Baldur`s Gate: Dark Alliance 2 - známy herný svet žije

Či sa vôbec niekedy dočkáme Baldur's Gate 3 na PC je po "smrti" Black Isle Studios veľmi otázne. Na druhej strane si známy herný svet žije svoj život na konzoliach, kde vychádza už druhý diel akčného RPG Dark Alliance.

24. mar 2004 o 21:27 Vladan Hamřík

História akčných RPG pre PS2 je viac než biedna. Zamýšľam sa nad tým, nakoľko každá z týchto dvoch spomínaných herných vetiev je u našej konzoli veľmi populárna, pričom množstvo úspešných, osobitných titulov by sme nevedeli zrátať ani na prstoch desiatich rúk. Ako svetlá výnimka sa javí séria Baldur's Gate, ktorej nové dobrodružstvo prichádza v týchto dňoch do všetkých lepších obchodov, a má naozaj čo ponúknuť.

Aj keď prvý diel vyšiel už strašne dávno (bol jedným z úvodných titulov pri európskej premiére PS2), na jeho kvality som nemohol v žiadnom prípade zabudnúť. Okrem mnou obľúbeného sveta Forgotten Realms, v ktorom sa odohrávajú tie najfantasknejšie dobrodružstvá pôvodnej série, sa mi do podvedomia zapísala aj skvelá zábava, doprevádzajúce celé obdobie pokorovania tejto pôsobivej hry. Jej podstata je síce o niečo primitívnejšia a skalní fanúšikovia PCčkových RPGčiek ju môžu dokonca aj zavrhnúť, no konzoloidní maniaci by mali byť nadmieru spokojní. Hra totiž obsahuje všetky základné črty, s ktorými sa dá v dobrej hre rátať.

K hráčovi sa tak dostane komplexné dobrodružstvo tvorené pochodom neohrozeného bojovníka ovenčeného množstvom kvalitných zbraní, majúceho za úlohu potrieť zlo vo všetkých jeho podobách v každej z ponúknutých oblastí, do ktorých sa dostane. A že ich nebude málo, to vám nemusím hádam ani pripomínať. Black Isle tak výborne zúročili licenciu na klasický Dungeon and Dragons pretransformovaný do akčnej hry plnej drsných nepriateľov, lietajúcich končatín, potokov krvi, treskotu zbraní, víťazných bojových výkrikov a bohatierskych činov. Ponorme sa preto do trocha detailnejšieho popisu, nech sa dozvieme o tejto skvelej hre viac.

GRAFIKA 9 / 10

Dark Alliance 2 je po grafickej stránke takmer dokonalá. Veľmi ťažko si viem predstaviť lepšie izometrické a pritom vektorové spracovanie, než s akým prišli grafici z Black Isle Studios. Sýte farby prostredí perfektne dopĺňajú dôkladnú kresbu zabiehajúcu až do prílišných podrobností, ktoré snáď ani nevieme oceniť. Celá obrazovka samozrejme plynulo rotuje podľa vášho uváženia, nehovoriac o možnosti priblíženia aktuálnej scény. Ak poznáte predchádzajúci diel, potom si viete určite predstaviť čo vás čaká v hre od rovnakých autorov - samozrejme s ohľadom na časový úsek niekoľkých rokov, prinášajúcich zvýšenú náročnosť hráčov nielen po stránke vizuálnej...

Za pozornosť určite stojí spracovanie vodných plôch majúcich k dokonalosti len ten povestný krôčik. Okrem klasických grafických fines ako odrazy svetiel od podláh, reálneho osvetľovania predmetov podľa uhla dopadu svetla, efektov hmly a iných, sa mi najviac páčilo spracovanie postáv. Aj keď tie sú malé, okamžite spoznáme že sa skladajú z pomerne vysokého počtu polygónov, čo má za následok absenciu hrán. Každá postavička potom vyzerá perfektne zaoblene, nehovoriac o tom, že vierohodne odráža svetlo dopadajúce na jej povrch. Textúry zvládli autori so cťou a podobné detaily ako nájdeme tu, by sme hľadali u konkurencie asi ťažko. Aj pri rozmeroch postavy, nemajúcej viac než dva centimetre, dobre vidíme napríklad žilnatú kožu plaziacich sa zombii, pri kostlivcoch si všimneme podrobnú fyziológiu (pri poslednom údere sa takýto obyvateľ kobiek rozpadne na prekrásne prepracovaný hrudný kôš, panvu a niekoľko miniatúrnych kostičiek). Naša postava disponuje podobnými detailmi a navyše – ak upgradujete jeho vybavenie, to sa okamžite premietne do jeho aktuálneho výzoru. Môžeme tak obdivovať jeho meniacu sa zbroj, nádherne prepracované zbrane, štíty, nové prilby...

Kapitolou samou o sebe je animácia, ku ktorej stačí len krátko povedať – je dokonalá. Nech sa jedná o nášho hrdinu, či o toho posledného náhodného okoloidúceho nemajúceho so samotným príbehom vlastne ani nič spoločné. Rovnako pôsobivo autori spracovali exteriéry a interiéry, v ktorých sa naše dobrodružstvo odohráva. Masochisticky vypilovaný výzor prírody sa so železnou pravidelnosťou strieda s tmavými katakombami nikdy nevidiacimi slnečné lúče, nádherné a bohato vyzdobené honosné paláce po čase nahradia smradľavé jaskyne plné pochybnej hávede. Po grafickej stránke sa Dark Alliance 2 môže smelo vystaviť hocakej konkurencii a zviesť s ňou rovnomerný boj. Otázne ale je, kto sa vlastne môže takémuto žánru postaviť.

INTERFACE 8 / 10

Výborne nakonfigurované ovládanie, a tým mám hlavne na mysli spontánne používanie tlačidiel joypadu, urobí radosť určite každému. Hlavné menu je striedme, ale zároveň mu nič podstatné nechýba – klasické nastavenia hlasitosti a iných podobných parametrov je úplne všedné. Možno mi tu chýbala možnosť vycentrovania obrazu, čo je položka v niektorých prípadoch viac než žiadúca. Na pohyb postavy používame ľavý stick a jeho kalibrácia je bezchybná. Ukladanie pozícii by mohlo byť o trocha jednoduchšie – trikrát stláčať gombík a k tomu vždy iný, je časom únavné a hlavne zbytočné.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Vysoké hodnotenie v tomto odseku nie je bezdôvodné. Čítajte preto pozorne! Na výber máme 5 charakterov (Human Barbarian, Dark Elf Monk, Moon Elf Necromancer, Dwarven Rogue, Human Clerik), pričom sa jedná nielen o rozdielne rasy, ale samozrejme aj pohlavia. Každá postava disponuje inými zbraňami a hlavne schopnosťami, pričom množstvo alternatív je až neskutočne široké. Barbarian má v obľube obojručné zbrane a jednoduché brnenia, Necromancer uprednostňuje jednoručné meče v kombinácii s čiernou mágiou. V podobnom duchu sú postavené aj zvyšné charaktery, pričom pre všetky platia podobné princípy zvyšovania schopností, zväčšovania stávajúcich umení a fyzických daností.

Všetko sa deje na princípe vkladania bodov do osobnej tabuľky, v ktorej úpravy sa potom premietnu do reálneho využívania fyzických a psychických daností postavy priamo v teréne. Tak môžeme napríklad pre Barbara vytvoriť smrtiaci úder berúci nepriateľovi o niekoľko percent viac zo života. Samozrejmosťou je vylepšovanie postáv magickými predmetmi, obchodovania s nazbíjaným materiálom a využívanie rôznorodých lektvarov. Ako vidíte, na poli RPG by Dark Alliance 2 mohla uspokojiť každého.

Aj keď sa jedná o hru akčnú, už pri navolení strednej obtiažnosti si uvedomíte, že oproti prvému dielu sa udial určitý posuv. Hra nie je vôbec jednoduchá a využívanie umenia boja je miestami naozaj nevyhnutnosťou. Stratégia nemusí byť nijako veľkolepá – stačí sa, napríklad pri väčšom nápore protivníkov, vtisnúť do úzkeho priechodu a vybavovať jedného po druhom, ale ak by ste to nespravili, bude o chvíľu po vás. Samotné bojové ťaženie spestruje celá rada rôznorodých úloh, bohužiaľ po čase zistíme, že sa jedná vždy o obyčajné vyhľadenie všetkého nepriateľsky naladeného osadenstva v danom regióne. Situáciu našťastie zachraňuje obrovská rôznorodosť týchto protivníkov, hrnúcich sa na nás zo všetkých strán. Aj keď som hru ešte úplne nedohral, už teraz som presvedčený že na poli hrateľnosti je určite lepšia než predchádzajúci diel. Či to isté ale platí aj o zábavnosti – to si zatiaľ posúdiť netrúfam.

MULTIPALYER 6 / 10

Podpora pre dvoch hráčov na jednej obrazovke podstatne zvyšuje atraktivitu pre všetkých roduverných. Ich vzájomná kooperácia je naozaj lákavá a prináša do hry ďalší rozmer. Delenie si "roboty" pri krvavom ťažení úrodnými poľami či tmavými tunelmi je týmto o poznanie zábavnejšie a tak to má aj byť. Na tomto úseku sa hra vydarila, aj keď pravdupovediac – o nič mimoriadne sa nejedná. Podobný kooperatívny mód sa dá nájsť v každej druhej hre, no v podaní Dark Alliance 2 sa jedná skutočne o príjemnú záležitosť.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Aj keď ich v hre nenájdeme príliš veľa, budete s nimi určite spokojní. Verné zvuky rinčania zbraní či efekty pri kúzlení majú čisté prevedenie korešpondujúce s predstavou, ako by niečo také mohlo znieť v skutočnosti. Hlboké basy pri ukladaní pozície dokonca rozdrnčia okná v prípade, že máte svoju PS2 zapojenú do kvalitnejšej aparatúry. Ako som spomínal, ozvučenie hry je kvalitné. Spolu s grafikou tvorí zdravé jadro pre dobrú zábavu a dokonalý pôžitok.

HUDBA 6 / 10

Ruku v ruke so zvukovými efektmi kráča sieňou slávy aj hudobný sprievod. Opäť sa tu stretávame s profesionálnym a zodpovedným prístupom voči hráčom. Hudba síce nie je nijako výraznejšie vyšperkovaná a ani sa netlačí do popredia, určite však má svoje miesto a nesporné kvality. Najlepšie ju vieme lokalizovať v úvodnej obrazovke, potom sa už stráca do pozadia, aby miestami vycerila pazúry ako divá mačka.

INTELIGENCIA & NÁROČNOSŤ 6 / 10

Ako som spomínal v úvode, hra je po tejto stránke perfektne vyvážená. Každá postava má svoje klady a zápory, ktoré môžeme redukovať vďaka úprave ich vlastností. To nám z podstatnej časti uľahčuje naše súkromné ťaženie a dodáva hre patričnú gradáciu. Časom sa totiž - ako v každom RPG - stretneme s protivníkmi podstatne silnejšími, nehovoriac o záverečných bossoch, ktorých likvidácia si vyžaduje okrem taktiky a rýchlych prstov aj poriadne množstvo liečivých nápojov. Inteligencia nepriateľov je na takej strednej úrovni. To znamená, že ako tak reagujú na všetky naše akcie, bohužiaľ (alebo vďakabohu) len v určitej oblasti dopredu určenej. V praxi to vyzerá asi takto – krvilačná potvora vám dáva zabrať a uteká za vami ako šialená, lenže ak sa príliš vzdialim od jej základne, otočí sa a práši naspäť. Toho sa dá samozrejme vhodne zneužiť a občas vám tento skript podstatne uľahčí niekedy až beznádejnú situáciu. Neplatí to samozrejme o bossoch, ktorí majú modus operandi vždy v celej lokalite, ktorú obývajú.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Po všetkých stránkach výborne zvládnutá hra sa pozná už na prvý pohľad. Mne bolo už dopredu jasné, že Dark Alliance 2 sa nedá zahanbiť predchádzajúcim dielom a ponúkne hráčovi kvalitné parametre hľadajúce veľmi ťažko nejakú vhodnú alternatívu. Preto je hra vhodná pre všetky skupiny našej komunity, pričom možno príjemne prekvapí aj nejedného PC pozitívneho drviča. Ak neviete, akú hru si zaopatriť najbližšie, ako horúceho kandidáta vám môžem vrelo odporučiť práve tento titul.

Hru na recenziu zapožičala predajňa Brloh v Auparku.