoducho to je svinstvo a s férovosťou to nemá moc spoločného. Bolo mi však povedané, že v informačnej časti mám len informovať a až v zdrbávacej zvoziť hru.

Aby sa však nepovedalo, hra obsahuje aj zopár vylepšení, ktoré bude obsahovať tento odstavec. V prvom rade musím spomenúť editor máp Battlecraft a editačné nástroje Mod Toolkit. Battlecraft netreba nejako rozšírene popísovať. Ide o editovanie defaultných máp, či vytváranie nových. Rozhodne zaujímavejšie vyzerá Mod Toolkit, ktorý sa stane modlou pre nadšencov módov. Okrem nových typov hrania (takže sa zrejme dočkáme aj CTF a D.) môžete do hry vkladať aj nové objekty s vlastnými parametrami. Toto kombo jednoznačne zvyšuje hodnotu tohto produktu. Hra obsahuje aj anti-cheatovací program (pre multiplayer musíte mať) Punk Buster a Server Manager.

GRAFIKA 8 / 10

Grafické spracovanie je doslova očitrhajúce. Krasnušká grafiška svojou príťažlivosťou nemá konkurenciu. Snáď len hardwarové nároky by nemuseli byť také veľké, ale nič vám nebráni v tom, aby ste znížili úroveň detailov a zamedzili tak cukaniu, ktoré sa dostaví hlavne pri výbuchoch väčších objektov a bojoch viacerých vojakov. Pláne sa striedajú s vodnými plochami, ale nie je to ako klasický Vietcong. Porast však dokáže ukryť pred vašim pohľadom ležiaceho vojaka, takže tento ekvivalent je plne vynahradený nepreniknuteľnou džungľou. Neubránim sa však pocitu, že zarastených plôch mohlo byť oveľa viac.

Detailnosť okolitých objektov (hlavne strojov) je skutočne vysoká, len keby to nebolo tak hardwarovo náročné. Ja osobne som testoval hru na zostave Athlon XP 2200+, 512 Ram s grafikou Saphire Radeon 9800 a občas to až nechutne cukalo pri rozlíšení 1024 * 768 na plné detaily. Teoreticky stačilo zvýšiť Ramku, ale kto má stále rvať prachy do toho šrotu, potom neostáva na zlatý mok a stanovené priority hovoria jasne :)

INTERFACE 8 / 10

Čo si budeme nahovárať, FPSky boli vždy menej náročné na ovládanie. Ak je však do hry zakonponované aj používanie strojov, je to už trošku iná káva a počet kláves sa utešene rozrástol do obrovských rozmerov. Ak bežíte po svojich, dá sa to zvládnuť. Mne robili najväčšie problémy stíhačky a vrtuľníky, z čoho som kriticky usúdil, že by na mne aj U.S.Army skrachovala. Ale aspoň som uplatňoval taktiku kamikadze, s tým rozdielom, že som pred zničením stroja srabácky vyskočil a s pomocou padáku hladko dopadol na pevninu.

Čas však všetko vyrieši a ovládanie je len otázkou času. Určite to nevzdáte kvôli počiatočnej zložitosti, veď je jasné, že stíhačka sa nedá ovládať jednou rukou, takže to chce cvik a ak sa vám nebude dariť, chyba nie je v prijímači, ale v samotnom prijímateľovi.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Ohodnotenie hrateľnosti je dosť ošemetná záležitosť už len zo samotného princípu hrania. Hra je primárne určená pre multiplayer a osamotení hráči sa dostatočne baviť určite nebudú. Bojom však nechýba spád a akčnosť je podtrhnutá aj respawnovaním. Chcípnete? No a? Pár sekúnd a znovu sa objavíte na bojisku. Naskočíte do najbližšej helikopotvory, presuniete sa nad miesto, v ktorom chcete nastoliť poriadok, vyskočíte, zostrelíte zopár nepriateľov a takto stále dokola. Realita sa vytratila do neznáma, no nikomu to nevadí a ja som chrochtal ďalej blahom.

Stačí pochopiť základné princípy hry a začne vás to baviť. Nemá zmysel polemizovať nad nerealitou bojov a fyzikálnym modelom jednotlivých strojov. Myšlienka sadni za komp a hraj sa začína na našich PCčkach presadzovať stále s väčšou vervou a v tejto podobe to nie je vôbec zlé.

Na rozdiel od prvého Battlefieldu tu budete musieť viac využívať leteckú techniku, už len preto, že urýchli váš postup v hre. Ak si spomeniete na rôzne filmy z vietnamského prostredia, dáte mi iste za pravdu, že „lietajúce rakvy“ (ako boli Austrálčanmi nazývané helikoptéry) hrali dôležitú úlohu pri bojoch. Treba si však dať pozor, aby ste neopustili územie vyhradené mapou, lebo začnete postupne zomierať.

MULTIPLAYER 9 / 10

Tu sú všetky slová zbytočné. Ak botov nahradíte živými protivníkmi, hranie dostane hneď iný nádych už len kvôli taktike, ktorú ak ako tím dodržiavate, nepriateľské družstvo dostáva pekne na držku. Ak sa bojíte väčších priestorov, môžete si ostať pri Unreal Tournamente, ale boje na väčších mapách dávajú priestor k tímovej hre. To sa nedá popísať, to sa musí skúsiť. Jediným problémom však môže byť kvalita pripojenia, ktorá musí byť trošku vyššia ako možno očakávate. V praxi platí, že vlastníci modemu si môžu na hru nechať zájsť chuť, no ak zosieťujete počítače a rozdáte si to medzi sebou ako partia, tak všetky predsudky idú stranou. Multiplayer síce nedosahuje kvalít CSka, ale nie je mu moc vzdialený. Boje o vlajky majú obrovský potenciál (hlavne ak na prepísanie vlajky na vašu potrebujete určitý časový interval).

Oproti pôvodnému dielu tu nenájdeme dva módy Deathmatch a Capture the Flag, čo však nemusíme brať ako výrazný zápor už len preto, že tieto dva typy hier nemajú na pôvodný Conquest. Pribudol mód Evolution, v ktorom ide o kampaň zloženú z misii Conquestu, pričom sa prenášajú body medzi jednotlivými mapami. Do tretice tu máme Custom Game, čo je už podľa názvu hra, v ktorej si nastavujete sami parametre mapy a potom si to už len rozdáte v hre s protihráčmi ako v klasickom Conqueste.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Podľa zvuku síce nedokážem rozoznať jednotlivé zbrane a vozidlá, no všetko to znelo dokonale. Ak naštartujete dízlový motor člnu, nádherne pradie, stíhačka si to pekne sviští vzduchom a to mi ku šťastiu úplne stačí. Vidieť, že táto položka nezostala vývojárom úplne ľahostajná a pracovali na nej.

HUDBA 9 / 10

Hudobné motívy sa síce počas hrania neobjavujú, no v menu a pri nahrávaní si ich užijete dosýta. Nemusím pripomínať, že ide o dobové skladby z hipíckych dôb (túto hudbu zrovna nemusím), ale aj tak ich počúvam pri písaní tejto recenzie. To už svedčí o kvalitne hudobného spracovania. Nedokážem si ani len predstaviť, že tieto motívy by mi vyhrávali počas bojov, nedokázal by som sa tak sústrediť na hranie, no aj tak musím hudbu hodnotiť ako geniálnosť.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 5 / 10

Ak chcete hádzať hrach na stenu, nikto vám v tom nebráni. Ak chcete nosiť pivo do krčmy, tiež vám v tom nikto nebráni, hoci sa nevyhnete zmäteným pohľadom. Rovnaké to je aj s inteligenciou botov. Nie sú až taký tupí, ale ak sa rozhodnete tráviť čas s touto hrou pripútaný len k singleplayeru, nebude to až tak kvalitná zábava. Na najľahšej obtiažnosti sa skôr do vás trafí meteorit ako oni. Na strednej to už za niečo stojí, no na najvyššej sa ukazuje počítačovosť v maximálnej miere, keď sú počítačoví protivníci až nechutne presní. Potom to už hraničí zo sebatríznením a preto hor sa na multiplayer.

Okrem inteligencia botov si však môžete nastaviť aj ich počet, účinnosť a čas do najbližšieho respawnu. Aj tak však náročnosť závisí hlavne na vašich živých protivníkoch. Nemá cenu si kupovať tento titul výhradne len pre hru jedného hráča. To radšej investujte do mňa a návratnosť budete mať rovnakú.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7 / 10

Asi sa teraz pozeráte na výsledné hodnotenie, no po celý čas som sa neubránil pocitu, že je to trochu málo muziky za veľa peňazí. Súhlasím, že nové prostredie je celkom fajn, máme tu dobové zbrane a výbornú hrateľnosť, ale pripadal som si, akoby som hral len nejaký mod k Battlefieldu. Vážení priatelia, ak sa zamyslím nad vašou čestnosťou a predstavím si, že vlastníte pôvodný Battlefield 1942 a vyrazíte na nákup Vietnamu, tak si neželám vidieť vaše pohľady, že to je vlastne TO ISTÉ. Je tu málo máp, je tu málo vozidiel, je tu málo noviniek. Chcelo by to niečo viac. Nebudem klamať, pri hraní som sa bavil, no práca na tomto projekte nemohla byť až tak náročná, stačilo len preeditovať niektoré veci a máme tu Battlefield: Vietnam. Holt, toto je jediná výrazná chybička tohto projektu a myslím, že aj dosť výrazná.

Úplní fanúšikovia si môžu v pohode pol hviezdičky pridať (aj tak ma budú zdierať z kože) a ako najlepšia rada mi pripadá počkať si rok a titul kúpiť za nižšiu cenu a v čase, keď sa naň vyskytne dostatok nových máp a iných prídavkov. Takto to vyzerá na predčasný pôrod.