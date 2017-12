Veľká recenzia Panasonicu X70 – nástupcu populárneho GD87

24. mar 2004 o 13:17 Marián Pavel - SME online

Každý výrobca má svoj topmodel – mobil, ktorý v čase uvedenia nielenže predčí konkurenciu, ale získa si mimoriadnu obľubu u užívateľov. V prípade Panasonicu je to model GD87 – v čase uvedenia to bol jeden z najlepších véčkových mobilov na trhu a ešte aj dnes, 18 mesiacov od spustenia výroby obstojí v tvrdej konkurencii. Prekonať takýto podarený model je pre výrobcu vždy ťažké. Podarilo sa to Panasonicu v nástupcovi s označením X70?

Dizajn a klávesnica

Panasonic GD87 je véčko s miernymi oblinkami. Napriek tomu, že je o pár milimetrov väčšie ako súčasné véčka, jeho tvar je úplne ideálny a výborne sedí v ruke. Veľmi podarená je aj zapustená klávesnica a predovšetkým neprekonateľné päťsmerové tlačidlo.

Dizajn X70 vychádza z GD87, no návrhári pristúpili k niektorým razantným zmenám. X70 je predovšetkým menší a ľahší, zmenami prešla aj klávesnica a päťsmerové tlačidlo. Na prednej strane krytu je šošovka fotoaparátu zapustená v zrkadielku. Čiernobiely náhľadový displej je na rozdiel od GD87 otočený vertikálne. Nechýba ani charakteristická dióda signalizujúca stav telefónu.

GD87 nemá na boku žiadne tlačidlá, v X70 pribudlo jedno. Neslúži sa však na spustenie fotoaparátu, ako by sa dalo čakať, ale na ovládanie hlasového záznamníka. Na ľavej strane je konektor pre slúchadlá, na ľavej dizajnéri neumiestnili žiaden prvok. Na zadnej strane sú iba dve výrazné kvapky otvoru na reproduktor a uzáver batérie.

Najviac zmien sa dočkala vnútorná strana telefónu. GD87 má strieborný povrch na celej ploche krytu, v X70 dizajnéri experimentovali. Telefón má povrch z tmavošedej metalízy, pričom pod klávesnicou je tmavý čiastočne priehľadný plast. Nie je to však dobrý nápad – tmavé tlačidlá na tmavom podklade sú veľmi ťažko čitateľné tak za denného svetla, ako aj potme. Tým, že sa zmenšili celkové rozmery telefónu siahli dizajnéri po menšom displeji a zhustili klávesy bližšie k sebe. V porovnaní s GD87 a komfortom ovládania to je jednoznačne krok späť.

Štýlové je podsvietenie klávesnice – nie sú podsvietené klávesy, ale priestor medzi nimi. Oceľovo-modré svetlo vyzerá veľmi dobre.

Ovládanie

Panasonicu sa podarilo dosiahnuť výnimočnú symbiózu ovládacích prvkov s operačným systémom telefónu. Telefón sa ovláda rovnako ako GD87 päťsmerovým tlačidlom, dvomi funkčnými tlačidlami a tlačidlom pre prijatie a ukončenie hovoru.

Päťsmerové tlačidlo je iné ako v GD87 – stredový krúžok nie je tak zapustený. Ovláda sa veľmi dobre, aj keď nám vyhovovalo viac riešenie použité v GD87.

Displej

X70 má, bohužiaľ, menší displej ako GD87, je to daň za menšie rozmery telefónu. Rozlíšenie však ostalo rovnaké v oboch telefónoch - 132 x 176 bodov, takže v X70 má displej jemnejší raster. V oboch prípadoch zobrazí 65000 farieb a má veľmi dobré zobrazovacie schopnosti aj pri natočení telefónu.

Menu telefónu

Už v GD87 sa podarilo vyvinúť vyladený a veľmi rýchly operačný systém. Práve rýchlosť patrí medzi najväčšie výhody telefónov od Panasonicu v porovnaní s konkurenciou, pri používaní GD87 i X70 ju ocení nejeden užívateľ. Menu je logické a prehľadné, základnú obrazovku tvorí 9 graficky príťažlivých animovaných ikoniek. V X70 prišlo k drobným grafickým zmenám k lepšiemu. Submenu je textové v riadkoch pod sebou, pohybuje sa v ňom cez päťsmerové tlačidlo. Niekde (napríklad v položke Centrum správ) tvoria aj submenu ikonky. K dokonalosti chýba už iba to, že sa ikonky nedajú presúvať podľa vlastných preferencií.

Funkcie

GD87 v čase uvedenia priniesol to, čo každý používateľ bežne v mobile potrebuje, dokonca bol jeden z prvých mobilov s integrovaným e-mailovým klientom. Na to, aby bol ešte obľúbenejší medzi manažérmi mu však chýbala podpora Bluetooth. Tú už X70 má.

Nepoznáme dôvody, prečo sa Panasonic rozhodol zmeniť systém práce s kontaktmi, no zmena viedla k horšiemu. Zatiaľ čo v GD87 sa dalo bez problémov pracovať s kontaktmi aj na SIM karte, aj v telefóne a prístup k obidvom zdrojom bol veľmi rýchly, v X70 to už neplatí. Telefón tvrdohlavo pristupuje iba k prístupu do vlastnej pamäte a ak chcete vyhľadať kontakt na SIM, musíte sa zložito prebíjať k položke v submenu. Do pamäte telefónu sa zmestí 500 viacpoložkových kontaktov (15 položiek), žiadalo by sa dnes už aspoň 1000. Ku každému kontaktu sa dá priradiť vlastné zvonenie, vibrovanie, farba podsvietenia subdispleja, skupina i fotografia volajúceho. Zároveň sa dá nastaviť voľba hlasom.

Stredisko správ prehľadne zoraďuje SMS, MMS a e-maily. Nastavenie správ je jednoduché a užívateľ všetko nájde na jednom mieste. Kapacitu pamäte na správy sa nám nepodarilo zistiť, telefón však má 4 MB dynamickej pamäte. Pri vytváraní MMS možno použiť uložený multimediálny obsah a kombinovať ho, editor zároveň neustále zobrazuje aktuálnu veľkosť správy. SMS správa môže mať maximálne 459 znakov a telefón ponúka aj slovenskú T9.

Aj e-mail možno vytvoriť štandardnou cestou rovnako ako v počítači a pridať do neho prílohu.

Manažérske funkcie sú zvládnuté dobre – v telefóne dokonca pribudla integrovaná synchronizácia dát s PC. Okrem toho môže užívateľ využiť prehľadný kalendár s pripomienkovačom, prevodník meny, kalkulačka, hlasový záznamník a budík so štyrmi rôznymi časmi (podporuje aj funkciu snooze, teda budenie s vypnutým telefónom). Celkom zaujímavá je možnosť nastaviť si predvolenú biznis kartu s vlastnými údajmi, ktorú môžete na počkanie odoslať svojmu partnerovi.

V testovanom telefóne bola iba jedna hra – WallBreaker. Ide o plošinovú skákačku, má peknú grafiku, no pomalý dej.

Telefón ponúka mnoho možností nastavenia – napríklad obsah či správanie náhľadového displeja pri zvonení, jas vnútorného displeja, obsah úvodnej obrazovky (analógové a digitálne hodiny, kalendár alebo prázdna plocha), rôzne druhy a režimy zvonenia a pod. Zvonenia sú polyfonické so 40 tónmi. Výber je dostatočný, no v GD87 nám zvonenia pripadali originálnejšie.

Fotoaparát

X70 neponúka špičkové funkcie, týka sa to aj fotoaparátu. Kvalita fotografií zodpovedá iba nenáročnému posielaniu cez MMS a rozhodne neuspokojí náročnejších užívateľov. Maximálna veľkosť obrázku je iba 288 x 352. Okrem bežných efektov a nočného režimu stojí za pozornosť iba zaujímavý nápad – použitie led diódy ako trvalého zdroja svetla na prisvietenie v tmavých priestoroch. Samozrejme, aj to treba brať s rezervou.

Batéria

Panasonic vybavil model X70 Li-Ion batériou s kapacitou 680 mAh. Vydrží približne rovnako ako v GD87 – 5 hodín hovoru a 220 hodín v pohotovostnom režime. Pri bežnej prevádzke vám telefón na jedno nabitie vydrží asi 4 dni.

Celkové hodnotenie

Každý, kto vezme véčka vyššej triedy od Panasonicu do ruky pre ne okamžite získa slabosť. Ak potrebujete praktický telefón na každodenné použitie bez nároku na pokročilé manažérske funkcie, X70 patrí medzi najvhodnejšie modely.

Nuž a napokon ešte jedna zaujímavá informácia: testovali sme telefón s hranatým logom jedného z našich operátorov. Na základe toho sa dá predpokladať, že sa už čoskoro objaví v jeho dotovanej ponuke...