EK rozhodla o rekordnej pokute pre Microsoft

MICROSOFT MÁ 90 DNÍ NA ODSTRÁNENIE OBĽÚBENÉHO PROGRAMU MEDIA PLAYER Z WINDOWS NA EURÓPSKYCH TRHOCH A 120 DNÍ NA TO, ABY ZAČAL POSKYTOVAŤ POTREBNÉ ÚDAJE KONKURENČNÝM SPOLOČNOSTIAM

24. mar 2004 o 13:01 SITA

BRATISLAVA 24. marca (SITA, AFP, Reuters) - Európski komisári v stredu rozhodli o uvalení rekordnej pokuty spoločnosti Microsoft vo výške 497,2 miliónov eur za porušovanie antitrustových zákonov Európskej únie (EÚ). Zároveň sa zhodli na nariadení, na základe ktorého musí americký softvérový gigant predávať európsku verziu operačného systému Windows bez programu Media Player.

Po skončení päťročného vyšetrovania spoločnosti Európskou komisiou regulačný orgán únie ďalej nariadil, že Microsoft musí poskytnúť "úplné a presné" údaje konkurenčným spoločnostiam, ktoré im umožnia ponúkať na trhu lacnejšie programy, pracujúce so systémom Windows. Najväčšia softvérová spoločnosť na svete má 90 dní na odstránenie obľúbeného programu Media Player z Windows na európskych trhoch a 120 dní na to, aby začala poskytovať potrebné údaje konkurenčným spoločnostiam. Exekutíva EÚ taktiež nariadila, aby Microsoft konal v priebehu štyroch mesiacov s cieľom zmeniť spôsob svojho podnikania v Európe, pretože "nelegálne správanie stále pokračuje".

Európska komisia (EK) charakterizovala operačný systém Windows, ktorý funguje vo viac ako 95 % všetkých osobných počítačov, za "takmer monopol". Európsky komisár pre otázky konkurencie Mario Monti uviedol, že rozhodnutie EK obnovuje podmienky pre férovú konkurenciu na príslušnom trhu a ustanovuje jasné princípy pre budúce správanie firmy s tak silnou dominantnou pozíciou. Komisia tiež menuje špeciálneho splnomocnenca na monitorovanie, ktorý zabezpečí, aby nariadené odhalenie informácií firmou Microsoft svojim rivalom bolo kompletné a správne, a aby obe verzie systému Windows boli ekvivalentné, čo sa týka fungovania. Nariadenie komisie podľa jej slov neznamená, že zákazníci budú kupovať počítače a operačné systémy bez media playerov. Väčšina spotrebiteľov kupuje počítač od výrobcu počítačov, ktorý už zvyčajne za nich prepojil operačný systém s media playerom. EK uviedla, že Microsoft inštaloval svoj vlastný audiovizuálny prehrávač na úkor konkurentov ako RealNetworks RealPlayer a Apple Computer Quicktime.

Spoločnosť Microsoft uviedla, že v súvislosti s verdiktom EK sa obráti na súdy Európskej únie v Luxembursku a bude sa snažiť dosiahnúť, aby boli termíny pre nápravné opatrenia oddialené až do ukončenia finálnych odvolaní, čo je proces, ktorý by mohol trvať 4 až 7 rokov resp. dlhšie. Hoci by sa tým obmedzil účinok verdiktu, EK neplánuje spomaliť ďalšie dve vyšetrovana v súvislosti s firmou Microsoft, ktoré sa uskutočňujú v súčasnosti.

(1 EUR = 40,168 SKK)

